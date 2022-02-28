Украинские порты на Чёрном и Азовском морях перейдут в управление Федерального агентства морского и речного транспорта?

Не всем одесским новостям можно верить даже в мирное время, но этим, кажется, можно. Шепчутся, что достигнута некая келейная договорённость между одесской областной администрацией и российскими военными. Штурма Одессы не будет, как не последует и разрушения её морской инфраструктуры (во всяком случае, одесские власти это пообещали). А действующих морских портов в Одесской области больше десятка. Известна и их дальнейшая судьба – порты перейдут в управление российского федерального агентства.

Сюжет: Украинский кризис, Армия

Собственно, установление контроля России над морскими портами на Азовском и Чёрном морях – одна из причин, по которой наши военные не штурмуют Мариуполь. Разрушение портовой инфраструктуры не входит в их планы – это же наше будущее добро. Одесский порт – третий по грузообороту на Чёрном море и базовый порт черноморских морских круизов. Между прочим, в Российской империи он был вторым после Петербурга (оттого, наверное, Одессу и называли Южной Пальмирой, Северная – это Питер). В Одесской области есть ещё два крупных порта, Южное и Черноморск. И ещё около десятка мелких портов.

Кстати, Бердянск, который уже перешёл под контроль наших военных, так же, как и Геническ, над которым уже развивается российский триколор, – важные торговые узлы на Азовском море. Они взяты практически без боя, инфраструктура сохранена. По всей видимости, вскоре такая же судьба ожидает и Мариуполь – таким образом, вся портовая инфраструктура Азовского моря перейдёт под контроль России. Поговаривают, что теперь это надолго, возможно, и навсегда – хотя ещё рано говорить о политическом переустройстве Украины, кое-какие планы становятся известны. Правда или нет, но ходят слухи о том, что всю черноморскую и азовскую прибрежную часть могут «прирезать» к республике Крым, от Одессы до Мариуполя. А ещё шепчутся, что в состав республики Крым включат Херсонскую область – жители, кстати, давно не против, памятуя о том, как во время Русской весны 2014 года они собственноручно перетаскивали приграничные столбы, надеясь, что их вместе с крымчанами возьмут в Россию.

Пока в Федеральном агентстве морского и речного транспорта официально не комментируют вышеизложенные перспективы, но, будем надеяться, что одесские новости, которые до нас долетели, проверенные.