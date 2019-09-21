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Украинские пограничники опробуют американскую модель охраны границ

21 сентября 2019, 14:54  •  124 • Украина
В Госпогранслужбе Украины сообщили, что американские пограничники окажут помощь украинским коллегам по внедрению новой модели охраны границ страны.
 
© dpsu.gov.ua
 

Представители Госпогранслужбы на данный момент находятся с рабочим визитом в США.

По словам главы ведомства Сергея Дайнеко, полученные в ходе рабочего визита знания будут активно внедряться в Госпогранслужбе.

«В частности, на одном из участков продолжим апробировать новую модель охраны границы, и в этом нам помогут именно представители Погранично-таможенной службы США», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский поручил министру обороны страны Андрею Загороднюку разработать план по обороне Украины от агрессии. 

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