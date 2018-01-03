Украинские пограничники не пустили в Крым звезду русского шансона

Популярный российский шансонье Евгений Кемеровский (настоящая фамилия – Яковлев) пытался въехать в Крым с территории Украины - КПП Чонгар, как того требует украинское законодательство, но украинские пограничники отказались его пропускать.

Аргументируют они свой запрет тем, что у исполнителя не было специального пропуска, который выдают в органах миграционной службы Украины.

По сообщениям украинских СМИ, певец при прохождении пограничного контроля сказал, что имеет недвижимость в Крыму. И не мог понять, почему его не пропустили на границе, поскольку у него дом в Ялте, то он считает, что имеет все права на посещение полуострова.

Сейчас Евгений возвращается поездом в Москву. Яковлев, он же Кемеровский - известен как автор песен «Глухонемая любовь», которую поет Борис Моисеев, и «Я по тебе скучаю», исполняет Катя Лель.

- Господин Евгений является автором песни «Глухонемая любовь» Бориса Моисеева и многих других рождественских песен. Как окупационные власти сделают замену этой звезде культурной программы - без понятия... - заявил Борис Бабин, «постпред» украинского президента в Крыму (фиктивная должность, поскольку полуостров является территорией другого государства, территорией России).

Судя по праздничным афишам, в которых нет Кемеровского, певец возможно собирался решать на полуострове личные вопросы.

Напомним, Крым стал российским после референдума в 2014 году. Абсолютное большинство жителей полуострова проголосовало за присоединение к России.

Украина, тем не менее, по-прежнему продолжает считать полуостров своей территорией, «временно оккупированной Россией».

Всех, кто попал на полуостров через международный аэропорт "Симферополь" или Керченскую переправу, официальный Киев считает нарушителями и вносит в черные списки, тем, кто в них попал, будет проблематично посетить Незалежную.

Украина считает единственным законным способом попасть в Крым - КПП Чонгар в Херсонской области.