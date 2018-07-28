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Украинские радикалы собирались казнить Януковича, как румынского диктатора Чаушеску
28 июля 2018, 22:39 • 49 • В России
Планы активистов киевского майдана-2014 по устранению тогдашнего президента Виктора Януковича — далеко не новость. Но теперь тому появилось очередное подтверждение из уст весьма осведомлённого лица.
Как сообщил журналистам первый президент Украины Леонид Кравчук, незадолго до кровавого переворота на майдане в феврале-2014 ему позвонил неизвестный:
— Готовится убийство Януковича, создана так называемая «группа Чаушеску», — приводит Кравчук слова этого «доброжелателя», пожелавшего сохранить анонимность.
Организаторам покушения не откажешь в политграмоте: румынский диктатор Николае Чаушеску был свергнут в ходе «бархатной революции»-1989, а потом убит после марионеточного «суда». Очевидно, такая же участь (возможно, даже с импровизированным «оглашением приговора» и записью на камеру красивой медиа-картинки в духе ближневосточных террористов) готовилась и для Януковича. Но тот в последний момент смог выскользнуть из капкана — и сейчас благополучно живёт в политической эмиграции в России.
Почему информатор позвонил именно Кравчуку? Во время киевской «революции» тот пытался организовать переговоры действующей власти с оппозицией и пользовался доверием обеих сторон.
В итоге Кравчук смог передать горячую новость в администрацию Януковича, что, очевидно, подтолкнуло его ускорить отъезд из Киева 22 февраля. Затем в столице произошёл кровавый переворот, вызвавший отделение Крыма и гражданскую войну в Донбассе.
Также в интервью Кравчук посетовал, что нынешний хозяин «киевского стола», Пётр Порошенко, за четыре года своего правления так и не счёл возможным с ним встретиться один на один.
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