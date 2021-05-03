Украинские радикалы рукой Зеленского переписывают историю трагедии в одесском Доме профсоюзов

2 мая исполнилось семь лет со дня трагедии в Одессе, в результате которой были убиты 46 активистов антимайдана. Спустя годы после событий в Доме профсоюзов причастные к преступлениям националисты не только избежали наказания, но и беспрепятственно используют одесскую трагедию в своих пропагандистских целях.В воскресенье на месте гибели активистов прошли памятные мероприятия, организованные родственниками и неравнодушными к трагедии одесситами. Примерно в это же время националисты, участники добровольческих батальонов и другие сторонники революции 2014 года организовали свою акцию – «Марш защитников Одессы». Шествие проходило тем же маршрутом, по которому 7 лет назад следовали радикалы, устроившие поджог Дома профсоюзов. Участники прошли с плакатами «Защитим Одессу!», «С днем победы» и другими надписями «победоносного содержания».Напомним, в ходе столкновений с радикалами 2 мая 2014 года активисты, выступавшие против Евромайдана, пытались укрыться в местном Доме профсоюзов. В ответ представители «Правого сектора» и других националистических организаций заблокировали выходы и подожгли здание. Как сообщали очевидцы, на стороне провокаторов были замечены сотрудники СБУ и других силовых структур в штатском. По официальным данным, жертвами майских событий в Одессе стали 48 человек (2 из них сторонники Евромайдана – Прим. ред.), также более 250 участников получили ранения и ожоги.Говоря о результатах и главных организаторах беспорядков, очевидно, трагическая ситуация позволила майданной власти укрепить свои позиции в регионе. Сразу после случившего в отставку были отправлены губернатор области (Владимир Немировский), глава МВД (Петр Луцюк) и другие руководители, а на их должности назначены более лояльные управленцы, в том числе из окружения Игоря Коломойского. Как известно, с олигархом связан и президент Владимир Зеленский, который, если верить его словам, до недавнего времени не считал события в Одессе темой для гордости.Отметим, «победное шествие» националистов, приуроченное к годовщине Одессы, стало первым (в 2020 году протестный марш не проводился – Прим. ред.) за время президентства Зеленского, а сам президент 2 мая 2020 года назвал случившееся в Доме профсоюзов «трагедией» для страны. Спустя год комментарии украинского лидера разошлись с реальными действиями: «победоносное шествие» по Одессе, устроенное накануне радикалами, было официально согласовано властями. Впрочем, сам Зеленский говорить о трагедии в Одессе в этом году не стал, по всей видимости, из опасений в очередной раз быть обвиненным в лицемерии и спровоцировать дальнейшее падение своих рейтингов.