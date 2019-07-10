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Украинские "национал-патриоты" были созданы КГБ по заданию Горбачева - экс-премьер Украины
10 июля 2019, 18:39 • 104 • Политика
Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил в своем Twitter, что украинские "национал-патриотические" силы были созданы КГБ по прямому указанию тогдашнего генсека КПСС Михаила Горбачева. По его словам, именно Горбачев начал работу по развалу СССР.
"По его заданию КГБ создал в республиках так называемые "национал-патриотические" силы", - пишет Азаров. Политик подчеркнул, что уже после распада СССР созданные структуры использовались с целью ускорения разрыва экономических и политических связей с Россией.
Подписчики политика по-разному отнеслись к его публикации. Пользователь S_W пишет, что сказанное является "бредом". "Из Вас историк - как председатель правительства", - упрекает он автора, заявляя, что Украина является "австро-венгерским проектом".
Однако другие пользователи выражают поддержку Азарову. "Крымский часовщик" благодарит экс-премьера за освещение темы, называя это "неожиданным".
Фото: twitter.com/AzarovNikolay_
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