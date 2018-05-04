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Украинские пограничники не пустили в страну двух россиян с георгиевскими лентами на багаже

04 мая 2018, 11:24  •  38 • Украина

КИЕВ, 4 мая. /ТАСС/. Граждане России не смогли попасть на территорию Украины, так как отказались снять георгиевские ленточки со своих чемоданов по требованию местных пограничников. Об этом в пятницу сообщил помощник Государственной пограничной службы Украины, пресс-секретарь Олег Слободян.

"На багаже туристов были прикреплены георгиевские ленты, которые запрещены на Украине. По просьбе пограничников снять эту символику граждане РФ отреагировали негативно. В связи с этим пограничники отказали данным лицам в пересечении границы, и обратным рейсом они вернулись в Минск", - написал Слободян в Facebook. При этом он уточнил, что граждане России - мужчина и женщина - прибыли на Украину из Минска "в личных целях, имели достаточно средств для пребывания на Украине и обратные билеты".

На Украине 15 июня 2017 года вступил в силу закон о запрете использования георгиевских лент в стране. За их публичную демонстрацию предполагается штраф от 850 гривен до 2550 гривен (от $32 до 96) и конфискация ленты. За повторное в течение года нарушение этого закона может быть применен штраф до 5100 гривен ($192) или административный арест на срок до 15 суток. Такое наказание не касается ветеранов Великой Отечественной войны, в наградах которых присутствуют элементы ленты, а также экспозиций музеев.

Лента из чередующихся полос черного и оранжевого цветов появилась еще в Российской империи, где украшала Георгиевский крест - высшую награду для солдат и унтер-офицеров за храбрость и заслуги на поле боя. Во времена советской власти она появилась в колодке ордена Славы, полные кавалеры которого были приравнены к Героям Советского Союза. Георгиевская лента также присутствует в медалях "За взятие Берлина" и "За победу над Германией в Великой Отечественной войне". Она стала одним из неотъемлемых символов празднования Дня Победы.

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