Украинские оппозиционные политики обратились к Евросоюзу и "Большой семерке" из-за травли со стороны режима нынешнего президента Украины Владимира Зеленского. Представители украинской партии "Оппозиционная платформа – за жизнь" сообщили о попытке киевских властей устроить "травлю инакомыслия".

В заявлении указано, что ситуация на Украине "давно вышла из правового поля и превратилась в массовую политическую травлю инакомыслия". По словам члена партии Рената Кузьмина, одним из последствий политики Киева стала эскалация конфликта в Донбассе, который, по мнению партии, способен потенциально "перерасти в большую войну в Европе". При этом отмечается, что к такому исходу пределенные силы на Украине сознательно ведут дело.

В своем обращении политики призвали всех, кто хочет бороться за сохранение мира в Европе, объединиться и приложить усилия для прекращения конфликта в Донбассе. Также в письме указали на то, что подавление свободы слова и репрессии против политической оппозиции на Украине власть списывает на издержки "противостояния с Россией". При этом многие представители нынешнего режима в Киеве на самом деле продолжают вести бизнес с Россией, прикрываясь "войной" с ней лишь для устранения конкурентов.