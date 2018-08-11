Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
МИД Швеции и Госдеп США официально признали Украину опасной страной (Руслан Оста...
У Сенцова юбилей – 90 дней «голодовки». Вес нормальный
Почему на "процветающем" Западе работающие люди бомжуют? (Руслан Осташко)
Сергей Михеев. Лучшее 2018. Часть 4. Вечер с Владимиром Соловьевым
Главная / Украина

Украинские полицейские за 20 дней выявили 50 пьяных водителей автобусов

11 августа 2018, 19:39  •  56 • Украина
Об этом заявил глава Нацполиции Украины Сергей Князев. По его словам, по состоянию на 10 августа полицейские осмотрели более 64 тыс. транспортных средств и обнаружили почти 1,5 тыс. неисправных.
 
Reuters
 

Отмечается, что за почти 20 дней подобных мер полицейские установили 12,8 тыс. нарушений законодательства со стороны водителей-перевозчиков.

«Уже выявлены 50 водителей, управлявших автобусами в состоянии алкогольного опьянения. Мы продолжим такие меры по противодействию ДТП», — заявил он.

Ранее стало известно, что на Украине в ДТП с участием автобуса пострадали 15 человек.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

56
Источник
Похожие новости
11 августа 2018, 19:39
Украинские полицейские за 20 дней выявили 50 пьяных водителей автобусов
11 августа 2018, 19:39
СМИ сообщили о росте случаев мошенничества в отношении работающих в Европе украинцев
11 августа 2018, 01:39
Киев подал иск в ЕСПЧ о нарушении прав украинских заключенных в России

11 августа 2018, 09:54
На Украине один человек погиб при крушении легкомоторного летательного аппарата
11 августа 2018, 16:24
«Не хотят связываться с радикалами»: к чему может привести нехватка судей на Украине
11 августа 2018, 14:39
"Укржелдорога" заработала $6,5 млн на перевозках в РФ в I полугодии 2018 года
Новости партнеров
 
 
Выбор дня
11 августа 2018, 04:54
На Украине могут арестовать российское судно
11 августа 2018, 03:39
Сбербанк под руководством Грефа нанес удар по России (Михаил Чупахин)
11 августа 2018, 00:24
МИД Швеции и Госдеп США официально признали Украину опасной страной (Руслан Осташко)
11 августа 2018, 00:09
«Богдана» с польскими корнями: с какими сложностями может столкнуться Украина при про...
11 августа 2018, 11:39
Министр инфраструктуры Украины не понял, почему украинцы зарабатывают в «отсталой и ф...
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
05 августа 2018, 00:08
Загоняем Администрацию Порошенко в угол
07 августа 2018, 08:39
Надводный флот России утратил возможность ответного удара по АУГ США. Можно ли спасти ситуацию?
07 августа 2018, 14:54
«Прививаете ребёнку ненависть»: в соцсетях пристыдили мать отказавшегося говорить по-русски шахматиста из Львова
10 августа 2018, 08:10
«Ни копейки не получите!» Россия не должна платить компенсаций Польше, Украине и Прибалтике
06 августа 2018, 12:54
В Госдуме оценили намерение Украины прекратить железнодорожное сообщение с Россией
06 августа 2018, 09:54
Откат или отмена? Пенсионная реформа повисла в воздухе
05 августа 2018, 17:39
Наводить порядок в Сирии идет Китай
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.