Украинские противоречия при новом президенте • 62 • Аналитика









Сговор против Порошенко во имя клановых интересов

Все объединились против Порошенко, из-за своей жадности и стремления все подгрести под себя он разругался с олигархическими кланами, только с Ахметовым еще сохранялись какие-то совместные интересы по грабежу бюджета через «темные» схемы типа «Роттердам плюс». Хотя Порошенко был «верным сукиным сыном» американцев, он не устраивал их потому, что появилась опасность падения русофобского режима на Украине из-за презрения и ненависти к режиму Порошенко подавляющей части населения Украины. В результате сговора он общими усилиями был отстранен от власти.



В этой компании олигархов и американских кураторов никто не думал об усилении украинского государства и тем более о благосостоянии населения. Каждая из «высоких договаривающихся сторон» преследовала свои цели. Коломойскому, который запустил проект «Зеленский президент», на вершине пирамиды власти нужен был свой человек, способствующий возвращению его утерянных капиталов и их преумножению.



Ахметов стремился сохранить отработанные схемы ограбления государства и населения и вернуть свои активы, взятые под внешнее управление в ЛДНР. Фирташу и Бойко надо было найти способы сохранения и расширения своего бизнеса в нефтегазовой сфере, который мог процветать только при нормализации отношений с Россией. Пинчук, давно уже потерявший влияние на властные структуры, надеялся через свои связи с американцами вернуть влияние на украинскую власть и встроить в аппарат Зеленского своих людей.



Американцы преследовали свои цели по сохранению созданного ими на Украине русофобского режима для давления на Россию, пошатнувшегося при правлении Порошенко, ограничить влияние олигархии на управление государством и остановить разворовывание выделяемых Западом средств.



Всем кланам нужен был доступ к государственным ресурсам, контроль и влияние над новым президентом, который не может управлять государством без парламента. Украина — парламентско-президентская республика, и полномочия президента серьезно ограничены парламентом. В связи с этим после избрания президента перед всеми стала задача получить контроль над парламентом.



Битва за парламент

Существующая на Украине система формирования парламента по смешанной схеме – пополам по партийным спискам и мажоритарным округам, была хорошо освоена олигархами и не устраивала американцев, поскольку практически по всем округам проходили ставленники олигархии.



В своей инаугурационной речи Зеленский заявил о роспуске парламента и назначении в июле досрочных выборов. По всей видимости, американцы настояли, чтобы Зеленский предложил действующему парламенту изменить закон о выборах и исключить выборы по мажоритарным округам. На следующий день на встрече президента с руководителями депутатских фракций этот вопрос был согласован, в качестве бонуса действующим парламентариям и олигархам было предложение снизить проходной барьер с 5% до 3%, чтобы имелась возможность пройти в парламент мелким партиям и создать свои фракции.



Такая договоренность была достигнута, но при голосовании парламентарии (наверняка с согласия олигархов) отвергли этот закон, и он не был принят. Это еще раз подтвердило, что олигархи не хотят отдавать свою власть над государством и всегда готовы нарушать достигнутые договоренности, когда это им выгодно. Очень вероятно, что все это делалось с подачи Коломойского, который через мажоритарщиков имел самое серьезное влияние на парламент и не хотел сдавать свои позиции.



К тому же Коломойский начал создавать еще одну свою «партию мэров» во главе с мэрами Харькова и Одессы Кернесом и Трухановым на базе ребрендинга подконтрольной ему партии «Возрождение». Вместе с мажоритарщиками она может стать его карманной партией в парламенте и в случае необходимости быть поддержкой его проекта с партией Зеленского «Слуга народа».



Как бы там ни было, досрочные выборы в июле будут проходить по старому закону, и олигархи гарантированно будут иметь серьезное влияние в парламенте. Попытки окружения Порошенко не допустить проведения досрочных выборов вряд ли будут иметь успех, поскольку старый парламент нужен только ему, и он не найдет поддержки по этому вопросу ни у олигархов, ни у американцев.



Противоречия между украинскими олигархами и США

Противоречия между американцами и олигархами остаются. Насколько американцам удастся отстранить олигархию от принятия государственных решений, сказать пока трудно. Особенно это касается Коломойского, которого, несмотря на прямые окрики американцев, не удается отстранить от влияния на Зеленского, он даже добился назначения руководителем администрации президента своего человека, Андрея Богдана. Коломойский был и остается крупной и влиятельной фигурой в политической и экономической элите Украины, с которой приходится считаться. Он готов вступить в конфронтацию с американцами, его последняя рекомендация Зеленскому объявить дефолт Украины явно направлена против США, под которыми ходит МВФ.





У американцев и олигархов есть полное взаимопонимание, по крайней мере, по одному вопросу – Украина должна остаться русофобским государством. Из этой компании выпадет только группа Фирташа — Медведчука — Бойко, стремящаяся установить добрососедские отношения с Россией не по причине восстановления единства «русского мира», а чисто из прагматических соображений развития бизнеса в нефтегазовой сфере.



Противоречия между олигархами начали обостряться, идет борьба за государственные ресурсы, которых осталось не так много, и каждый клан стремится захватить ключевые позиции в структурах государственной власти. Коломойский к тому же стремится растерзать бизнес-империю Порошенко и руками вернувшегося на Украину Андрея Портнова обкладывает экс-президента уголовными делами, стараясь заблокировать его активы. Серьезные претензии у Коломойского по бизнесу к Ахметову и Пинчуку. Так что олигархический консенсус, достигнутый при избрании Зеленского, потихоньку разрушается и противостояние внутри олигархических кланов и с американцами выходит на новый уровень с непредсказуемыми результатами.



Президент пока в одиночестве

Интересы населения, голосовавшего за Зеленского в надежде установления мира на Донбассе и подъема жизненного уровня никого не волнуют. Зеленский делает противоречивые заявления о стремлении в НАТО, называет Россию агрессором, отказывается от встречи с российским руководством и лидерами ЛДНР и хочет установления мира на Донбассе. При этом позволяет себе вызывающие и оскорбительные заявления не только в адрес России, но и лично Путина. Таких вещей Путин не прощает, и это Зеленскому еще может аукнуться самым неожиданным образом.



Опереться новому президенту не на кого, олигархи и лидеры парламента на переговорах по изменению закона о выборах просто «кинули» его, своей политической силы у него нет. Убрать старое правительство и руководителей силовых структур без парламента он не может, все они остались только в ранге «исполняющих обязанности». Нового премьера и министров через действующий парламент он провести также не может, и до досрочных выборов ему придется работать со старыми структурами власти.



Прекращение войны на Донбассе

Никаких путей прекращения войны на Донбассе, кроме голословных заявлений о необходимости установления мира, команда Зеленского не предлагает, без чего никакого мира на Донбассе в принципе не может быть. Представители нормандской четверки настаивают на выполнении Минских соглашений, включающих военный, социально-экономический и политические аспекты. На данном этапе Зеленский может выполнить военные положения соглашений, в которых подробно описано, как должны быть разведены противоборствующие стороны и на какое расстояние должно быть отведено тяжелое вооружение. Стратегическая дисциплина в США. Дальше шахты не сошлют, меньше одной ракеты не дадут



Зеленский как главнокомандующий может отдать приказ об отводе войск на предусмотренные соглашениями позиции, ЛДНР также давно готовы это сделать. Такой приказ не отдается, американские кураторы не заинтересованы в прекращении огня, так как им это нужно для обвинения России в агрессии и продлении санкций. Это самый эффектный и простой шаг к началу перемирия, не требующий никаких дополнительных действий со стороны новой власти, но он не делается, война продолжается.



Зеленский к тому же делает необдуманные заявления, чтобы Россия вернула военнопленных, не ставя вопроса о двустороннем обмене «всех на всех», который давно уже назрел. Здесь также никаких инициатив не предпринимается. Удивило всех заявление главы администрации президента о нецелесообразности использования в качестве переговорщика одного из лидеров партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Медведчука, который при Порошенко участвовал в подготовке и проведении обменов. Такие заявления не имеют никакого отношения к обмену, просто команда Зеленского в преддверии парламентских выборов старается принизить влияние политической силы, которая является самым серьезным конкурентом партии президента «Слуга народа» в борьбе за электорат на Юго-востоке.



Команда Зеленского не стремится также разблокировать блокаду транспортного сообщения с Донбассом, введенную в 2016 году по требованию националистов. Это позволило бы получать так необходимый Украине уголь по приемлемым ценам и запустить ряд предприятий на Донбассе, обеспечив их сырьем и рынком сбыта продукции. Все это в руках президента и он может это сделать в любой момент, парламент для этого не нужен.



Донбасс в Украину не «втолкнуть»

Реализация политических аспектов Минских соглашений, предусматривающих возвращение Донбасса на Украину с особым статусом на данном этапе невозможна. Для этого Украина должна быть переформатирована, запрещена неонацистская пропаганда, право на насилие должно быть оставлено только за государством, неонацистские боевики, терроризующие население, должны сидеть в тюрьме и всем гарантировано право на отстаивание своих взглядов.



Все это сейчас нереализуемо, требуется полная перезагрузка властных структур и время для приведения общества во вменяемое состояние. После этого возможно обсуждение проблемы Донбасса: готов ли он вернуться в Украину, если да, то на каких условиях, если нет, то как цивилизованно, без крови, разойтись.



Политическое урегулирование на Украине — это вопрос далекого будущего. Завоевать Донбасс военным путем Россия никогда не позволит. Сейчас при политической воле Зеленского может быть прекращен огонь и произведен обмен военнопленных, это может стать хорошим началом прекращения противостояния на Украине.



Разрешить украинский конфликт и устранить все противоречия внутренними силами невозможно, поскольку Украина стала полем боя в глобальном противостоянии России и США. Только при их согласии или проигрыше одной из сторон может быть определено будущее этой территории. После прихода к власти на Украине нового президента противостояние в правящем классе после некоторого затишья возобновилось. Зеленский пришел к власти не потому, что он такой хороший парень и его так любит население. Он мог добиться успеха только благодаря консенсусу украинских олигархических кланов и американских кураторов, без которого никакая власть на Украине существовать не может.Все объединились против Порошенко, из-за своей жадности и стремления все подгрести под себя он разругался с олигархическими кланами, только с Ахметовым еще сохранялись какие-то совместные интересы по грабежу бюджета через «темные» схемы типа «Роттердам плюс». Хотя Порошенко был «верным сукиным сыном» американцев, он не устраивал их потому, что появилась опасность падения русофобского режима на Украине из-за презрения и ненависти к режиму Порошенко подавляющей части населения Украины. В результате сговора он общими усилиями был отстранен от власти.В этой компании олигархов и американских кураторов никто не думал об усилении украинского государства и тем более о благосостоянии населения. Каждая из «высоких договаривающихся сторон» преследовала свои цели. Коломойскому, который запустил проект «Зеленский президент», на вершине пирамиды власти нужен был свой человек, способствующий возвращению его утерянных капиталов и их преумножению.Ахметов стремился сохранить отработанные схемы ограбления государства и населения и вернуть свои активы, взятые под внешнее управление в ЛДНР. Фирташу и Бойко надо было найти способы сохранения и расширения своего бизнеса в нефтегазовой сфере, который мог процветать только при нормализации отношений с Россией. Пинчук, давно уже потерявший влияние на властные структуры, надеялся через свои связи с американцами вернуть влияние на украинскую власть и встроить в аппарат Зеленского своих людей.Американцы преследовали свои цели по сохранению созданного ими на Украине русофобского режима для давления на Россию, пошатнувшегося при правлении Порошенко, ограничить влияние олигархии на управление государством и остановить разворовывание выделяемых Западом средств.Всем кланам нужен был доступ к государственным ресурсам, контроль и влияние над новым президентом, который не может управлять государством без парламента. Украина — парламентско-президентская республика, и полномочия президента серьезно ограничены парламентом. В связи с этим после избрания президента перед всеми стала задача получить контроль над парламентом.Существующая на Украине система формирования парламента по смешанной схеме – пополам по партийным спискам и мажоритарным округам, была хорошо освоена олигархами и не устраивала американцев, поскольку практически по всем округам проходили ставленники олигархии.В своей инаугурационной речи Зеленский заявил о роспуске парламента и назначении в июле досрочных выборов. По всей видимости, американцы настояли, чтобы Зеленский предложил действующему парламенту изменить закон о выборах и исключить выборы по мажоритарным округам. На следующий день на встрече президента с руководителями депутатских фракций этот вопрос был согласован, в качестве бонуса действующим парламентариям и олигархам было предложение снизить проходной барьер с 5% до 3%, чтобы имелась возможность пройти в парламент мелким партиям и создать свои фракции.Такая договоренность была достигнута, но при голосовании парламентарии (наверняка с согласия олигархов) отвергли этот закон, и он не был принят. Это еще раз подтвердило, что олигархи не хотят отдавать свою власть над государством и всегда готовы нарушать достигнутые договоренности, когда это им выгодно. Очень вероятно, что все это делалось с подачи Коломойского, который через мажоритарщиков имел самое серьезное влияние на парламент и не хотел сдавать свои позиции.К тому же Коломойский начал создавать еще одну свою «партию мэров» во главе с мэрами Харькова и Одессы Кернесом и Трухановым на базе ребрендинга подконтрольной ему партии «Возрождение». Вместе с мажоритарщиками она может стать его карманной партией в парламенте и в случае необходимости быть поддержкой его проекта с партией Зеленского «Слуга народа».Как бы там ни было, досрочные выборы в июле будут проходить по старому закону, и олигархи гарантированно будут иметь серьезное влияние в парламенте. Попытки окружения Порошенко не допустить проведения досрочных выборов вряд ли будут иметь успех, поскольку старый парламент нужен только ему, и он не найдет поддержки по этому вопросу ни у олигархов, ни у американцев.Противоречия между американцами и олигархами остаются. Насколько американцам удастся отстранить олигархию от принятия государственных решений, сказать пока трудно. Особенно это касается Коломойского, которого, несмотря на прямые окрики американцев, не удается отстранить от влияния на Зеленского, он даже добился назначения руководителем администрации президента своего человека, Андрея Богдана. Коломойский был и остается крупной и влиятельной фигурой в политической и экономической элите Украины, с которой приходится считаться. Он готов вступить в конфронтацию с американцами, его последняя рекомендация Зеленскому объявить дефолт Украины явно направлена против США, под которыми ходит МВФ.У американцев и олигархов есть полное взаимопонимание, по крайней мере, по одному вопросу – Украина должна остаться русофобским государством. Из этой компании выпадет только группа Фирташа — Медведчука — Бойко, стремящаяся установить добрососедские отношения с Россией не по причине восстановления единства «русского мира», а чисто из прагматических соображений развития бизнеса в нефтегазовой сфере.Противоречия между олигархами начали обостряться, идет борьба за государственные ресурсы, которых осталось не так много, и каждый клан стремится захватить ключевые позиции в структурах государственной власти. Коломойский к тому же стремится растерзать бизнес-империю Порошенко и руками вернувшегося на Украину Андрея Портнова обкладывает экс-президента уголовными делами, стараясь заблокировать его активы. Серьезные претензии у Коломойского по бизнесу к Ахметову и Пинчуку. Так что олигархический консенсус, достигнутый при избрании Зеленского, потихоньку разрушается и противостояние внутри олигархических кланов и с американцами выходит на новый уровень с непредсказуемыми результатами.Интересы населения, голосовавшего за Зеленского в надежде установления мира на Донбассе и подъема жизненного уровня никого не волнуют. Зеленский делает противоречивые заявления о стремлении в НАТО, называет Россию агрессором, отказывается от встречи с российским руководством и лидерами ЛДНР и хочет установления мира на Донбассе. При этом позволяет себе вызывающие и оскорбительные заявления не только в адрес России, но и лично Путина. Таких вещей Путин не прощает, и это Зеленскому еще может аукнуться самым неожиданным образом.Опереться новому президенту не на кого, олигархи и лидеры парламента на переговорах по изменению закона о выборах просто «кинули» его, своей политической силы у него нет. Убрать старое правительство и руководителей силовых структур без парламента он не может, все они остались только в ранге «исполняющих обязанности». Нового премьера и министров через действующий парламент он провести также не может, и до досрочных выборов ему придется работать со старыми структурами власти.Никаких путей прекращения войны на Донбассе, кроме голословных заявлений о необходимости установления мира, команда Зеленского не предлагает, без чего никакого мира на Донбассе в принципе не может быть. Представители нормандской четверки настаивают на выполнении Минских соглашений, включающих военный, социально-экономический и политические аспекты. На данном этапе Зеленский может выполнить военные положения соглашений, в которых подробно описано, как должны быть разведены противоборствующие стороны и на какое расстояние должно быть отведено тяжелое вооружение.Зеленский как главнокомандующий может отдать приказ об отводе войск на предусмотренные соглашениями позиции, ЛДНР также давно готовы это сделать. Такой приказ не отдается, американские кураторы не заинтересованы в прекращении огня, так как им это нужно для обвинения России в агрессии и продлении санкций. Это самый эффектный и простой шаг к началу перемирия, не требующий никаких дополнительных действий со стороны новой власти, но он не делается, война продолжается.Зеленский к тому же делает необдуманные заявления, чтобы Россия вернула военнопленных, не ставя вопроса о двустороннем обмене «всех на всех», который давно уже назрел. Здесь также никаких инициатив не предпринимается. Удивило всех заявление главы администрации президента о нецелесообразности использования в качестве переговорщика одного из лидеров партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Медведчука, который при Порошенко участвовал в подготовке и проведении обменов. Такие заявления не имеют никакого отношения к обмену, просто команда Зеленского в преддверии парламентских выборов старается принизить влияние политической силы, которая является самым серьезным конкурентом партии президента «Слуга народа» в борьбе за электорат на Юго-востоке.Команда Зеленского не стремится также разблокировать блокаду транспортного сообщения с Донбассом, введенную в 2016 году по требованию националистов. Это позволило бы получать так необходимый Украине уголь по приемлемым ценам и запустить ряд предприятий на Донбассе, обеспечив их сырьем и рынком сбыта продукции. Все это в руках президента и он может это сделать в любой момент, парламент для этого не нужен.Реализация политических аспектов Минских соглашений, предусматривающих возвращение Донбасса на Украину с особым статусом на данном этапе невозможна. Для этого Украина должна быть переформатирована, запрещена неонацистская пропаганда, право на насилие должно быть оставлено только за государством, неонацистские боевики, терроризующие население, должны сидеть в тюрьме и всем гарантировано право на отстаивание своих взглядов.Все это сейчас нереализуемо, требуется полная перезагрузка властных структур и время для приведения общества во вменяемое состояние. После этого возможно обсуждение проблемы Донбасса: готов ли он вернуться в Украину, если да, то на каких условиях, если нет, то как цивилизованно, без крови, разойтись.Политическое урегулирование на Украине — это вопрос далекого будущего. Завоевать Донбасс военным путем Россия никогда не позволит. Сейчас при политической воле Зеленского может быть прекращен огонь и произведен обмен военнопленных, это может стать хорошим началом прекращения противостояния на Украине.Разрешить украинский конфликт и устранить все противоречия внутренними силами невозможно, поскольку Украина стала полем боя в глобальном противостоянии России и США. Только при их согласии или проигрыше одной из сторон может быть определено будущее этой территории. Юрий Апухтин Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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