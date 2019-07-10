Украинские "национал-патриоты" были созданы КГБ по заданию Горбачева - экс-премьер Украины

"По его заданию КГБ создал в республиках так называемые "национал-патриотические" силы", - пишет Азаров. Политик подчеркнул, что уже после распада СССР созданные структуры использовались с целью ускорения разрыва экономических и политических связей с Россией.

Подписчики политика по-разному отнеслись к его публикации. Пользователь S_W пишет, что сказанное является "бредом". "Из Вас историк - как председатель правительства", - упрекает он автора, заявляя, что Украина является "австро-венгерским проектом".

Однако другие пользователи выражают поддержку Азарову. "Крымский часовщик" благодарит экс-премьера за освещение темы, называя это "неожиданным".

Фото: twitter.com/AzarovNikolay_