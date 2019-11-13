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Украинские политики готовы отменить санкции против России. Но не безвозмездно

13 ноября 2019, 00:24  •  71 • В мире
Киев готов отменить антироссийские санкции. Правда, в ответ Москве тоже придётся пойти на уступки. Например, Украина должна получить "необходимые результаты по Минскому соглашению", заявил журналистам вице-премьер-министр страны Дмитрий Кулеба.
Украина готова пойти навстречу России и отменить экономические меры. Об этом "РБК-Украина" заявил вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба. Политик рассказал, что это может произойти, потому в стране "готовы к любому сценарию".
Правда, выяснилось, что отменить санкции Украина готова не безвозмездно, а за определённые уступки от российской стороны. В обмен на "дружбу" страна хочет получить "необходимые результаты по Минскому соглашению".
"Если это всё же произойдёт - получить за такое решение максимальный уровень компенсации в любой форме, которая подлежит переговорам", - говорит Дмитрий Кулеба.
Минские соглашения, которые подписали в 2014 году, должны были привести к прекращению огня на территории Донецкой и Луганской республик. Однако результатов добиться так и не удалось.

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