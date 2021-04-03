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Украинские радикалы в Одессе устроили новую акцию с огнём: Консульство России в "осаде"

03 апреля 2021, 22:10  •  216 • Политика
У российского консульства в Одессе собралась толпа радикалов с фаерами. Украинские националисты облили флаг России красной краской и подожгли его.
Украинские националисты устроили новую акцию в Одессе. Радикалы пришли с фаерами к консульству России, причём украинская полиция даже не пыталась им препятствовать. Видеоролик с места событий появился в Facebook-сообществе "Одесса как она есть".
На кадрах видно, как толпа радикалов встала с зажжёнными фаерами прямо напротив российского представительства. Кругом очень много дыма, из-за которого сложно рассмотреть, что происходит. Украинская полиция стоит по периметру российского комплекса, но не предпринимает никаких действий, чтобы остановить радикалов.
Портал "Одесса онлайн" сообщает, что украинские националисты вышли на акцию против главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Виктора Медведчука, который выступает за восстановление отношений с Россией. Отмечается, что радикалы облили красной краской флаги России и ОПЗЖ, а после подожгли их.
Напомним, украинские националисты в Одессе имеют большой опыт поджогов. Именно они 2 мая 2014 года подожгли Дом профсоюзов в Одессе, в результате чего погибли люди. Никто из националистов так и не был наказан.

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