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Украинские пограничники задержали в Донбассе мужчину с георгиевской лентой
17 июня 2018, 23:09 • 55 • Украина
В Донбассе в пункте пропуска «Новотроицкое» украинские пограничники задержали гражданина Украины, в автомобиле которого к зеркалу заднего вида была прикреплена георгиевская лента. Об этом сообщается на сайте ведомства.
РИА Новости
Отмечается, что после этого автомобиль был проверен совместной группой объединённых сил, в том числе сотрудниками СБУ.
«В результате под передним сиденьем обнаружили ещё и печатную продукцию так называемой ДНР, в частности газету «Донецкая республика», — говорится в сообщении.
Мужчина 1972 года рождения заявил пограничникам, что просто не обращал внимания на то, что в его автомобиле есть «запрещённые предметы».
Он был задержан и передан сотрудникам полиции для установления обстоятельств.
Ранее на Украину не пропустили двух россиян с георгиевскими лентами.
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