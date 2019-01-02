|
Украинские "тролли" угрожают CNN из-за признания Симферополя российским
02 января 2019, 12:39 • 111 • Политика
Украинские "тролли" угрожают неминуемым крахом американской телекомпании CNN из-за допущенной в новогоднем ролике "ошибки" с признанием российской принадлежности Симферополя.
Новогоднее поздравление от американской телекомпании CNN вызвало взрыв возмущения в соцсетях от украинских "троллей". Их недовольство вызвал тот факт, что в подписи к кадрам из Симферополя было указано, что это российский город.
"Если вы вдруг забыли, где находится Симферополь, CNN вам с радостью напомнит", - написал киевлянин Эмиль Салманов, выложив скриншот из новогоднего ролика.
Телекомпания в репортаже о новогодних праздниках из разных стран использовала фотографию, представленную в фотобанке Gatty Images. В комментариях к посту Салманову возникла дискуссия о том, кто в данной ситуации больше был "виноват" — фотограф Сергей Малгавко, сделавший фотографию и предоставивший информацию о ней, редакторы фотобанка, признавшие Крым российским, или фоторедакторы телекомпании, решившие использовать фото вместе с предоставленными фотобанком данными.
Сам Салманов предложил участникам обсуждения ответить на вопрос, "насколько это масштабный залёт для конторы с репутацией CNN", и получил безапелляционные ответы о неминуемом крахе телекомпании.
Embed from Getty Images
Подпишитесь на нас
111
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
Загрузка...
|
29 декабря 2018, 07:54
|
26 декабря 2018, 18:09
|
29 декабря 2018, 06:28
|
26 декабря 2018, 22:54
|
27 декабря 2018, 10:24
|
30 декабря 2018, 01:56
|
30 декабря 2018, 19:39