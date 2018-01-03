Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Дело Нoздрoвской или следствие ведут активисты
А, может быть, «атошник»? А, может быть, и нет
Экономическая политика КНР в 2018 году
Сирия: победа объявлена, война продолжается
Главная / В России

Украинские пограничники не пустили в Крым звезду русского шансона

03 января 2018, 15:54  •  176 • В России

Популярный российский шансонье Евгений Кемеровский (настоящая фамилия – Яковлев) пытался въехать в Крым с территории Украины - КПП Чонгар, как того требует украинское законодательство, но украинские пограничники отказались его пропускать.

Аргументируют они свой запрет тем, что у исполнителя не было специального пропуска, который выдают в органах миграционной службы Украины.

По сообщениям украинских СМИ, певец при прохождении пограничного контроля сказал, что имеет недвижимость в Крыму. И не мог понять, почему его не пропустили на границе, поскольку у него дом в Ялте, то он считает, что имеет все права на посещение полуострова.

Сейчас Евгений возвращается поездом в Москву. Яковлев, он же Кемеровский - известен как автор песен «Глухонемая любовь», которую поет Борис Моисеев, и «Я по тебе скучаю», исполняет Катя Лель.

- Господин Евгений является автором песни «Глухонемая любовь» Бориса Моисеева и многих других рождественских песен. Как окупационные власти сделают замену этой звезде культурной программы - без понятия... - заявил Борис Бабин, «постпред» украинского президента в Крыму (фиктивная должность, поскольку полуостров является территорией другого государства, территорией России).

Судя по праздничным афишам, в которых нет Кемеровского, певец возможно собирался решать на полуострове личные вопросы.

Напомним, Крым стал российским после референдума в 2014 году. Абсолютное большинство жителей полуострова проголосовало за присоединение к России.

Украина, тем не менее, по-прежнему продолжает считать полуостров своей территорией, «временно оккупированной Россией».

Всех, кто попал на полуостров через международный аэропорт "Симферополь" или Керченскую переправу, официальный Киев считает нарушителями и вносит в черные списки, тем, кто в них попал, будет проблематично посетить Незалежную.

Украина считает единственным законным способом попасть в Крым - КПП Чонгар в Херсонской области.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

176
Источник
Похожие новости
03 января 2018, 15:54
Украинские пограничники не пустили в Крым звезду русского шансона
01 января 2018, 13:24
«Рассеять энергию пули»: как нанотехнологии используются в военном деле
03 января 2018, 12:39
Страна за неделю с 25 декабря 2017 года по 1 января 2018 года

02 января 2018, 13:54
Аксенов: необходимо признать украинский нацизм преступным
01 января 2018, 02:09
Захар Прилепин: В списках на ликвидацию я на верхних строчках
02 января 2018, 17:09
Сергей Удальцов: Либералы боятся Грудинина, а власти - недооценивают
Новости партнеров
 
Loading...
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
28 декабря 2017, 02:24
Армия Асада окружила базу США в Сирии (РАКЕТА.News)
01 января 2018, 05:40
Долбаный абсурд поздравления Порошенко
28 декабря 2017, 08:24
Южноосетинский сценарий для Донбасса
30 декабря 2017, 19:24
Могут ли украинские ракеты угрожать Крымскому мосту?
02 января 2018, 20:24
А, может быть, «атошник»? А, может быть, и нет
27 декабря 2017, 19:54
Американская база террористов окружена военными России и Сирии
27 декабря 2017, 18:09
Россия не даст американцам летать где попало
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2014 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.