Украинские радикалы готовили провокации с химикатами. Они работали под контролем спецслужб США

Украинские радикалы под контролем спецслужб США готовили несколько сценариев использования токсичных химикатов для провокаций и обвинения в них РФ. Об этом говорится в национальном документе Российской Федерации, распространённом в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) и Совбезе ООН. Текст документа появился сегодня на сайте МИД РФ.«Украинские радикальные группировки под контролем представителей американских спецслужб подготовили несколько возможных сценариев использования токсичных химикатов для осуществления различного рода провокаций. Цель таких акций — обвинить Россию в применении химического оружия против гражданского населения и нарушении своих обязательств, в том числе и по Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО)», — говорится в документе.Согласно документу, один из подготовленных вариантов представляет собой диверсию на одном из украинских предприятий химической промышленности путём подрыва значительных по объёму ёмкостей с промышленными химикатами. «Планировалось минирование цистерн с аммиаком на объектах частного акционерного общества (ЧАО) „Северодонецкое объединение "Азот"‟ (г. Северодонецк) и публичного акционерного общества (ПАО) „Одесский припортовый завод‟ (г. Одесса)», — поясняется в тексте.«Другой сценарий — подрыв в густонаселённых районах ёмкостей с токсичными химикатами. В частности, достоверно установлено, что 8—9 декабря 2021 г. украинские радикалы доставили на территорию Донецкой области 200-литровые металлические бочки с иностранной маркировкой. В ходе их разгрузки четверо украинских военнослужащих получили серьёзные химические ожоги и отравления. Общую же координацию доставки и складирования опасного груза осуществляли сотрудники американской частной военной компании (ЧВК) Forward Observation Group (штат Невада)», — говорится в документе.Несмотря на предупреждения Москвы, украинская сторона не отказалась от «подобного рода террористических акций», констатируется в тексте документа. В частности, в ночь на 9 марта в населённый пункт Золочев радикалы завезли 80 тонн аммиака и теперь на месте «инструктируют гражданское население, как себя вести в зоне химического заражения».«Информируем государства-участники конвенции о том, что такие приготовления однозначно свидетельствуют о подготовке к применению токсичных химикатов. С учётом пропагандистской кампании, развёрнутой в странах Запада, не остаётся сомнений в том, что планирующиеся провокации предназначены для того, чтобы обвинить Россию в использовании химического оружия. В этой связи возрастают риски того, что экстремистски настроенные элементы, действующие в составе так называемых национальных батальонов, могут решиться на радикальные шаги, ужасающие последствия которых невозможно предсказать», — резюмируется в документе.