Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Итоги выборов в Германии: В ФРГ выбрали "не немецкий путь"
"Нирвана ранен!": Сотрудника КГБ, убитого при штурме, узнали по шлему
"Прошу не путать": Глава МИД Венгрии ответил на угрозу Украины по газу
СМИ: Пентагон хочет использовать военные базы России
Главная / Политика

Украинские пользователи о перспективах лишиться безвиза с ЕС: "Зря страну семь лет разрушали?"

30 сентября 2021, 00:55  •  97 • Политика
Украинские пользователи эмоционально прокомментировали перспективы лишиться безвизового режима с ЕС. Некоторые напомнили Брюсселю, во что им обошёлся этот безвиз: "Зря страну семь лет разрушали?".
Некоторые страны Евросоюза предложили вновь ввести визы с Украиной. Они обратили внимание, что Киев недобросовестно использует выданные ему послабления. Речь, в частности, идёт об украинских заробитчанах, которые хлынули в Европу, как только объявили об отмене визового режима.
Украинские интернет-пользователи напомнили, что госпереворот 2014 года был организован под знаменем безвиза и евроинтеграции. Он привёл к гражданской войне, потере ряда территорий, краху экономики и всплеску радикального национализма. А теперь Киев собираются лишить той награды, ради которой он принёс столько жертв, пишет портал "Народные новости".
За что? Мы ведь идём в Европу! Неужели получается, что зря семь лет назад страну разрушали?
- удивляется один из комментаторов.
Европейцы, не забывайте, что вы в ответе за тех, кого приручили. Вот и принимайте теперь гостей,
- пишет другой.
Некоторые пользователи считают, что от дешёвой рабочей силы Польша и Словения всё равно не откажутся.
Так что говорить об отмене безвиза явно рано, им ещё нужны наши рабочие руки,
- отмечают в Сети

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





97
Источник
Похожие новости
29 сентября 2021, 23:05
Украинский адвокат ударила кулаком польского эксперта в прямом эфире из-за Донбасса - видео
29 сентября 2021, 22:10
Депутат Бальбек отреагировал на стратегию Киева по «деоккупации Крыма»
29 сентября 2021, 23:05
"Этого не сделано до сих пор": Путин поставил неуд за "космическую" ошибку
29 сентября 2021, 23:05
Сенатор призвал США "вступить в схватку" с Байденом из-за "победы" Путина
29 сентября 2021, 22:10
Глава Адыгеи отказался от мандата депутата Госдумы
29 сентября 2021, 23:05
Навальному рано радоваться? Минюст объяснил, почему исключил ФБК* из реестра иноагентов
Новости партнеров
 
Выбор дня
29 сентября 2021, 23:05
Украинский адвокат ударила кулаком польского эксперта в прямом эфире из-за Донбасса -...
29 сентября 2021, 22:10
Депутат Бальбек отреагировал на стратегию Киева по «деоккупации Крыма»
29 сентября 2021, 23:05
"Этого не сделано до сих пор": Путин поставил неуд за "космическую&quo...
29 сентября 2021, 23:05
Сенатор призвал США "вступить в схватку" с Байденом из-за "победы"...
29 сентября 2021, 22:10
Глава Адыгеи отказался от мандата депутата Госдумы
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
24 сентября 2021, 22:05
Глава МИД Франции выступил с предупреждением для Лаврова: "Серьёзные последствия"
26 сентября 2021, 02:30
Отдых Путина, о котором умолчал Песков: Шутки президента, шёпот Шойгу
24 сентября 2021, 01:00
"Убрать своих, чтобы выставить себя жертвой": Французские читатели "раскусили" план Киева
25 сентября 2021, 20:05
На Украине появился "теневой президент": Политолог назвал имя
24 сентября 2021, 04:40
Сардана Авксентьева о бунте в городе: "Было страшно. Чисто по-человечески"
23 сентября 2021, 13:05
"Это приказ. Гоу!": Неизвестный предупредил Путина об "ударе" через 5 часов
24 сентября 2021, 23:55
Киев собрался форсировать заключение нового контракта с "Газпромом"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.