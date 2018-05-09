Украинские радикалы облили зеленкой главу представительства Россотрудничества в Киеве

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КИЕВ, 9 мая. /ТАСС/. Украинские радикалы из организации С14 ("Сич") облили зеленкой главу представительства Россотрудничества в Киеве Константина Воробьева. Об этом корреспонденту ТАСС сообщила в среду пресс-секретарь представительства Светлана Буланенко.

"Глава Россотрудничества сегодня ехал возлагать цветы в честь праздника Победы, а возле такси его поджидали около восьми радикалов. Его облили зеленкой", - сказала она.

Сами радикалы опубликовали соответствующие фотографии в Facebook.