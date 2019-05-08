Украинские пограничники не смогли опознать место, где Мерзликин нелегально пересёк границу страны

Ранее в Instagram российский актёр Андрей Мерзликин показал видео, на котором он бежит по полю. В пояснении к записи он отметил, что это - рапсовое поле на территории Украины, и напомнил, что официально въезд в Незалежную ему запрещён.

Однако украинские пограничники так и не смогли опознать то самое место, где российский актёр нелегально пересёк границу страны. Эту информацию в беседе с УНН подтвердил официальный представитель госпогранслужбы Украины Олег Слободян.

"Это может быть любое поле", - отметил пресс-секретарь.

Он же добавил, что у ведомства пока нет никаких оснований считать, что Мерзликин находился где-то именно на границе Украины.

"Это может быть любое поле. То есть утверждать, что он находился именно на государственной границе, сейчас нет никаких оснований, - цитирует Слободяна РИА Новости. - Если Мерзликин решится сделать это в реальности и мы после этого его задержим, то его, несомненно, ждёт уголовная ответственность".