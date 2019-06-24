Украинские раскольники лишили канонических прав "почетного лжепатриарха" Филарета

Украинская лже-церковь, более известная, как ПЦУ и СЦУ, приняла решение лишить "почетного патриарха Филарета" канонического права управления раскольнической "Киевской епархией".

"Принимая во внимание личные заслуги в прошлом перед церковью, можно констатировать, что почетный патриарх Филарет остается в составе епископата ПЦУ, - говорится в сообщении. – Однако он лишается канонических прав и обязанностей, связанных с управлением епархией".

Отмечается, что украинские раскольники заявили и том, что подчиняют себе "все приходы и монастыри", находившиеся ранее в ведении лжепатриарха Филарета.

Ранее сообщалось, что лжеархиепископ, замглавы управления внешних связей ПЦУ Евстратий Зоря объяснил демарш Филарета Денисенко, заявившего о неканоничности раскольнической структуры ПЦУ, его возрастом, заявив, что поведение Филарета – это "необратимые возрастные изменения".

"Как человек почтенного возраста, а ему уже 91 год, он не воспринял новую реальность", - заявлял лжеархиепископ.