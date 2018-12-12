Украинские "провидцы" готовят провокации в Донбассе, но "кнопка" находится в Вашингтоне - Стариков

Лидер движения "Патриоты Великого Отечества" Николай Стариков не исключает того, что Киев готов организовать провокации в Донбассе для оправдания начала полномасштабных боевых действий. Однако окончательную команду украинским "провидцам" могут дать только США, ибо "кнопка" находится в Вашингтоне.

Вероятность того, что "провидцы" в Киеве попытаются организовать провокацию в Донбассе для оправдания наступления на ДНР и ЛНР, очень велика. Об этом заявил лидер движения "Патриоты Великого Отечества" Николай Стариков.

По мнению эксперта, пришедшие к власти в результате госпереворота в 2014 году украинские политики могут решиться на подобное, так как война позволит им решить ряд проблем и подзаработать.

Стариков напомнил, что попытка катеров ВМС Украины по проходу через Керченский пролив также была провокацией. А в случае развязывания боевых действий в Донбассе Порошенко и его команда смогут сказать, что они предсказывали подобное и заранее ввели военное положение в стране.

"Вот такой нехитрый план. Но нужно говорить, что спусковой крючок находится не в Киеве. Он находится в Вашингтоне. И готовятся определенные провокации. Но конечная команда - "сделать или не сделать", эта кнопочка, как у подрывника, - она находится в Вашингтоне", - заявил он в эфире телеканала НТВ.