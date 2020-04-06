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Украинские пограничники перехватили российский "страшный груз". Журналисты не удержались: "Оторопь берёт"

06 апреля 2020, 12:35  •  102 • В мире
В Луганской области пограничники остановили грузовик с книгами российского производства. Водителя фургона привлекли к административной ответственности. Журналисты "Украины.ру" в "Телеграме" не удержались от иронии: "Злоумышленники пытались провезти на Украину целый микроавтобус... Оторопь берет... Книг российского производства! В видеосюжете вы можете увидеть несколько образцов этой леденящей кровь полиграфической продукции".
Украинские пограничники остановили на Луганщине грузовик с книгами российского производства. В видеосюжете с места заснято, как представители погранслужбы всматриваются в титульные страницы произведений, где говорится, что книга напечатана в Москве.
Впрочем, проверку на месте пограничники проводить не стали – груз будет направлен на экспертизу.
Отмечается, что водителя и пассажира микроавтобуса привлекли к административной ответственности.
Журналисты "Украины.ру" не удержались от троллинга в адрес бравых погранцов.
Скриншот Telegram/ Украина.ру
"Страшный груз был перехвачен доблестными украинскими пограничниками на территории контролируемой Киевом Луганской области.
Злоумышленники пытались провезти на Украину целый микроавтобус... Оторопь берет... Книг российского производства!
В видеосюжете вы можете увидеть несколько образцов этой леденящей кровь полиграфической продукции", - шутят они.

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