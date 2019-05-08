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Украинские пограничники не смогли опознать место, где Мерзликин нелегально пересёк границу страны

08 мая 2019, 15:54  •  169 • В мире
Представитель погранслужбы Украины Олег Слободян в беседе с украинским СМИ, подтвердил, что местные пограничники не смогли опознать место, где актёр Андрей Мерзликин нелегально пересёк границу Незалежной. "Это может быть любое поле", - отметили в ведомстве.
Ранее в Instagram российский актёр Андрей Мерзликин показал видео, на котором он бежит по полю. В пояснении к записи он отметил, что это - рапсовое поле на территории Украины, и напомнил, что официально въезд в Незалежную ему запрещён.
Однако украинские пограничники так и не смогли опознать то самое место, где российский актёр нелегально пересёк границу страны. Эту информацию в беседе с УНН подтвердил официальный представитель госпогранслужбы Украины Олег Слободян.
"Это может быть любое поле", - отметил пресс-секретарь.
Он же добавил, что у ведомства пока нет никаких оснований считать, что Мерзликин находился где-то именно на границе Украины.
"Это может быть любое поле. То есть утверждать, что он находился именно на государственной границе, сейчас нет никаких оснований, - цитирует Слободяна РИА Новости. - Если Мерзликин решится сделать это в реальности и мы после этого его задержим, то его, несомненно, ждёт уголовная ответственность".
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Мы в Молдавии. Граница Украины на горизонте. Въезд для меня запрещен (почему-то!), и я решил воспользоваться моментом и попробовать приблизится к желанию обнять друзей из Украины! . #молдавия #рапс #поле #солнце #весна #огонь
Публикация от Мерзликин Андрей (@merzlikinandrey)

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