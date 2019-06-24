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Украинские раскольники лишили канонических прав "почетного лжепатриарха" Филарета

24 июня 2019, 19:09  •  32 • В мире
Украинская лже-церковь ПЦУ лишила многолетнего главу украинских раскольников Филарета канонических прав, но оставила своим "архиереем". Отмечается, что она также подчинила себе все приходы и монастыри, находившиеся в непосредственном ведении "почетного лжепатриарха" Филарета
Украинская лже-церковь, более известная, как ПЦУ и СЦУ, приняла решение лишить "почетного патриарха Филарета" канонического права управления раскольнической "Киевской епархией".
"Принимая во внимание личные заслуги в прошлом перед церковью, можно констатировать, что почетный патриарх Филарет остается в составе епископата ПЦУ, - говорится в сообщении. – Однако он лишается канонических прав и обязанностей, связанных с управлением епархией".
Отмечается, что украинские раскольники заявили и том, что подчиняют себе "все приходы и монастыри", находившиеся ранее в ведении лжепатриарха Филарета.
Ранее сообщалось, что лжеархиепископ, замглавы управления внешних связей ПЦУ Евстратий Зоря объяснил демарш Филарета Денисенко, заявившего о неканоничности раскольнической структуры ПЦУ, его возрастом, заявив, что поведение Филарета – это "необратимые возрастные изменения".
"Как человек почтенного возраста, а ему уже 91 год, он не воспринял новую реальность", - заявлял лжеархиепископ.

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