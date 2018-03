Украинские рабочие спасут экономику Польши • 75 • Аналитика







Надо отметить: приведённая Цихоцки цифра в полтора раза превышает объём перевода денег из Польши на Украину, зафиксированный годом ранее. В 2016 году заробитчане, как называют украинцы работающих за границей соотечественников, прислали домой около 8 млрд. польских злотых.



Такой рост специалисты объясняют введённым в прошлом году безвизовым режимом с Евросоюзом. Президент Порошенко тогда хвалился, что теперь украинцы получили возможность без всяких проблем слетать на вечер в венскую оперу, а заодно выпить в австрийской столице чашечку европейского кофе.



Реальность оказалась много проще. Вместо венской оперы украинцы рванули в Европу на заработки, хотя соглашение о безвизовом режиме не предполагает право на работу въезжающих из Украины в Евросоюз. Зато здесь много теневых схем временного трудоустройства.



Особенно развиты они в соседней Польше. После вступления страны в Евросоюз в ней сложилась достаточно непростая демографическая ситуация. Многие польские граждане переехали жить и работать в богатые страны Старой Европы. Добавило проблем заметное старение польского населения.



Всё это привело к дефициту на рынке труда в самой Польше. Достаточно сказать, что сегодня «в стране с 38-миллионным населением работают только 16 миллионов человек», – это оценка главы Национального банка Польши Адама Глапинского, которую он озвучил при подведении итогов года.



Кадровый голод своей экономики власти в Варшаве стараются восполнить ресурсами Украины и Белоруссии. Поэтому закрывают глаза на использование на временных работах украинцев, получивших право только на безвизовый въезд. Они трудоустраиваются на польских фермах, в теплицах, занимаются уборкой яблок и клубники на открытых плантациях, работают на объектах строительства.



По статистике на польском рынке труда заняты от 1 млн. до 1,5 млн. граждан Украины. Это с учётом тех, кто работает нелегально, без соответствующих разрешений. Польские власти признают «некоторые нарушения» при трудоустройстве украинцев. Только вот польская таможня даёт совсем другие цифры.



В 2017 году в Польшу въехали десять миллионов украинцев (9 990 978 человек). Это вдвое больше, чем приняла Российская Федерация (4 376 423 человек). Поскольку въезд в Польшу украинцы в массе своей оформили как частные поездки, будем считать, что они въехали, попили кофе, а на десерт – перевели домой миллиарды польских злотых.



Экономический рост обеспечат иностранные рабочие



Временный характер трудоустройства повлёк за собой работу самой низкой квалификации. Это видно из результатов опроса, обнародованного социологической группой «Рейтинг». Как признались 77% побывавших в Польше украинцев (многие ездили туда за год по два-три раза), у соседей они «выполняли преимущественно физическую работу, 16% – работали в сфере услуг, 3% – имели работу, связанную с интеллектуальной деятельностью, и только 1% работали на руководящих должностях».



Эти результаты прямо коррелируются со способом трудоустройства в Польше. По сведениям, озвученным в эфире программы «Деньги» президентом Всеукраинской Ассоциации компаний по международному трудоустройству Василием Воскобойником, в нынешнем году «количество выданных приглашений на работу для украинцев в Польше уже превысило 1 миллион 700 тысяч, а через легальные компании трудоустроено всего 12 396 человек». В Лондоне сделали открытие: разногласий с русскими у Британии нет



При этом более половины опрошенных группой «Рейтинг» объяснили выбор Польши как место трудоустройства её географической близостью и более высоким размером заработной платы. Немаловажное значение имеет также «наличие членов семьи или знакомых», уже работающих в Польше, и низкий языковой барьер.



Так что в условиях гражданского и социального кризиса на Украине, трудоустройство в Польше стало для украинцев (особенно из западных регионов страны) возможностью более благополучно пережить трудные времена. Хотя и в Польше многим приходится не сладко.



Официальная статистика не балует общество проблемами, с которыми сталкиваются заробитчане. Меж тем, СМИ пестрят рассказами бедолаг о том, как им не оплатили в Польше за выполненный труд, как изъяли заработную плату в компенсацию штрафов, которые придумали тамошние ушлые работодатели и т.д.



Среди всех этих афёр и издевательств особняком стоит торговля людьми. В прошлом году в Польше выявлено более ста таких случаев. «Мы, поляки, часто любим думать о себе как о толерантных людях, честных и таких, которые не используют других, – говорит Анна Гарнер из Национального интервенционно-консультативного центра для жертв торговли людьми. – Зато действительность выглядит несколько по-другому. Жертвами торговли людьми в Польше часто становятся граждане других государств, которые приезжают к нам на заработки. Имею в виду украинцев, работающих в Польше, и значительное количество которых работает нелегально».



В прошлом году центр, по словам Гарнер, оказал помощь двумстам лицам, подвергшимся в Польше такому виду насилия. «Семьдесят двух людей работодатели (то бишь, торговцы людьми) заставляли заниматься проституцией, семьдесят одного человека принуждали к невольничьему труду, а двадцать семь – к попрошайничеству». Мы с тобой, Кемерово!



На фоне этих безобразий трудно представить, что Польша заинтересована в вовлечении заробитчан в свою экономику. Меж тем, она не просто заинтересована, а остро нуждается в привлечении иностранных рабочих. По оценкам польского Союза предпринимателей и работодателей, сегодня для обеспечения стабильного экономического роста Польши требуется минимум 5 млн. дополнительных работников.



Причём, речь идёт не только о занятии простым физическим трудом, в который вовлечено сегодня большинство приезжих с Украины. Как отметил уже упомянутый здесь Адам Глапинский, в течение последних лет в Польше остро ощущается дефицит квалифицированных кадров – инженеров, врачей, специалистов IT- отрасли и т.д.



Для их подготовки польские вузы уже задействовали выпускников украинских школ. Меняются и условия трудоустройства в Польше. Вводятся платные разрешения, меняются условия регистрации заявлений о намерении получить работу. Власти в Варшаве теперь открыто демонстрируют поддержку украинским гражданам, приезжающим в Польшу работать и учиться.



Вот и заместитель министра Цихоцки призывает чиновников двух стран провести консультации на уровне министерства труда и социальной безопасности, чтобы упорядочить движение трудовых ресурсов, ввести для работающих в Польше украинцев новые защитные механизмы.



Только вряд ли надо обманываться высоким вкладом заробитчан в украинский ВВП, будто это имеет какие-то долгосрочные перспективы. Опрос группы «Рейтинг» показал и другой итог: подавляющее большинство опрошенных (74%) заявили, что они «не планируют переезжать в Польшу на постоянное место жительства в ближайшие годы».



