Украинские правозащитники: СБУ срослась с криминалом и превратилась в орудие политических расправ с неугодными • 153 • Украина

В Одессе, 5 мая, прошла пресс-конференция о нарушениях прав и свобод граждан Украины сотрудниками правоохранительных органов. В конференции приняли участие директор «Институт правовой политики и социальной защиты им. Ирины Бережной» Елена Бережноя, адвокат экс-агента СБУ Василькевича Юлия Гаврилюк, адвокат и правозащитница Светлана Новицкая, а по Zoom экс-агент СБУ Евгений Василькевич и голландский правозащитник и журналист Сандро Кортекаас



Участник пресс-конференции были вынуждены из пресс-центра «Одесса-медиа» перебраться в офис одесского адвоката Юлии Гаврилюк. «К сожалению, здание, где должна была пройти пресс-конференции, оцепили сотрудники СБУ. Нас задержали и потребовали разойтись. Более того, заявили, что если мы не покинем здание, то сюда ворвутся 400 радикалов, разгромят пресс-центр, а нас выгонят силой, - заявила Елена Бережная, открывая пресс-конференцию.



По ее словам, силовое давление СБУ с целью срыва мероприятия станет еще одним фактом в досье, которое открыто Международным уголовным судом в Гааге по преступлениям против человечности в Украине. «СБУ давно срослась с радикалами, которые активно используются для запугивания и внесудебных расправ в Украине. На эту практику, кстати, давно обратили внимание международные правозащитные организации. В частности, Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине в своих докладах не раз писала об этом». - заявила правозащитница.



По ее словам, прокурор МУС в Гааге Фату Бенсуда расследует многочисленные факты незаконного лишения свободы , похищений граждан, взятия их в заложники и применения к ним пыток и насилия в местах предварительного заключения, а также в тайных тюрьмах, в Украине. К этим материалам приобщены и факты пыток и вербовки под угрозой лишения жизни Евгения Васильевича. Правозащитница обратила внимание на то, что пыткам и издевательствам в застенках СБУ подвергаются граждане с нетрадиционной сексуальной ориентацией, причем все это используется для того, чтобы они признали свою вину или согласились стать осведомителями.



Бережная особо подчеркнула, что Верховная рада Украины дважды голосовала за подтверждение статуса МУС, а значит это расследование и решения МУС будут иметь юридическую силу на территории Украины.



По словам Бережной, материалы пресс-конференции, как и доклады ее института по ситуации с правами человека и свободой слова в Украине, будут направлены в Европейскую комиссию по борьбе с расизмом и нетерпимостью при Совете Европы. Комиссия занимается мониторингом фактов расизма, ксенофобии и нетерпимости в Европе.



Светлана Новицкая в своем выступлении привела факты жестокого обращения сотрудниками СБУ с задержанными. Так, Евгения Т. более 2 лет незаконно удерживали в СИЗО. Зная, что он гей, его подвергали психологическим пыткам, помещали в камеру с заключёнными, где над ним издевались. Дважды он пытался покончит жизнь самоубийством. Он лишился 8 зубов, ему отказывали в медицинской помощи. Все эти мерзости со стороны сотрудников СБУ он описал в своих дневниках. Новицкая подчеркнула, что украинское государство законом гарантирует права подследственных, но на практике этот закон игнорируется. В СИЗО арестованных помещают в камеры по 28 человек, где всего 7 мест. Приходится спать по очереди. Годами нет горячей воды, не допускают врачей даже за оплату их услуг. Все это средневековое варварство творится в «европейской» Украине. Новицкая защищала таких политзаключённых, как журналистов Муравицкого, Волкова, Тимонина, режиссера Сагана. И всегда дела в отношении этих и других задержанных начинались с насилия: выламывались двери, их избивали, подбрасывали улики, не допускали адвокатов и держали годами незаконно в СИЗО.



Новицкая рассказал, что Верховный комиссар ООН по правам человека в своём докладе признал, что заключённого во Львовской тюрьме Афанасьева пытали и убили сотрудники СБУ, а его тело выбросили в городской парк. За это преступление никто не понёс наказания. Дело не расследовалось и его замяли. По ее словам, уголовный кодекс Украины в руках СБУ давно превратился в инструмент политической расправы над неугодными и критиками режима.



Адвокат Василькевича Юлия Гаврилюк напомнила, что ее подзащитный был завербован в СБУ после изнасилования и угроз убийства. Пытал и насиловал Василькевич кадровый сотрудник СБУ Мельник. Адвокату удалось заново вернуть дело о пытках и издевательствах над Васильевичем на новое расследование решением суда. До сих пор не опрошены свидетели, не проведены экспертизы, а сам садист Мельник продолжает работать в СБУ, хотя по закону на период расследования он должен быть отстранен от работы.



Другой ее подзащитный был подвешен к потолку камеры и его избивали палками по пяткам до тех пор, пока он не подписал документы о признании своей вины. По ее словам, СБУ широко использует практику незаконных прослушек телефонов, подбрасывает наркотики или оружие тем, кого намеревается обвинить в преступлении. Спецслужба, как в прежние время при Порошенко, продолжает фабриковать уголовные дела на оппонентов власти.



Экс-агент СБУ Василькевич по Zoom подтвердил, что следователь СБУ Александр Мельник организовал незаконную прослушку его телефонов, следил за ним, пытал и изнасиловал его в подвале СБУ. Он был вынужден под угрозой лишения его жизни дать согласие на сотрудничество со спецслужбой. Он вошёл в группу из 15 человек, которая занималась убийствами, нападениями на протестующих против власти, терроризировла судей и противников режима.



«Эскадронам смерти» СБУ разрешали торговать наркотиками, заниматься рейдерством. Всю незаконную деятельность крышевало СБУ и шла дележка с конторой незаконными заработками. Сам Василькевич, к примеру, выполнял заказ спецслужбы по созданию положительного имиджа «героя» для Стерненко, которого СБУ пыталось превратить в политика и одного из лидеров неонацистов.



Василькевич подтвердил , что всю грязную работу поручали делать «эскадронам смерти», чтобы не пятнать репутацию СБУ и не давать повода для расследований преступления. Все списывалось на активистов, которые якобы действуют как «народные мстители».



Василькевич рассказал, что он подал в суд на миграционную службу Голландии, которая по политическим мотивам отказала ему в предоставлении убежища в стране. Сотрудники службы открыто говорили ему, что его разоблачениях создают негативный фон для проводимого в стране судебного процесса по делу сбитого малазийского Боинга. Он и его разоблачения подрывают позитивный имидж Украины и нивелируют всю работу по обвинениям в адрес России. Васильевич уверен, что отказ в убежище вызван и политическим давлением со стороны Украины, спецслужбы которой препятствуют освобождению его из лагеря для беженцев, так как тогда у него будет куда больше публичных возможностей для раскрытия их преступлений.



Васильевич привёл многочисленные факты причастности СБУ к политическим убийствам на Украине. Так, по его словам, убийство журналиста Павла Шеремета планировало и организовало СБУ. Он обвинил СБУ и в причастности к похищению , пыткам и убийству известного адвоката Грабовского, а также семьи сотрудника СБУ Максима Людина.



Голландский правозащитник Сандро Кортекаас признал, что многие факты на пресс-конференции шокировали его. Он с 2016 года возглавляет группу по защите прав ЛГБТ-сообщества и лиц нетрадиционной ориентации, которые приезжают в Голландию.



Украина парламентом Голландии признана дружественной страной, однако на самом деле он и возглавляемая им группа считают, что парламент Голландии должен изменить своё решение и объявить Украина недружественной страной, в которой существуют угрозы правам и свободам человека, в том числе и ЛГБТ-сообщества.



Кортекаас рассказал, что он предложил депутатам партии Вольт в парламенте поднять этот вопрос и будет готовить для них доклад в который включит все факты, изложенные и на этой пресс-конференции. Он поддержал предложение Елены Бережной провести в парламенте Голландии слушания о нарушении прав и свобод человека на Украине, в том числе ЛГБТ-сообщества. О реакции парламентариев он сообщит в ближайшее время.



Подводя итоги пресс-конференции Елена Бережная подчеркнула, что материалы этой встречи будут направлены не только в МУС в Гааге, но и в Европейскую комиссию по борьбе с расизмом и нетерпимостью при Совете Европы. Она обратилась к международным правозащитным организациям с призывом о поддержке и солидарности, осудить политическое давление и препятствование работе правозащитников со стороны СБУ.

В Одессе, 5 мая, прошла пресс-конференция о нарушениях прав и свобод граждан Украины сотрудниками правоохранительных органов. В конференции приняли участие директор «Институт правовой политики и социальной защиты им. Ирины Бережной» Елена Бережноя, адвокат экс-агента СБУ Василькевича Юлия Гаврилюк, адвокат и правозащитница Светлана Новицкая, а по Zoom экс-агент СБУ Евгений Василькевич и голландский правозащитник и журналист Сандро КортекаасУчастник пресс-конференции были вынуждены из пресс-центра «Одесса-медиа» перебраться в офис одесского адвоката Юлии Гаврилюк. «К сожалению, здание, где должна была пройти пресс-конференции, оцепили сотрудники СБУ. Нас задержали и потребовали разойтись. Более того, заявили, что если мы не покинем здание, то сюда ворвутся 400 радикалов, разгромят пресс-центр, а нас выгонят силой, - заявила Елена Бережная, открывая пресс-конференцию.По ее словам, силовое давление СБУ с целью срыва мероприятия станет еще одним фактом в досье, которое открыто Международным уголовным судом в Гааге по преступлениям против человечности в Украине. «СБУ давно срослась с радикалами, которые активно используются для запугивания и внесудебных расправ в Украине. На эту практику, кстати, давно обратили внимание международные правозащитные организации. В частности, Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине в своих докладах не раз писала об этом». - заявила правозащитница.По ее словам, прокурор МУС в Гааге Фату Бенсуда расследует многочисленные факты незаконного лишения свободы , похищений граждан, взятия их в заложники и применения к ним пыток и насилия в местах предварительного заключения, а также в тайных тюрьмах, в Украине. К этим материалам приобщены и факты пыток и вербовки под угрозой лишения жизни Евгения Васильевича. Правозащитница обратила внимание на то, что пыткам и издевательствам в застенках СБУ подвергаются граждане с нетрадиционной сексуальной ориентацией, причем все это используется для того, чтобы они признали свою вину или согласились стать осведомителями.Бережная особо подчеркнула, что Верховная рада Украины дважды голосовала за подтверждение статуса МУС, а значит это расследование и решения МУС будут иметь юридическую силу на территории Украины.По словам Бережной, материалы пресс-конференции, как и доклады ее института по ситуации с правами человека и свободой слова в Украине, будут направлены в Европейскую комиссию по борьбе с расизмом и нетерпимостью при Совете Европы. Комиссия занимается мониторингом фактов расизма, ксенофобии и нетерпимости в Европе.Светлана Новицкая в своем выступлении привела факты жестокого обращения сотрудниками СБУ с задержанными. Так, Евгения Т. более 2 лет незаконно удерживали в СИЗО. Зная, что он гей, его подвергали психологическим пыткам, помещали в камеру с заключёнными, где над ним издевались. Дважды он пытался покончит жизнь самоубийством. Он лишился 8 зубов, ему отказывали в медицинской помощи. Все эти мерзости со стороны сотрудников СБУ он описал в своих дневниках. Новицкая подчеркнула, что украинское государство законом гарантирует права подследственных, но на практике этот закон игнорируется. В СИЗО арестованных помещают в камеры по 28 человек, где всего 7 мест. Приходится спать по очереди. Годами нет горячей воды, не допускают врачей даже за оплату их услуг. Все это средневековое варварство творится в «европейской» Украине. Новицкая защищала таких политзаключённых, как журналистов Муравицкого, Волкова, Тимонина, режиссера Сагана. И всегда дела в отношении этих и других задержанных начинались с насилия: выламывались двери, их избивали, подбрасывали улики, не допускали адвокатов и держали годами незаконно в СИЗО.Новицкая рассказал, что Верховный комиссар ООН по правам человека в своём докладе признал, что заключённого во Львовской тюрьме Афанасьева пытали и убили сотрудники СБУ, а его тело выбросили в городской парк. За это преступление никто не понёс наказания. Дело не расследовалось и его замяли. По ее словам, уголовный кодекс Украины в руках СБУ давно превратился в инструмент политической расправы над неугодными и критиками режима.Адвокат Василькевича Юлия Гаврилюк напомнила, что ее подзащитный был завербован в СБУ после изнасилования и угроз убийства. Пытал и насиловал Василькевич кадровый сотрудник СБУ Мельник. Адвокату удалось заново вернуть дело о пытках и издевательствах над Васильевичем на новое расследование решением суда. До сих пор не опрошены свидетели, не проведены экспертизы, а сам садист Мельник продолжает работать в СБУ, хотя по закону на период расследования он должен быть отстранен от работы.Другой ее подзащитный был подвешен к потолку камеры и его избивали палками по пяткам до тех пор, пока он не подписал документы о признании своей вины. По ее словам, СБУ широко использует практику незаконных прослушек телефонов, подбрасывает наркотики или оружие тем, кого намеревается обвинить в преступлении. Спецслужба, как в прежние время при Порошенко, продолжает фабриковать уголовные дела на оппонентов власти.Экс-агент СБУ Василькевич по Zoom подтвердил, что следователь СБУ Александр Мельник организовал незаконную прослушку его телефонов, следил за ним, пытал и изнасиловал его в подвале СБУ. Он был вынужден под угрозой лишения его жизни дать согласие на сотрудничество со спецслужбой. Он вошёл в группу из 15 человек, которая занималась убийствами, нападениями на протестующих против власти, терроризировла судей и противников режима.«Эскадронам смерти» СБУ разрешали торговать наркотиками, заниматься рейдерством. Всю незаконную деятельность крышевало СБУ и шла дележка с конторой незаконными заработками. Сам Василькевич, к примеру, выполнял заказ спецслужбы по созданию положительного имиджа «героя» для Стерненко, которого СБУ пыталось превратить в политика и одного из лидеров неонацистов.Василькевич подтвердил , что всю грязную работу поручали делать «эскадронам смерти», чтобы не пятнать репутацию СБУ и не давать повода для расследований преступления. Все списывалось на активистов, которые якобы действуют как «народные мстители».Василькевич рассказал, что он подал в суд на миграционную службу Голландии, которая по политическим мотивам отказала ему в предоставлении убежища в стране. Сотрудники службы открыто говорили ему, что его разоблачениях создают негативный фон для проводимого в стране судебного процесса по делу сбитого малазийского Боинга. Он и его разоблачения подрывают позитивный имидж Украины и нивелируют всю работу по обвинениям в адрес России. Васильевич уверен, что отказ в убежище вызван и политическим давлением со стороны Украины, спецслужбы которой препятствуют освобождению его из лагеря для беженцев, так как тогда у него будет куда больше публичных возможностей для раскрытия их преступлений.Васильевич привёл многочисленные факты причастности СБУ к политическим убийствам на Украине. Так, по его словам, убийство журналиста Павла Шеремета планировало и организовало СБУ. Он обвинил СБУ и в причастности к похищению , пыткам и убийству известного адвоката Грабовского, а также семьи сотрудника СБУ Максима Людина.Голландский правозащитник Сандро Кортекаас признал, что многие факты на пресс-конференции шокировали его. Он с 2016 года возглавляет группу по защите прав ЛГБТ-сообщества и лиц нетрадиционной ориентации, которые приезжают в Голландию.Украина парламентом Голландии признана дружественной страной, однако на самом деле он и возглавляемая им группа считают, что парламент Голландии должен изменить своё решение и объявить Украина недружественной страной, в которой существуют угрозы правам и свободам человека, в том числе и ЛГБТ-сообщества.Кортекаас рассказал, что он предложил депутатам партии Вольт в парламенте поднять этот вопрос и будет готовить для них доклад в который включит все факты, изложенные и на этой пресс-конференции. Он поддержал предложение Елены Бережной провести в парламенте Голландии слушания о нарушении прав и свобод человека на Украине, в том числе ЛГБТ-сообщества. О реакции парламентариев он сообщит в ближайшее время.Подводя итоги пресс-конференции Елена Бережная подчеркнула, что материалы этой встречи будут направлены не только в МУС в Гааге, но и в Европейскую комиссию по борьбе с расизмом и нетерпимостью при Совете Европы. Она обратилась к международным правозащитным организациям с призывом о поддержке и солидарности, осудить политическое давление и препятствование работе правозащитников со стороны СБУ. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



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