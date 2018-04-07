Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Ополченца Николая Трегуба не выдадут Украине
Виновата Россия, но это не точно: как Борис Джонсон и британские СМИ подставили ...
Цусима зарождается в головах
Посольство РФ: Москва не позволит Стокгольму требовать от нее оправданий по делу...
Главная / Украина

Украинские пограничники задержали гражданина РФ за незаконное пересечение границы

07 апреля 2018, 15:54  •  160 • Украина

КИЕВ, 7 апреля. /ТАСС/. Украинские пограничники задержали в Харьковской области россиянина, который пытался пересечь границу. Об этом в субботу сообщила пресс-служба восточного регионального управления Государственной пограничной службы Украины.

Как пояснили в ведомстве, сотрудники погранслужбы Украины во время несения службы заметили на территории России человека, который двигался в сторону украинской территория. "Выйдя на перехват, охранники государственных рубежей задержали уже на территории Украины, 28-летнего гражданина России. Как выяснилось, мужчина пытался незаконно пересечь государственную границу в связи с тем, что ему уже запрещен въезд на территорию Украины", - говорится в сообщении ведомства в Facebook.

В настоящее время, по данному факту составлен административный протокол, задержанного ожидает суд.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

160
Источник
Похожие новости
07 апреля 2018, 11:09
Экипаж арестованного на Украине судна «Норд» отпущен на свободу
07 апреля 2018, 11:09
В Совфеде назвали абсурдным заявление Парубия о военной угрозе «Северного потока — 2» для Украины
07 апреля 2018, 11:09
Глава МИД Украины назвал условия встречи в нормандском формате

Загрузка...
07 апреля 2018, 04:39
«Все обвинения высосаны из пальца»: капитана судна «Норд» могут отпустить под залог 10 апреля
07 апреля 2018, 12:39
Судовладелец "Норда" заявил, что экипаж сейнера находится в Мариуполе
07 апреля 2018, 15:54
Украинские пограничники задержали гражданина РФ за незаконное пересечение границы
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Загрузка...
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
05 апреля 2018, 07:24
Арест "правой руки и левого кошелька". Пробуждение Дагестана
05 апреля 2018, 07:24
Китайцы дадут "Варяги" российскому флоту
06 апреля 2018, 08:54
Ростислав Ищенко: «Будь украинские националисты умными – они бы молились на Россию»
02 апреля 2018, 01:09
Негры Старого Света
04 апреля 2018, 08:39
США побеждают на западном берегу Евфрата. Ловушка для армии Сирии
06 апреля 2018, 09:24
Новое правительство России: команда патриотов или команда измены?
31 марта 2018, 23:09
Евразийский союз не поддерживает Россию против Британии и НАТО (Камран Гасанов)
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.