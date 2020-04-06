Украинские пограничники перехватили российский "страшный груз". Журналисты не удержались: "Оторопь берёт"

Украинские пограничники остановили на Луганщине грузовик с книгами российского производства. В видеосюжете с места заснято, как представители погранслужбы всматриваются в титульные страницы произведений, где говорится, что книга напечатана в Москве.

Впрочем, проверку на месте пограничники проводить не стали – груз будет направлен на экспертизу.

Отмечается, что водителя и пассажира микроавтобуса привлекли к административной ответственности.

Журналисты "Украины.ру" не удержались от троллинга в адрес бравых погранцов.

Скриншот Telegram/ Украина.ру

"Страшный груз был перехвачен доблестными украинскими пограничниками на территории контролируемой Киевом Луганской области.

Злоумышленники пытались провезти на Украину целый микроавтобус... Оторопь берет... Книг российского производства!

В видеосюжете вы можете увидеть несколько образцов этой леденящей кровь полиграфической продукции", - шутят они.