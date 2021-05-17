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Украинские политики обратились к ЕС из-за травли со стороны режима Зеленского
17 мая 2021, 15:00 • 162 • Политика
Украинские оппозиционные политики обратились к Евросоюзу и "Большой семерке" из-за травли со стороны режима нынешнего президента Украины Владимира Зеленского. Представители украинской партии "Оппозиционная платформа – за жизнь" сообщили о попытке киевских властей устроить "травлю инакомыслия".
В заявлении указано, что ситуация на Украине "давно вышла из правового поля и превратилась в массовую политическую травлю инакомыслия". По словам члена партии Рената Кузьмина, одним из последствий политики Киева стала эскалация конфликта в Донбассе, который, по мнению партии, способен потенциально "перерасти в большую войну в Европе". При этом отмечается, что к такому исходу пределенные силы на Украине сознательно ведут дело.
В своем обращении политики призвали всех, кто хочет бороться за сохранение мира в Европе, объединиться и приложить усилия для прекращения конфликта в Донбассе. Также в письме указали на то, что подавление свободы слова и репрессии против политической оппозиции на Украине власть списывает на издержки "противостояния с Россией". При этом многие представители нынешнего режима в Киеве на самом деле продолжают вести бизнес с Россией, прикрываясь "войной" с ней лишь для устранения конкурентов.
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