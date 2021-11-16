Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Русский палач» оказался украинским агентом
Украина на грани замерзания: Зеленский просит о помощи
Нацист признал Украину Россией
"Не стоит Киеву рисковать". Короткий перевод спецуказа Путина по Донба...
Главная / Украина

Украинские политики стремительно мельчают, и этот процесс необратим

16 ноября 2021, 17:05  •  175 • Украина
«Кто угодно выиграет выборы у Зеленского», – заявил накануне бывший глава МВД Арсен Аваков, обсуждая падение рейтинга президента Украины. «Сейчас бывшего спикера Дмитрия Разумкова выгонят из парламента (на повестке у «слуг народа» стоит вопрос лишить Разумкова депутатского мандата), – в итоге Разумков получит плюс 5 процентов к своему рейтингу (согласно свежим социологическим замерам, на сегодняшний день рейтинг доверия к Разумкову составляет 8 процентов)». Однако, главный конкурент – не он.
Сюжет: Украинский кризис
«На том же поле», уточняет Аваков, вскоре «появятся телеведущий Дмитрий Гордон и доктор Евгений Комаровский». Таким образом, Аваков очертил круг возможных сменщиков действующего президента Украины. Конкуренты комика-телеведущего – телеведущий-интервьюер и телеведущий-педиатр. Плюс Разумков, у которого есть два диплома – экономиста и правоведа, и сомнительный управленческий опыт (Разумков работал помощником депутата и политическим консультантом). Эта троица – максимум, на который может рассчитывать украинский избиратель, разочаровавшийся в Зеленском.
Как видно, ни политики, ни реальные управленцы с руководящим опытом как кандидаты в президенты Украины даже не рассматриваются. Украинские элиты, желая решать все вопросы в подковёрных играх и выдвигая ради своих амбиций во власть своих протеже, усвоили урок, данный им Виктором Януковичем. Выдвиженец однажды может начать свою собственную игру, разорвав отношения с выдвинувшей его элитой (в данном случае, с олигархом Ринатом Ахметовым и «донецкими», вместо которых Янукович привёт за собой «макеевских»). Если, конечно, этот выдвиженец обладает знаниями и имеет реальный вес.
В случае же с Зеленским, у которого не было ни политического веса, ни багажа знаний и опыта управленца, его «папа Карло» Игорь Коломойский угодил в точку – начать свою собственную игру, оказавшись во власти, тот за два года своего пребывания в должности так и не смог. При этом другие олигархи сделали нужные выводы, и даже не стремятся раскручивать «нового Януковича» - дешевле будет слепить «нового Зеленского» из ещё более легковесных Гордона или Комаровского. Таким образом, украинский политический класс окончательно деградировал, и неопытный Разумков, за которым даже нет более-менее устойчивой партийной структуры, мнится лучшим из худших.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





175
Источник
Похожие новости
16 ноября 2021, 13:35
Плач Украины. Киев призывает ЕС пригрозить России
16 ноября 2021, 09:30
Пощёчина и издевательство: Порошенко возмущён указом Путина по Донбассу
15 ноября 2021, 10:45
«Падающего — подтолкни»? Тарас Креминь как «полезный идиот» Москвы
15 ноября 2021, 09:00
Ницой предложила сажать тех, кто проклинает украинский на улице
16 ноября 2021, 15:20
Депутат Олег Дунда озвучил решение фракции президента отправить украинских военных на помощь полякам
16 ноября 2021, 11:15
Кишинёв не пропускает «Спутник V» в Тирасполь
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
11 ноября 2021, 01:45
Зеленский рассказал, чем обернётся паника из-за русских "войск вдоль украинских границ"
14 ноября 2021, 04:25
«Русский палач» оказался украинским агентом
15 ноября 2021, 08:25
Чем опасно молчание Путина? Аналитики Sohu предупредили НАТО о невиданных проблемах
11 ноября 2021, 01:45
В Пенсильвании закончился уголь? Украина обратилась за помощью к Донбассу
13 ноября 2021, 16:45
"Это то, что надо сейчас Москве": Столица бросила беспрецедентный вызов всему миру
14 ноября 2021, 23:05
Переброску американских военных на Украину раскрыли случайной фразой
16 ноября 2021, 01:55
"Не стоит Киеву рисковать". Короткий перевод спецуказа Путина по Донбассу
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.