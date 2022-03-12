Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Когда Россия возьмёт Мариуполь: Военкор с передовой дал честный прогноз
Россия ответила отказом Совету Европы: МИД поставил точку
Европа в ужасе от украинских беженцев. Как просители убежища "отблагодарили...
Днепропетровские десантники отказываются идти на помощь Киевскому режиму
Главная / Украина

Украинские радикалы готовили провокации с химикатами. Они работали под контролем спецслужб США

12 марта 2022, 20:25  •  440 • Украина

Украинские радикалы под контролем спецслужб США готовили несколько сценариев использования токсичных химикатов для провокаций и обвинения в них РФ. Об этом говорится в национальном документе Российской Федерации, распространённом в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) и Совбезе ООН. Текст документа появился сегодня на сайте МИД РФ.

«Украинские радикальные группировки под контролем представителей американских спецслужб подготовили несколько возможных сценариев использования токсичных химикатов для осуществления различного рода провокаций. Цель таких акций — обвинить Россию в применении химического оружия против гражданского населения и нарушении своих обязательств, в том числе и по Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО)», — говорится в документе.

Согласно документу, один из подготовленных вариантов представляет собой диверсию на одном из украинских предприятий химической промышленности путём подрыва значительных по объёму ёмкостей с промышленными химикатами. «Планировалось минирование цистерн с аммиаком на объектах частного акционерного общества (ЧАО) „Северодонецкое объединение "Азот"‟ (г. Северодонецк) и публичного акционерного общества (ПАО) „Одесский припортовый завод‟ (г. Одесса)», — поясняется в тексте.

«Другой сценарий — подрыв в густонаселённых районах ёмкостей с токсичными химикатами. В частности, достоверно установлено, что 8—9 декабря 2021 г. украинские радикалы доставили на территорию Донецкой области 200-литровые металлические бочки с иностранной маркировкой. В ходе их разгрузки четверо украинских военнослужащих получили серьёзные химические ожоги и отравления. Общую же координацию доставки и складирования опасного груза осуществляли сотрудники американской частной военной компании (ЧВК) Forward Observation Group (штат Невада)», — говорится в документе.

Несмотря на предупреждения Москвы, украинская сторона не отказалась от «подобного рода террористических акций», констатируется в тексте документа. В частности, в ночь на 9 марта в населённый пункт Золочев радикалы завезли 80 тонн аммиака и теперь на месте «инструктируют гражданское население, как себя вести в зоне химического заражения».

«Информируем государства-участники конвенции о том, что такие приготовления однозначно свидетельствуют о подготовке к применению токсичных химикатов. С учётом пропагандистской кампании, развёрнутой в странах Запада, не остаётся сомнений в том, что планирующиеся провокации предназначены для того, чтобы обвинить Россию в использовании химического оружия. В этой связи возрастают риски того, что экстремистски настроенные элементы, действующие в составе так называемых национальных батальонов, могут решиться на радикальные шаги, ужасающие последствия которых невозможно предсказать», — резюмируется в документе.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


440
Источник
Похожие новости
10 марта 2022, 14:40
Днепропетровские десантники отказываются идти на помощь Киевскому режиму
10 марта 2022, 12:55
Батальон "Азов" полностью вышел из под контроля
10 марта 2022, 14:40
К вопросу о том, а стоит ли вообще о чём-то договариваться с нынешней украинской властью
09 марта 2022, 17:40
В Херсоне Киев реализует «крымский сценарий» 2014 года – городские сумасшедшие в роли «недовольных»
10 марта 2022, 16:25
В ходе совещания с Кабмином Владимир Зеленский подтвердил, что на сельском хозяйстве страны ставят крест
12 марта 2022, 20:25
Украина: летят фейки
Новости партнеров
 
Выбор дня
12 марта 2022, 22:05
Спекуляция возможностями: почему США начали развивать тему возможного применения РФ х...
12 марта 2022, 23:55
Лаборатории США на Украине разрабатывали биооружие: Заражение России через птиц
13 марта 2022, 01:40
Европу ожидает раскол в случае сохранения санкций против России - Spiegel
13 марта 2022, 00:25
Санкционный дефицит: почему американские политики призвали исключить Россию из Интерп...
12 марта 2022, 23:55
Переговоры между Россией и Украиной продолжаются: Стороны ведут консультации в видеоф...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
09 марта 2022, 10:05
Рогозин поставил Киеву ультиматум: "Хочу, чтобы услышали"
08 марта 2022, 03:10
Почему Россия не останавливает подачу газа в Европу? Ответ вице-премьера Новака
11 марта 2022, 00:05
Ударов не было. Заметают следы? На Украине горит научный центр, где делали ядерную бомбу - политолог
11 марта 2022, 15:15
Европа в ужасе от украинских беженцев. Как просители убежища "отблагодарили" за помощь
06 марта 2022, 10:20
"В итоге будет три государства": Баширов дал краткий прогноз по Украине
07 марта 2022, 01:30
О плане Киева на случай убийства Зеленского проговорились в Госдепе
07 марта 2022, 15:30
Чтобы сдержать военных, СБУ пришлось убить одного из координаторов путча, Дениса Киреева
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.