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Украинские пограничники задержали 15 судов за посещение портов Крыма

16 ноября 2018, 01:09  •  8 • В России

Украинское информационное агентство УНН сообщает о том, что за заход в крымские порты задержали полтора десятка различных судов.

Агентство, ссылаясь на пограничную службу незалежной, пишет, что всего задержаны и находятся в портах Бердянска и Мариуполя 15 судов. Часть из них арестована, по другим полным ходом идут соотвествующие суды.

В сообщении дается понять, что количество задержанных судов может вырасти. На сегодняшний день в поле зрения пограничников незалежной попали порядка 940 судов. Солидная часть «черного списка» - плавсредства, которые обслуживают крымские порты.

Напоминаем, что российский рыболовецкий сейнер «Норд», который 25 марта захватила незалежная, уже выставили на продажу. Первый аукцион не состоялся, потому что якобы не пришли на торги желающие его купить. Сейчас идет речь о повторном аукционе.

Членам экипажа «Норда» удалось вернутся на родину в Керчь: в апреле на полуостров прилетели двое – моряк и кок, а в октябре еще семеро.

Капитан сейнера Владимир Горбенко до сих пор находится на Украине. Его обвиняют в незаконном промысле рыбы и незаконном пересечении границы.

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