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Украинские "тролли" угрожают CNN из-за признания Симферополя российским

02 января 2019, 12:39  •  111 • Политика
Украинские "тролли" угрожают неминуемым крахом американской телекомпании CNN из-за допущенной в новогоднем ролике "ошибки" с признанием российской принадлежности Симферополя.
Новогоднее поздравление от американской телекомпании CNN вызвало взрыв возмущения в соцсетях от украинских "троллей". Их недовольство вызвал тот факт, что в подписи к кадрам из Симферополя было указано, что это российский город.
"Если вы вдруг забыли, где находится Симферополь, CNN вам с радостью напомнит", - написал киевлянин Эмиль Салманов, выложив скриншот из новогоднего ролика.
Телекомпания в репортаже о новогодних праздниках из разных стран использовала фотографию, представленную в фотобанке Gatty Images. В комментариях к посту Салманову возникла дискуссия о том, кто в данной ситуации больше был "виноват" — фотограф Сергей Малгавко, сделавший фотографию и предоставивший информацию о ней, редакторы фотобанка, признавшие Крым российским, или фоторедакторы телекомпании, решившие использовать фото вместе с предоставленными фотобанком данными.
Сам Салманов предложил участникам обсуждения ответить на вопрос, "насколько это масштабный залёт для конторы с репутацией CNN", и получил безапелляционные ответы о неминуемом крахе телекомпании.
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