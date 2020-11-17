Украинские почтовики признали Крым российским

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О предательстве действующих властей Незалежной объявили в рядах партии Порошенко

Государственное украинское предприятие "Укрпочта" в документациях обозначает Севастополь как территорию Российской Федерации и принимает международные денежные переводы из Крыма. Об этом вопиет сбежавшая с полуострова сторонница Майдана Лариса Волошина, работающая ныне телеведущей в Киеве.

Ура-патриотка на своей странице в "Фейсбук" поведала страшную для властей информацию со ссылкой на неких свидетелей, которым в одном из отделений "Укрпочты" выдали квитанции с указанием Севастополя как части РФ. Для большей наглядности зрады, Волошина опубликовала несколько таких документов.

Украинка сделала однозначный вывод: Киев ведет целенаправленную государственную политику по признанию полуострова частью России.

"Рассказали мне сегодня историю о деньгах. А именно о том, что получить теперь почтовый перевод из оккупированного Крыма проще простого. Раньше, чтобы получить денежный перевод из Крыма, или отправить в Крым, приходилось указывать любой российский город: Ростов, Москва, Мухаморовск. Но только не крымские населенные пункты. Деньги шли, как международные переводы", – написала Волошина в аккаунте.

Сегодня, подчеркнула она, прямые переводы из Крыма обозначаются как "международные". И получить их не составляет никакого труда. Гражданка Незалежной отметила, что в отделении получателю дали подписать квитанцию, на которой указано "Севастополь, Россия". При этом сам документ на руки не выдали.

"Счастье, что удалось сделать фото. Какого черта это происходит? Это же не первый случай", – возмущается пани Волошина.

По ее мнению, создавая международную "Крымскую платформу" (программа МИД Украины по привлечению Запада к киевской теме "возвращения" полуострова – ред.), нужно уделить внимание и "внутреннему болоту". Местные чиновники помогают "оккупантам", убеждена она. В их головах "аннексия" закончилась и началось "узаконивание" за Москвой территории Крыма, в том числе и с помощью таких квитанций, указала украинка.

Свои три копейки не преминули сказать в рядах партии экс-президента Петра Порошенко "Европейская солидарность". Так, депутат Верховной рады Владимир Арьев назвал происходящее в госпредприятии "Укрпочта" предательством со стороны власти. Он отметил, что все это происходит при руководстве страной Владимира Зеленского.

"А деньги свободно идут переводом с оккупированной территории. Неудивительно, что именно при Зеленском (лидер ОПЗЖ Виктор) Медведчук бесстыдно развернул антиукраинскую деятельность. Потому что для этой власти враг не он и не (президент РФ Владимир) Путин. Делами доказано", – высказался пан Арьев в соцсети.

В самой "Укрпочте" заявили, что не принимают почтовые отправления из Крыма с 27 марта 2014 г. и обещали провести проверку по факту, изложенному Волошиной. Как утверждают в ведомстве, приостановлен прием переводов и отправлений в обоих направлениях, пересылки возвращаются назад адресатам.