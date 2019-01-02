Украинские "тролли" угрожают CNN из-за признания Симферополя российским

Новогоднее поздравление от американской телекомпании CNN вызвало взрыв возмущения в соцсетях от украинских "троллей". Их недовольство вызвал тот факт, что в подписи к кадрам из Симферополя было указано, что это российский город.

"Если вы вдруг забыли, где находится Симферополь, CNN вам с радостью напомнит", - написал киевлянин Эмиль Салманов, выложив скриншот из новогоднего ролика.

Телекомпания в репортаже о новогодних праздниках из разных стран использовала фотографию, представленную в фотобанке Gatty Images. В комментариях к посту Салманову возникла дискуссия о том, кто в данной ситуации больше был "виноват" — фотограф Сергей Малгавко, сделавший фотографию и предоставивший информацию о ней, редакторы фотобанка, признавшие Крым российским, или фоторедакторы телекомпании, решившие использовать фото вместе с предоставленными фотобанком данными.

Сам Салманов предложил участникам обсуждения ответить на вопрос, "насколько это масштабный залёт для конторы с репутацией CNN", и получил безапелляционные ответы о неминуемом крахе телекомпании.

Embed from Getty Images