Украинские пользователи о перспективах лишиться безвиза с ЕС: "Зря страну семь лет разрушали?"

Украинские пользователи эмоционально прокомментировали перспективы лишиться безвизового режима с ЕС. Некоторые напомнили Брюсселю, во что им обошёлся этот безвиз: "Зря страну семь лет разрушали?".

Некоторые страны Евросоюза предложили вновь ввести визы с Украиной. Они обратили внимание, что Киев недобросовестно использует выданные ему послабления. Речь, в частности, идёт об украинских заробитчанах, которые хлынули в Европу, как только объявили об отмене визового режима.

Украинские интернет-пользователи напомнили, что госпереворот 2014 года был организован под знаменем безвиза и евроинтеграции. Он привёл к гражданской войне, потере ряда территорий, краху экономики и всплеску радикального национализма. А теперь Киев собираются лишить той награды, ради которой он принёс столько жертв, пишет портал "Народные новости".

За что? Мы ведь идём в Европу! Неужели получается, что зря семь лет назад страну разрушали?

- удивляется один из комментаторов.

Европейцы, не забывайте, что вы в ответе за тех, кого приручили. Вот и принимайте теперь гостей,

- пишет другой.

Некоторые пользователи считают, что от дешёвой рабочей силы Польша и Словения всё равно не откажутся.

Так что говорить об отмене безвиза явно рано, им ещё нужны наши рабочие руки,

- отмечают в Сети