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Украинские пограничники с начала года не пустили в страну более 3 тысяч россиян

13 мая 2019, 22:24  •  56 • Украина
Украинские пограничники не пустили в страну около 3,3 тыс. граждан России с начала 2019 года, заявил представитель Госпогранслужбы Украины Олег Слободян.
 
© Державна прикордонна служба України
 

Как отмечает Интерфакс-Украина, основные причины отказа связаны, в частности, с неподтверждёнными целями поездок, посещением Крыма.

В общей сложности в 2019 году въезд в страну был запрещён для почти 17 тыс. иностранцев.

Ранее российский актёр Андрей Мерзликин, которому запретили въезд на Украину, заявил, что пересёк в поле государственную границу страны.

Позднее он прокомментировал своё высказывание.

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