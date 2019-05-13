Украинские пограничники с начала года не пустили в страну более 3 тысяч россиян

Украинские пограничники не пустили в страну около 3,3 тыс. граждан России с начала 2019 года, заявил представитель Госпогранслужбы Украины Олег Слободян.

Как отмечает Интерфакс-Украина, основные причины отказа связаны, в частности, с неподтверждёнными целями поездок, посещением Крыма.

В общей сложности в 2019 году въезд в страну был запрещён для почти 17 тыс. иностранцев.

Ранее российский актёр Андрей Мерзликин, которому запретили въезд на Украину, заявил, что пересёк в поле государственную границу страны.

Позднее он прокомментировал своё высказывание.