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Украинские "провидцы" готовят провокации в Донбассе, но "кнопка" находится в Вашингтоне - Стариков

12 декабря 2018, 22:24  •  90 • Политика
Лидер движения "Патриоты Великого Отечества" Николай Стариков не исключает того, что Киев готов организовать провокации в Донбассе для оправдания начала полномасштабных боевых действий. Однако окончательную команду украинским "провидцам" могут дать только США, ибо "кнопка" находится в Вашингтоне.
Вероятность того, что "провидцы" в Киеве попытаются организовать провокацию в Донбассе для оправдания наступления на ДНР и ЛНР, очень велика. Об этом заявил лидер движения "Патриоты Великого Отечества" Николай Стариков.
По мнению эксперта, пришедшие к власти в результате госпереворота в 2014 году украинские политики могут решиться на подобное, так как война позволит им решить ряд проблем и подзаработать.
Стариков напомнил, что попытка катеров ВМС Украины по проходу через Керченский пролив также была провокацией. А в случае развязывания боевых действий в Донбассе Порошенко и его команда смогут сказать, что они предсказывали подобное и заранее ввели военное положение в стране.
"Вот такой нехитрый план. Но нужно говорить, что спусковой крючок находится не в Киеве. Он находится в Вашингтоне. И готовятся определенные провокации. Но конечная команда - "сделать или не сделать", эта кнопочка, как у подрывника, - она находится в Вашингтоне", - заявил он в эфире телеканала НТВ.
Борьба за президентское место на Украине продолжается. pic.twitter.com/aJJTCyHTMa
— Николай Стариков (@nstarikov) 12 декабря 2018 г.

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