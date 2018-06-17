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Украинские пограничники задержали в Донбассе мужчину с георгиевской лентой

17 июня 2018, 23:09  •  55 • Украина
В Донбассе в пункте пропуска «Новотроицкое» украинские пограничники задержали гражданина Украины, в автомобиле которого к зеркалу заднего вида была прикреплена георгиевская лента. Об этом сообщается на сайте ведомства.
 
РИА Новости
 

Отмечается, что после этого автомобиль был проверен совместной группой объединённых сил, в том числе сотрудниками СБУ.

«В результате под передним сиденьем обнаружили ещё и печатную продукцию так называемой ДНР, в частности газету «Донецкая республика», — говорится в сообщении. 

Мужчина 1972 года рождения заявил пограничникам, что просто не обращал внимания на то, что в его автомобиле есть «запрещённые предметы».

Он был задержан и передан сотрудникам полиции для установления обстоятельств.

Ранее на Украину не пропустили двух россиян с георгиевскими лентами.

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