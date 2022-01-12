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Украинские радикалы потребовали вернуть беспорядки в Казахстан. Иначе - раздел России
12 января 2022, 11:20 • 582 • Политика
Украинские радикалы "Нацкорпуса"* потребовали от властей своей страны вернуть в Казахстан беспорядки. В ином случае они грозят поделить Россию.
В частности, в Черкассах на днях прошла акция протеста украинских националистов, которые потребовали от главы Украины Владимира Зеленского и парламента осудить действия ОДКБ по Казахстану и разработать комплекс мер в отношении России. При этом боевики утверждают, что готовы даже лично приехать и помочь радикалам в Казахстане, потому что ситуация якобы может привести к "оккупации" Россией и этой страны, и Украины.
Несмотря на декларируемые боевиками тезисы о "защите" и "обороне" своей страны от "агрессора", они тут же представили новую "карту", согласно которой часть России они намерены "забрать" себе, а часть - "отдать" радикалам в Казахстане.
Напомним, ранее эти же украинские боевики выразили готовность помочь Польше разобраться с миграционным кризисом на белорусско-польской границе. Бывшие участники карательной операции в Донбассе из числа украинских националистов предлагали помочь властям Польши отразить "гибридную агрессию" Белоруссии.
* "Нацкорпус" входит в состав экстремистской и запрещённой на территории России организации "Правый сектор".
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