|
Украинские радикалы облили зеленкой главу представительства Россотрудничества в Киеве
09 мая 2018, 11:39 • 116 • Политика
КИЕВ, 9 мая. /ТАСС/. Украинские радикалы из организации С14 ("Сич") облили зеленкой главу представительства Россотрудничества в Киеве Константина Воробьева. Об этом корреспонденту ТАСС сообщила в среду пресс-секретарь представительства Светлана Буланенко.
"Глава Россотрудничества сегодня ехал возлагать цветы в честь праздника Победы, а возле такси его поджидали около восьми радикалов. Его облили зеленкой", - сказала она.
Сами радикалы опубликовали соответствующие фотографии в Facebook.
Подпишитесь на нас
116
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
Комментарии
|
02 мая 2018, 12:39
|
05 мая 2018, 05:39
|
02 мая 2018, 22:09
|
05 мая 2018, 08:54
|
04 мая 2018, 12:54
|
04 мая 2018, 21:24
|
06 мая 2018, 07:39