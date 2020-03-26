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Украинские "стражи порядка": Пьяные полицейские открыли огонь по мужчине за замечание

26 марта 2020, 16:35  •  60 • В мире
На Украине мужчина получил огнестрельное ранение после того, как попытался сделать замечание пьяным полицейским. Сотрудники правоохранительных органов решили справить нужду у его автомобиля. После замечания полицейские открыли огонь, мужчина в больнице. В интернете возмущенные пользователи комментируют, что это настоящие украинские "стражи порядка".
На Украине задержали пьяных полицейских, которые ранили мужчину из травматического оружия. ЧП случилось ещё 21 марта в Николаеве во дворе дома по улице Героев Украины. Сначала в СМИ появилась версия о том, что сотрудники полиции начали стрелять, отбиваясь от толпы хулиганов. Однако она не нашла своего подтверждения.
По предварительным данным силовиков, мужчины были пьяны в тот вечер и решили справить нужду прямо у машины местного жителя. Мужчина увидел происходящее с балкона и сделал им замечание. Полицейские нецензурно выругались. Тогда мужчина спустился на улицу. Словесная перепалка перешла в драку. В результате один из полицейских достал травматическое оружие и трижды выстрелил. Местный житель с ранениями был доставлен в больницу. Теперь полицейским грозит до семи лет лишения свободы, пишет местное издание "Факты".
Возмущённые пользователи интернета комментируют, что это настоящие украинские "стражи порядка". "Полицаи уже арестованы", - написали в Telegram-канале "Выпускайте Кракена".
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