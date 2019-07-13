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Украинские радикалы устроили акцию протеста у здания СБУ

13 июля 2019, 21:09  •  35 • Украина
Националисты устроили у здания Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве акцию протеста с требованием не транслировать фильм Оливера Стоуна «Нерассказанная история Украины» (Revealing Ukraine).
 
РИА Новости
 

Об этом сообщает «Громадське ТВ».

Как отмечается, акция должна была состояться возле здания телеканала «112 Украина», но организаторы перенесли её к СБУ из-за гранатомётного обстрела. 

Обстрел здания телеканала из гранатомёта произошёл после того, как на «112 Украина» анонсировали показ фильма «Нерассказанная история Украины».

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко пригрозил телеканалу ответственностью в случае показа фильма режиссёра Оливера Стоуна.

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