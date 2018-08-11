Украинские полицейские за 20 дней выявили 50 пьяных водителей автобусов

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Об этом заявил глава Нацполиции Украины Сергей Князев. По его словам, по состоянию на 10 августа полицейские осмотрели более 64 тыс. транспортных средств и обнаружили почти 1,5 тыс. неисправных.

Reuters

Отмечается, что за почти 20 дней подобных мер полицейские установили 12,8 тыс. нарушений законодательства со стороны водителей-перевозчиков. «Уже выявлены 50 водителей, управлявших автобусами в состоянии алкогольного опьянения. Мы продолжим такие меры по противодействию ДТП», — заявил он. Ранее стало известно, что на Украине в ДТП с участием автобуса пострадали 15 человек.