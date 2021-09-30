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Украинские пользователи о перспективах лишиться безвиза с ЕС: "Зря страну семь лет разрушали?"
30 сентября 2021, 00:55 • 97 • Политика
Украинские пользователи эмоционально прокомментировали перспективы лишиться безвизового режима с ЕС. Некоторые напомнили Брюсселю, во что им обошёлся этот безвиз: "Зря страну семь лет разрушали?".
Некоторые страны Евросоюза предложили вновь ввести визы с Украиной. Они обратили внимание, что Киев недобросовестно использует выданные ему послабления. Речь, в частности, идёт об украинских заробитчанах, которые хлынули в Европу, как только объявили об отмене визового режима.
Украинские интернет-пользователи напомнили, что госпереворот 2014 года был организован под знаменем безвиза и евроинтеграции. Он привёл к гражданской войне, потере ряда территорий, краху экономики и всплеску радикального национализма. А теперь Киев собираются лишить той награды, ради которой он принёс столько жертв, пишет портал "Народные новости".
- удивляется один из комментаторов.
- пишет другой.
Некоторые пользователи считают, что от дешёвой рабочей силы Польша и Словения всё равно не откажутся.
- отмечают в Сети
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