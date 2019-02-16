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Украинские правозащитники подали жалобу в ООН из-за ситуации с УПЦ
16 февраля 2019, 02:24 • 63 • Украина
Неправительственная организация «Общественная правозащита» направила в ООН жалобу на действия украинских властей из-за незаконного ареста храма УПЦ в Волынской области, говорится на сайте объединения.
Reuters
«Кроме обращения в ЕСПЧ от имени «Общественной правозащиты», по данному делу направлены заявления также в адрес Совета по правам человека ООН и специального докладчика ООН по свободе религии и убеждений», — говорится в сообщении.
Заявители считают, что Украина нарушила статьи 8, 9, 11 и 13 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, лишив религиозную организацию права собственности.
Ранее религиозная община канонической Украинской православной церкви в селе Птичья Ровенской области подала иск в Европейский суд по правам человека на действия украинских властей из-за незаконного ареста храма.
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