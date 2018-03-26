Украинские пограничники задержали в Азовском море российское рыболовецкое судно

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КИЕВ, 26 марта. /ТАСС/. Рыболовецкое судно "Норд" под российским флагом было задержано украинскими пограничниками накануне.

Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

"Вчера корабль морской охраны Госпогранслужбы в части украинских вод Азовского моря задержал рыболовецкое судно-нарушитель под флагом РФ", - отметили в пресс-службе, уточнив, что "на борту находился экипаж из десяти человек". Пограничники проинформировали, что судное "Норд" было остановлено в 15 милях от Обиточной косы.

"В ходе проверки установлено, что судно зарегистрировано на временно оккупированной территории АР Крым (Украина считает территорию полуострова оккупированной Россией - прим. ТАСС). Кроме этого, члены суднокоманды нарушили порядок выезда из временно оккупированной территории Украины. Все они имели так называемые паспорта граждан РФ, выданные в городе Керчь", - пояснили в пресс-службе часть претензий украинской стороны к экипажу.

Как сообщил корреспонденту ТАСС помощник главы Госпогранслужбы Украины пресс-секретарь Олег Слободян, судно сейчас находится в Бердянске. "На данный момент изучаются обстоятельства, связанные с нарушением украинского законодательства в контексте временной оккупации Крыма, - пояснил Слободян. - После проведения проверочных мероприятий будет приниматься соответствующее решение". По информации ведомства, в ходе осмотра судна "обнаружен трал для лова рыбы и 5 тонн морепродуктов", а на задержанных членов команды составлены документы по статье о нарушении порядка въезда.

Власти Крыма и Севастополя 16 марта 2014 года провели референдум по вопросу воссоединения с Россией, в котором приняли участие более 80% имеющих право голоса. За воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6%, соответственно. 18 марта того же года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным Собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.