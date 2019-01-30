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Украинские разборки: На автомобиль напали с противотанковым гранатометом

30 января 2019, 10:54  •  34 • В мире
На Украине очередной раз произошла стрельба из противотанкового гранатомета на улицах города. По автомобилю был открыт огонь. Следственному отделу предстоит выяснить детали этих разборок.
В украинском городе Днепр неизвестный открыл огонь по автомобилю Toyоta Land Cruiser не из чего иного, как из ручного противотанкового гранатомета.
Стрельба произошла из засады вечером 29 января на пересечении улицы Литейной и Крутогорного спуска.
На удивление, водитель и пассажир "Тойоты" не пострадали. По факту начато уголовное дело по статье "Покушение на убийство".
У Дніпрі невідомий чоловік обстріляв автомобіль з гранатомета https://t.co/fXIKIPdZLs
— Наталья (@DneprUAnews) 30 января 2019 г.

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