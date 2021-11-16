Украинские политики стремительно мельчают, и этот процесс необратим

«Кто угодно выиграет выборы у Зеленского», – заявил накануне бывший глава МВД Арсен Аваков, обсуждая падение рейтинга президента Украины. «Сейчас бывшего спикера Дмитрия Разумкова выгонят из парламента (на повестке у «слуг народа» стоит вопрос лишить Разумкова депутатского мандата), – в итоге Разумков получит плюс 5 процентов к своему рейтингу (согласно свежим социологическим замерам, на сегодняшний день рейтинг доверия к Разумкову составляет 8 процентов)». Однако, главный конкурент – не он.

Сюжет: Украинский кризис

«На том же поле», уточняет Аваков, вскоре «появятся телеведущий Дмитрий Гордон и доктор Евгений Комаровский». Таким образом, Аваков очертил круг возможных сменщиков действующего президента Украины. Конкуренты комика-телеведущего – телеведущий-интервьюер и телеведущий-педиатр. Плюс Разумков, у которого есть два диплома – экономиста и правоведа, и сомнительный управленческий опыт (Разумков работал помощником депутата и политическим консультантом). Эта троица – максимум, на который может рассчитывать украинский избиратель, разочаровавшийся в Зеленском.

Как видно, ни политики, ни реальные управленцы с руководящим опытом как кандидаты в президенты Украины даже не рассматриваются. Украинские элиты, желая решать все вопросы в подковёрных играх и выдвигая ради своих амбиций во власть своих протеже, усвоили урок, данный им Виктором Януковичем. Выдвиженец однажды может начать свою собственную игру, разорвав отношения с выдвинувшей его элитой (в данном случае, с олигархом Ринатом Ахметовым и «донецкими», вместо которых Янукович привёт за собой «макеевских»). Если, конечно, этот выдвиженец обладает знаниями и имеет реальный вес.

В случае же с Зеленским, у которого не было ни политического веса, ни багажа знаний и опыта управленца, его «папа Карло» Игорь Коломойский угодил в точку – начать свою собственную игру, оказавшись во власти, тот за два года своего пребывания в должности так и не смог. При этом другие олигархи сделали нужные выводы, и даже не стремятся раскручивать «нового Януковича» - дешевле будет слепить «нового Зеленского» из ещё более легковесных Гордона или Комаровского. Таким образом, украинский политический класс окончательно деградировал, и неопытный Разумков, за которым даже нет более-менее устойчивой партийной структуры, мнится лучшим из худших.