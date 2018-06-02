|
Украинские пограничники заявили, что попали под обстрел на пункте пропуска в Донбассе
02 июня 2018, 12:39 • 35 • Украина
Госпогранслужба Украины (ГПСУ) заявила, что наряд ведомства в контрольном пункте въезда-выезда (КПВВ) «Майорское» в Донбассе попал под обстрел. Об этом информирует пресс-служба ГПСУ.
РИА Новости
Пограничники доставляли смены пограничных нарядов на автомобиле «Кугуар» к КПВВ и КрП.
Отмечается, что, когда пограничные наряды были доставлены к местам несения службы, а автомобиль возвращался к КПВВ, произошёл обстрел бронемашины из огнестрельного оружия.
«Никто из военнослужащих не пострадал, броня защитила от пуль, которые попали в автомобиль. В это время гражданских лиц в КрП не было, личный состав находился в блиндажах», — говорится в сообщении.
Ранее в ОБСЕ заявили, что 31 мая специалисты миссии зафиксировали значительное число обстрелов в Донбассе.
Подпишитесь на нас
35
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
Комментарии
|
29 мая 2018, 16:09
|
30 мая 2018, 03:39
|
28 мая 2018, 17:24
|
31 мая 2018, 13:39
|
29 мая 2018, 03:28
|
27 мая 2018, 23:39
|
28 мая 2018, 01:09