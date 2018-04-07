Украинские пограничники задержали гражданина РФ за незаконное пересечение границы

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КИЕВ, 7 апреля. /ТАСС/. Украинские пограничники задержали в Харьковской области россиянина, который пытался пересечь границу. Об этом в субботу сообщила пресс-служба восточного регионального управления Государственной пограничной службы Украины.

Как пояснили в ведомстве, сотрудники погранслужбы Украины во время несения службы заметили на территории России человека, который двигался в сторону украинской территория. "Выйдя на перехват, охранники государственных рубежей задержали уже на территории Украины, 28-летнего гражданина России. Как выяснилось, мужчина пытался незаконно пересечь государственную границу в связи с тем, что ему уже запрещен въезд на территорию Украины", - говорится в сообщении ведомства в Facebook.

В настоящее время, по данному факту составлен административный протокол, задержанного ожидает суд.