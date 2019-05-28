Украинские перспективы. Выборы уехали, клоуны остались • 64 • Аналитика Равнение на выборы!

Выборы для украинцев сегодня затмевают все иные процессы, происходящие в государстве. Для украинского избирателя выборы важнее, чем Новый год, Рождество, Пасха или День Незалежности. Сплотить мобилизационные ресурсы на выборы гораздо проще, чем на войну с воображаемым агрессором. Однако сам процесс выборов выглядит для украинского избирателя как нескончаемый поток зрадоперемог. Ведь на данном этапе развития украинского общества зрадоперемога является едва ли не главным способом идентификации менталитета и формой проявления демократии наряду с традиционным "против кого дружим". Иногда эти факторы более важны, чем воспоминания о "подвигах" исторических нацистских преступников, боровшихся за нацистскую Украину. Проблема не во власти, а в людях, надеющихся исключительно на власть. Что может быть в стране, где у народа будущее завязано на майданах и выборах? Правильно. В этой стране постоянно будут происходить майданы и выборы.









Какой был первый шаг Зеленского? "Неожиданно" назначить новые выборы в Верховную раду. А чтобы народу было ещё веселее, он заговорил о референдуме в отношении проведения прямых переговоров с Москвой. А дальше ещё один чтобы точно? И ещё один... По каждой фразе Зеленского на возможных переговорах с Путиным... Такими действиями новоиспеченный президент Украины окончательно заводит в тупик возможность переговоров, прикрываясь извращенной демократией. Ведь по Конституции у него достаточно полномочий вести переговоры с руководителями других стран и принимать соответствующие решения. Именно так поступают лидеры всех стран мира в вопросах внешней политики, крайне редко ориентируясь на социологические опросы, референдумы или массовые протесты.



Конечно, прямые переговоры Москвы и Киева выгодны им обоим. Только в случае с Киевом такие переговоры просто жизненно необходимо. От них может зависеть вся судьба Украины. И судя по всему Зеленский это пока не понимает. Его недальновидные заявления в отношении ЛДНР и Крыма, а также "героїв УПА" во всех смыслах возвращают его в пропитанный горилкой кабинет предыдущего гаранта. В первый же день президентства Зеленский успел ещё и Штатам угодить, попросив больше давить на Россию санкциями. Тем самым, видимо, давая понять хозяевам Украины, что не свернёт с такого полюбившегося им курса Порошенко.







Иллюзий нет

Отсутствие официальных поздравлений и ежеминутного признания результатов выборов со стороны Москвы говорит только об отсутствии иллюзий насчёт такого выбора украинцев/западных партнёров. Упрощённая процедура выдачи паспортов жителям республик ДНР и ЛНР выглядит хорошим поздравлением для Коломойского, Зеленского, Волкера, Помпео и других персонажей. Ведь теперь они убивают не "сепаратистов", а граждан РФ со всеми вытекающими последствиями.



С точки зрения интересов России на Украине сохранится всё тот же оранжевый нацистский режим, подконтрольный местному олигархату, а через него или сразу напрямую Соединённым Штатам. Конечно же, о приходе к власти кандидатов, настроенных на сближение с Россией, не идёт и речи. Пока это невозможно в данной ситуации. Наиболее выгодным в таких условиях может быть появление сколь-либо договороспособной власти, которая готова будет проявить независимую проукраинскую, а не прозападную позицию. Но и это остаётся лишь мечтой, которую Зеленский едва ли способен исполнить при всём желании.







Прекращение огня на Донбассе?

Главное, что должно стоять сегодня в повестке российско-украинских отношений, — это полное прекращение огня на Донбассе. И тут мы с ним вроде бы совпадаем в намерениях. По крайней мере, на словах. Ошибка Минских соглашений была в том, что пункты о прекращении обстрелов и отводе вооружений стояли наравне с несбыточными фантазиями Украины об "особом статусе", "местном самоуправлении" и пр. Основное, что должно беспокоить обе стороны в первую очередь, — это полное прекращение боевых действий без предварительных условий, так как любые боевые действия (особенно для Украины) безрезультатны и сопровождаются большими потерями среди гражданского населения. Только потом может быть обсуждение любых других условий. В противном случае это не что иное, как терроризм со стороны ВСУ и Нацгвардии: постоянный огонь по населённым пунктам до выполнения всех поставленных условий.







Неприязнь к России?

Обоснованы опасения многих экспертов насчёт того, что Зеленский будет подобно Трампу показательно демонстрировать неприязнь к России и Путину на фоне дезинформации о связях с Кремлём, запущенной штабом Порошенко. Вероятнее всего, русофобская истерия будет нарастать по мере провала пока непонятных реформ Зеленского, что фактически вернёт его на курс Порошенко ближе ко второй половине президентского срока. Однако в первой половине срока есть вполне оправданная надежда на то, что удастся избежать сильного обострения на Донбассе и провокаций в Керченском проливе. Наряду с временным прекращением огня, обменом военнопленными и освобождением политзаключённых — это максимум, чего нам стоит ожидать от Зеленского.



Идеологический раскол не преодолён

Украине по-прежнему не удалось преодолеть идеологический раскол с чёткими географическими принципами. Но самым негативным является снижение у населения порога неприятия политиков, декларирующих крайне терпимое или даже лояльное отношение к нацистской идеологии. Особенно это касается Юго-востока страны. Смог бы политик, заявивший о "воевавшем за Украину" Бандере набрать на Юго-востоке свыше 80% в 2013 году? Здесь только два варианта. Либо Порошенко настолько довёл страну, что людям безразлична альтернатива сама по себе, либо постмайдановская безальтернативность принятия нацизма как части Украины дала свои плоды. Если раньше идеологическая стрелка маятника резко отклонялась из стороны в сторону благодаря наличию сильной альтернативы, то сегодня люди выбирают между политиками, чей курс колеблется лишь на дебатах. По сути, только между оранжевыми кандидатами, отодвигая слабую оппозицию. Зеленский – это именно та ситуация, когда победивший кандидат был удостоен избирателем меньше внимания, чем проигравший. Тот случай, когда антирейтинг проигравшего важнее рейтинга победившего.





Цирк не подходит

Избирательная кампания всего второго тура свелась к пустым спорам вокруг предстоящих дебатов и жалкому вбросу про наркоманию Зеленского. В чем конечно виноват и сам Зеленский, намекнувший на страсть к употреблению спиртного со стороны Порошенко требованием сдать анализы. Такая больная и заезженная тема не могла не вызвать попытку Порошенко отыграться за все упрёки в его алкоголизме хоть на ком-нибудь. И это вместо того, чтобы использовать любую возможность для подробной и максимальной декларации своего курса и развернутой дискуссии с оппонентом по существу программы.



Такой цирк вполне бы мог подойти для любой развитой экономической страны со всеми её проблемами, но никак не для воюющей и бедствующей Украины, которая постоянно стремится опередить все страны Европы по антирекордам. Оба лидера гонки отметились практически полным отсутствием программы по улучшению ситуации вокруг инфраструктуры, науки, образования, производства, инвестиций, оттока рабочей силы за рубеж, тарифов и т.д. Такие темы оказались для большинства пришедших на участки во втором туре выборов гораздо менее интересными, чем словесные эмоциональные перепалки кандидатов. Столь, казалось бы, важные для жизни людей проблемы упоминались лишь вскользь без намёков на глубокий анализ и какую-то тактику действий. Это говорит только о незрелости общества и отсутствии осознания, что поможет войти стране в «большую двадцатку», как это показано в знаменитом сериале Зеленского. Вот уж, действительно, "шо тут думать?" Какой культуре нас учат. Рассуждения о высоком и низком



Карманные боевики

В 2013 году бандитско-олигархическая система на Украине под командованием западных кураторов выдвинула из-под относительного подполья нацистские группировки. В дальнейшем та же самая олигархическая система смогла удержать радикальных идейных нацистов от полного захвата власти, позволяя им локально выпускать пар через законопроекты, акции устрашения и конечно же войну на Донбассе. Из-за этого вышло так, что без ярых идейных нацистов непосредственно у власти Украина превратилась в нацистское государственное образование. Карманные боевички вроде Белецкого, Яроша и пр. оказались очень удобными во внутренней борьбе кланов и сегодня. Что, собственно, и показали акции с небезызвестными Свинарчуками. Такая сила очень удобна, и её будут активно использовать различные политические силы на Украине, перетягивая на себя. Неслучайно сразу после выборов Рада приняла новый языковой закон. Хотя языковой закон имеет своей целью не только удовлетворить нацистский электорат засевшим там большинством, но и усложнить Зеленскому возможность сидеть на двух стульях.



В целом, как уже говорилось выше, нельзя не отметить значительное усиление пробандеровских позиций. По последнему опросу социологической группы "Рейтинг", 49% украинцев в 2018 году считают Бандеру героем. Этот показатель вырос с 2010 года в 2,5 раза. "Вони воювали за Україну" — это всё, что знает большая часть из этих 49% о ОУН-УПА, и это ещё вселяет надежду на возвращение к ним здравого смысла по мере углубления их знаний относительно военных преступлений и реальных целей террористической банды УПА.







Крым и политический пинг-понг

Самым забавным в предвыборной кампании было наблюдать за пинг-понгом украинских кандидатов вокруг позиции по Крыму. И это в условиях, когда будущий гарант способен повлиять на ситуацию вокруг Крыма не больше, чем на таяние льда в полярных регионах. Что, к сожалению, пока нельзя сказать о ситуации с Донбассом. Украина всё ещё может превратить жизнь всего региона в ад, который в этот раз неизбежно охватит всю территорию страны.







Об украинской пропаганде

Зеленский заявил о желании воздействовать на население Крыма и Донбасса более интенсивной украинской пропагандой, что ещё раз показывает, насколько далеко в информационном плане находится его избиратель от крымчан и жителей Донбасса. По мнению его избирателя, крымчане и жители Донбасса вообще не имеют доступа к объективной информации и напрочь отрезаны от мира. Таким образом, можно констатировать, что в Украине большинство до сих не осознало истинных причин войны.



И всё таки интересно, каким образом будет происходить эта пропаганда. Будет рассказываться о том, как "классно" любить Бандеру и неонацизм ради украинских зарплат и пенсий? О том, как "классно" продать свою идею и предать тысячи жертв современного украинского нацизма ради Коломойского, формировавшего батальоны нацистов? Или "чуваки" из Крыма и ЛДНР растрогаются от каких-нибудь видеороликов украинского гаранта на русском? Хотя чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не думало о реальной войне. Всё-таки замену "порохоботов" "зеботами" мы переживём. Если, конечно, они друг друга раньше не уничтожат. Парад фейков и проукраинских лозунгов в соцсетях — это более безобидное вложение в противника, чем инвестиции в "Азов", "Донбасс", "Днепр-1", "Айдар" и другие мишени для ВКС РФ.



Насчет команды-мечты, точнее, мечты о команде



Сам по себе образ Зеленского смог бы вызвать хоть какое-то доверие у жителей Донбасса только в том случае, если бы он отозвал все войска, свернул курс на НАТО, религиозный раскол и героизацию исторических / современных нацистских преступников, отправив последних в тюрьмы, а не сеять смерть на границы ЛДНР. Возможно, это помогло бы наладить добрососедские связи между новыми независимыми республиками и Украиной. Но, к счастью, "мрази" (выражение В.А. Зеленского), находясь в "дичайшей информационной изоляции", осознают нереальность подобного сценария.



«Искренняя» радость

Как и революция в Армении, украинские выборы традиционно сопровождаются возгласами российских либералов в духе "вот у нас бы так!" Крупные сообщества в российских соцсетях сразу же оказались заваленными проплаченными постами о Зеленском и множеством ботов, которые "искренне радуются за народ Украины" или вообще призывают "переезжать из России в Украину". Беня всё-таки не жалеет деньги вкладчиков "Приватбанка" на российскую аудиторию.







Безусловно, отсутствие сильной оппозиции и низкие перепалки Собчак с Жириновским не могут особо радовать... Но с другой стороны, если нашим либералам интересен сам процесс и шоу, то странно, почему они не довольствовались тёплыми чувствами Собчак и Жириновского. Ведь их стиль общения выглядел вполне приближенным к умению либералов общаться с "убеждёнными ватниками".



Либералам, а точнее, псведолибералам, стоит помнить, к какому расколу и войне привела такая неадекватно бурная политическая жизнь в Украине. И не надо при этом забывать, что выбор украинцев лежал между военным преступником-олигархом и марионеткой другого военного преступника-олигарха. Поэтому лучше нашим оппозиционерам сосредоточить усилия на конструктивной критике, которая поможет совместно решать различные вопросы в государстве, не уподобляясь окончательно расколовшим Украину политикам. Ведь менять страну к лучшему гораздо сложнее, чем менять лица у власти и проводить перевороты, гарантирующие почти всегда только ухудшение жизни.



Кто в доме хозяин

Трагичность ситуации дополняет невозможность страны обрести суверенитет и избавится от западного контроля. Русофобский плацдарм — это главная функция Украины в глазах Запада. Именно с этой целью ФБР начало расследование против экономических преступлений Коломойского. Новый надсмотрщик за Украиной должен полностью осознавать, кто в доме настоящий хозяин, и расхищать богатства страны так, чтобы это нравилась как западным ТНК, так и внешнеполитическим устремлениям самих Штатов.







Роль Украины как русофобского ударного оплота, который можно использовать для создания большой проблемы в нужный момент, подтверждает нежелание США и Запада в целом активно инвестировать в эту страну (по аналогии, например, с Японией, Израилем или Южной Кореей). На первом месте по ПИИ по-прежнему стоит Россия. Второе место занимает крупнейшая экономическая сверхдержава под названием Кипр по вполне очевидным причинам. США же едва попадают в десятку, инвестируя во много раз меньше "страны-агрессора" (в 2016 году в 20 раз меньше).







Если бы Запад действительно поставил на Украину как на образец демократии и развития постсоветских республик по западному пути, то неизбежно вложил бы в этот проект десятки или даже сотни миллиардов долларов, предварительно зачистив всю нынешнюю олигархическую систему. Этого не происходит, и нет шансов, что произойдёт, ибо эта страна в данном вопросе просто неисправима в глазах западных элит, а управлять ею гораздо проще через нескольких грызущихся олигархов. Тем более что Украина в сознании западных политиков и спецслужб — это всё ещё часть "Империи зла", которую удалось оторвать от центра. Западу дешевле поддерживать войну на Украине и создавать России проблемы. Долгоиграющая провокация в Керченском проливе. Выверенная позиция МИД РФ



Также скромно выглядит и военная помощь Запада Украине. По объёмам она едва ли опережает помощь террористам в Сирии. Опасно передавать неплатежеспособной стране сильное новое вооружение, которое может быть позорно уничтожено Россией, ополченцами или, того хуже, попадёт не в те руки. Разница между Украиной и Сирией как раз и заключается в том, что в Украине Запад рассчитывает не на военную победу, а лишь на громкое затяжное поражение этой страны. Иными словами, если в некоторых арабских странах Запад надеялся просто установить своих марионеток, видя в этом финальную точку противостояния, то в Украине марионетки выглядят лишь одним из этапов победы над интересами России.



В образ не вписался?

Всё, что происходит сегодня с публичными выходками Зеленского, указывает на полное отсутствие сформированного образа, который впишется в образ лидера страны. Уж слишком много лет Зеленский копировал уже готовых персонажей и сегодня, по сути, завис где-то между ними.



К тому же ситуацию усложнила необходимость следовать идеологическим инструкциям политконсультантов и вышестоящих сил. Их советы угодить разноплановому электорату, конечно, помогли консолидировать общество на короткий период, но удержать его своими действиями в нынешней ситуации Зеленский не сможет. Очень много было сделано для того, чтобы раскол невозможно было преодолеть без ослабления позиций бандеровской части общества, которая пока чувствует себя очень уверенно.



Нестандартное уравнение

Многое в налаживании отношений между Россией и Украиной зависит от того насколько быстро украинцы осознают странность этой войны. Ведь действительное нестандартное получается уравнение. Вместо того чтобы душить Украину всеми способами (как это декларировал майдановский режим), Россия больше всех инвестирует в Украину и принимает у себя миллионы украинцев. Хотя готова принять ещё больше! Но уравнение легко решится, как только украинцы осознают, что в интересах России не уничтожение Украины как таковой, а всего лишь смена её внутреннего и внешнего курса.



Перспектива на пять лет

Россию ожидают очередные пять лет ещё более невнятных и непоследовательных выпадов от Украины, которая в ближайшей перспективе погрязнет в междоусобное противостояние враждебных России сил. Внутренняя борьба только усилит непредсказуемость украинской власти, которая на этот раз свои пакости будет чередовать с громкими заявлениями о желании наладить диалог с Кремлём и защитить русскоязычное население. Подобно тому, как Трамп говорит о желании подружится с Россией и тут же вводит очередные санкции или выходит из ДРСМД.



Вся политика Украины описывается исключительно интересами обогащения местных олигархов, пытающихся угодить активному нацистскому меньшинству и интересами Вашингтона. Для Вашингтона все они представляют собой надоедливое насекомое, летающее перед носом у русского медведя. Исходя из этого и нужно выстраивать свои дальнейшие отношения с Украиной. А лучше и вовсе попытаться найти для США предлог отказаться от контроля Украины, нанеся сокрушительный удар по их интересам там, где они ожидают меньше всего, используя это в качестве предмета торгов за Украину. Только в таком случае мы увидим резкую смену курса Украины. В противном случае перспектива ликвидации неонацистского образования на границах России укладывается преимущественно в военные рамки.



73% украинцев выбрали президента Голобородько, и только один Коломойский выбрал комика Зеленского. В течение пяти лет мы будем наблюдать трансформацию самого известного юмориста на постсоветском пространстве в президента с самым низким рейтингом. Выборы для украинцев сегодня затмевают все иные процессы, происходящие в государстве. Для украинского избирателя выборы важнее, чем Новый год, Рождество, Пасха или День Незалежности. Сплотить мобилизационные ресурсы на выборы гораздо проще, чем на войну с воображаемым агрессором. Однако сам процесс выборов выглядит для украинского избирателя как нескончаемый поток зрадоперемог. Ведь на данном этапе развития украинского обществаявляется едва ли не главным способом идентификации менталитета и формой проявления демократии наряду с традиционным "против кого дружим". Иногда эти факторы более важны, чем воспоминания о "подвигах" исторических нацистских преступников, боровшихся за нацистскую Украину. Проблема не во власти, а в людях, надеющихся исключительно на власть. Что может быть в стране, где у народа будущее завязано на майданах и выборах? Правильно. В этой стране постоянно будут происходить майданы и выборы.Какой был первый шаг Зеленского? "Неожиданно" назначить новые выборы в Верховную раду. А чтобы народу было ещё веселее, он заговорил о референдуме в отношении проведения прямых переговоров с Москвой. А дальше ещё один чтобы точно? И ещё один... По каждой фразе Зеленского на возможных переговорах с Путиным... Такими действиями новоиспеченный президент Украины окончательно заводит в тупик возможность переговоров, прикрываясь извращенной демократией. Ведь по Конституции у него достаточно полномочий вести переговоры с руководителями других стран и принимать соответствующие решения. Именно так поступают лидеры всех стран мира в вопросах внешней политики, крайне редко ориентируясь на социологические опросы, референдумы или массовые протесты.Конечно, прямыевыгодны им обоим. Только в случае с Киевом такие переговоры просто жизненно необходимо. От них может зависеть вся судьба Украины. И судя по всему Зеленский это пока не понимает. Его недальновидные заявления в отношении ЛДНР и Крыма, а также "героїв УПА" во всех смыслах возвращают его в пропитанный горилкой кабинет предыдущего гаранта. В первый же день президентства Зеленский успел ещё и Штатам угодить, попросив больше давить на Россию санкциями. Тем самым, видимо, давая понять хозяевам Украины, что не свернёт с такого полюбившегося им курса Порошенко.Отсутствие официальных поздравлений и ежеминутного признания результатов выборов со стороны Москвы говорит только об отсутствии иллюзий насчёт такого выбора украинцев/западных партнёров. Упрощённая процедура выдачи паспортов жителям республик ДНР и ЛНР выглядит хорошим поздравлением для Коломойского, Зеленского, Волкера, Помпео и других персонажей. Ведь теперь они убивают не "сепаратистов", а граждан РФ со всеми вытекающими последствиями.С точки зрения интересов России на Украине сохранится всё тот же оранжевый нацистский режим, подконтрольный местному олигархату, а через него или сразу напрямую Соединённым Штатам. Конечно же, о приходе к власти кандидатов, настроенных на сближение с Россией, не идёт и речи. Пока это невозможно в данной ситуации. Наиболее выгодным в таких условиях может быть появление сколь-либо договороспособной власти, которая готова будет проявить независимую проукраинскую, а не прозападную позицию. Но и это остаётся лишь мечтой, которую Зеленский едва ли способен исполнить при всём желании.Главное, что должно стоять сегодня в повестке российско-украинских отношений, — это полное прекращение огня на Донбассе. И тут мы с ним вроде бы совпадаем в намерениях. По крайней мере, на словах. Ошибкабыла в том, что пункты о прекращении обстрелов и отводе вооружений стояли наравне с несбыточными фантазиями Украины об "особом статусе", "местном самоуправлении" и пр. Основное, что должно беспокоить обе стороны в первую очередь, — это полное прекращение боевых действий без предварительных условий, так как любые боевые действия (особенно для Украины) безрезультатны и сопровождаются большими потерями среди гражданского населения. Только потом может быть обсуждение любых других условий. В противном случае это не что иное, как терроризм со стороны ВСУ и Нацгвардии: постоянный огонь по населённым пунктам до выполнения всех поставленных условий.Обоснованы опасения многих экспертов насчёт того, что Зеленский будетпоказательно демонстрировать неприязнь к России и Путину на фоне дезинформации о связях с Кремлём, запущенной штабом Порошенко. Вероятнее всего, русофобская истерия будет нарастать по мере провала пока непонятных реформ Зеленского, что фактически вернёт его на курс Порошенко ближе ко второй половине президентского срока. Однако в первой половине срока есть вполне оправданная надежда на то, что удастся избежать сильного обострения на Донбассе и провокаций в Керченском проливе. Наряду с временным прекращением огня, обменом военнопленными и освобождением политзаключённых — это максимум, чего нам стоит ожидать от Зеленского.Украине по-прежнему не удалось преодолеть идеологический раскол с чёткими географическими принципами. Но самым негативным является снижение у населения порога неприятия политиков, декларирующих крайне терпимое или даже лояльное отношение к нацистской идеологии. Особенно это касается Юго-востока страны. Смог бы политик, заявивший о "воевавшем за Украину" Бандере набрать на Юго-востоке свыше 80% в 2013 году? Здесь только два варианта. Либо Порошенко настолько довёл страну, что людям безразлична альтернатива сама по себе, либо постмайдановская безальтернативность принятия нацизма как части Украины дала свои плоды. Если раньше идеологическая стрелка маятника резко отклонялась из стороны в сторону благодаря наличию сильной альтернативы, то сегодня люди выбирают между политиками, чей курс колеблется лишь на дебатах. По сути, только между оранжевыми кандидатами, отодвигая слабую оппозицию. Зеленский – это именно та ситуация, когда победивший кандидат был удостоен избирателем меньше внимания, чем проигравший. Тот случай, когда антирейтинг проигравшего важнее рейтинга победившего.всего второго тура свелась к пустым спорам вокруг предстоящих дебатов и жалкому вбросу про наркоманию Зеленского. В чем конечно виноват и сам Зеленский, намекнувший на страсть к употреблению спиртного со стороны Порошенко требованием сдать анализы. Такая больная и заезженная тема не могла не вызвать попытку Порошенко отыграться за все упрёки в его алкоголизме хоть на ком-нибудь. И это вместо того, чтобы использовать любую возможность для подробной и максимальной декларации своего курса и развернутой дискуссии с оппонентом по существу программы.Такой цирк вполне бы мог подойти для любой развитой экономической страны со всеми её проблемами, но никак не для воюющей и бедствующей Украины, которая постоянно стремится опередить все страны Европы по антирекордам. Оба лидера гонки отметились практически полным отсутствием программы по улучшению ситуации вокруг инфраструктуры, науки, образования, производства, инвестиций, оттока рабочей силы за рубеж, тарифов и т.д. Такие темы оказались для большинства пришедших на участки во втором туре выборов гораздо менее интересными, чем словесные эмоциональные перепалки кандидатов. Столь, казалось бы, важные для жизни людей проблемы упоминались лишь вскользь без намёков на глубокий анализ и какую-то тактику действий. Это говорит только о незрелости общества и отсутствии осознания, что поможет войти стране в «большую двадцатку», как это показано в знаменитом сериале Зеленского. Вот уж, действительно, "шо тут думать?"В 2013 году бандитско-олигархическая система на Украине под командованием западных кураторов выдвинула из-под относительного подполья нацистские группировки. В дальнейшем та же самая олигархическая система смогла удержать радикальных идейных нацистов от полного захвата власти, позволяя им локально выпускать пар через законопроекты, акции устрашения и конечно же войну на Донбассе. Из-за этого вышло так, что без ярых идейных нацистов непосредственно у власти Украина превратилась в. Карманные боевички вроде Белецкого, Яроша и пр. оказались очень удобными во внутренней борьбе кланов и сегодня. Что, собственно, и показали акции с небезызвестными Свинарчуками. Такая сила очень удобна, и её будут активно использовать различные политические силы на Украине, перетягивая на себя. Неслучайно сразу после выборов Рада приняла новый языковой закон. Хотя языковой закон имеет своей целью не только удовлетворить нацистский электорат засевшим там большинством, но и усложнить Зеленскому возможность сидеть на двух стульях.В целом, как уже говорилось выше, нельзя не отметить значительное усиление пробандеровских позиций. По последнему опросу социологической группы "Рейтинг", 49% украинцев в 2018 году считают Бандеру героем. Этот показатель вырос с 2010 года в 2,5 раза. "Вони воювали за Україну" — это всё, что знает большая часть из этих 49% о ОУН-УПА, и это ещё вселяет надежду на возвращение к ним здравого смысла по мере углубления их знаний относительно военных преступлений и реальных целей террористической банды УПА.Самым забавным в предвыборной кампании было наблюдать за пинг-понгом украинских кандидатов вокруг позиции по. И это в условиях, когда будущий гарант способен повлиять на ситуацию вокруг Крыма не больше, чем на таяние льда в полярных регионах. Что, к сожалению, пока нельзя сказать о ситуации с Донбассом. Украина всё ещё может превратить жизнь всего региона в ад, который в этот раз неизбежно охватит всю территорию страны.Зеленский заявил о желании воздействовать на население Крыма и Донбасса более интенсивной украинской пропагандой, что ещё раз показывает, насколько далеко в информационном плане находится его избиратель от крымчан и жителей Донбасса. По мнению его избирателя, крымчане и жители Донбасса вообще не имеют доступа к объективной информации и напрочь отрезаны от мира. Таким образом, можно констатировать, что в Украине большинство до сих не осознало истинных причин войны.И всё таки интересно, каким образом будет происходить эта пропаганда. Будет рассказываться о том, как "классно" любить Бандеру и неонацизм ради украинских зарплат и пенсий? О том, как "классно" продать свою идею и предать тысячи жертв современного украинского нацизма ради Коломойского, формировавшего батальоны нацистов? Или "чуваки" из Крыма и ЛДНР растрогаются от каких-нибудь видеороликов украинского гаранта на русском? Хотя чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не думало о реальной войне. Всё-таки замену "порохоботов" "зеботами" мы переживём. Если, конечно, они друг друга раньше не уничтожат. Парад фейков и проукраинских лозунгов в соцсетях — это более безобидное вложение в противника, чем инвестиции в "Азов", "Донбасс", "Днепр-1", "Айдар" и другие мишени для ВКС РФ.Сам по себе образ Зеленского смог бы вызвать хоть какое-то доверие у жителей Донбасса только в том случае, если бы он отозвал все войска, свернул курс на НАТО, религиозный раскол и героизацию исторических / современных нацистских преступников, отправив последних в тюрьмы, а не сеять смерть на границы ЛДНР. Возможно, это помогло бы наладить добрососедские связи между новыми независимыми республиками и Украиной. Но, к счастью, "мрази" (выражение В.А. Зеленского), находясь в "дичайшей информационной изоляции", осознают нереальность подобного сценария.Как и революция в Армении, украинские выборы традиционно сопровождаются возгласамив духе "вот у нас бы так!" Крупные сообщества в российских соцсетях сразу же оказались заваленными проплаченными постами о Зеленском и множеством ботов, которые "искренне радуются за народ Украины" или вообще призывают "переезжать из России в Украину". Беня всё-таки не жалеет деньги вкладчиков "Приватбанка" на российскую аудиторию.Безусловно, отсутствие сильной оппозиции и низкие перепалки Собчак с Жириновским не могут особо радовать... Но с другой стороны, если нашим либералам интересен сам процесс и шоу, то странно, почему они не довольствовались тёплыми чувствами Собчак и Жириновского. Ведь их стиль общения выглядел вполне приближенным к умению либералов общаться с "убеждёнными ватниками".Либералам, а точнее, псведолибералам, стоит помнить, к какому расколу и войне привела такая неадекватно бурная политическая жизнь в Украине. И не надо при этом забывать, что выбор украинцев лежал между военным преступником-олигархом и марионеткой другого военного преступника-олигарха. Поэтому лучше нашим оппозиционерам сосредоточить усилия на конструктивной критике, которая поможет совместно решать различные вопросы в государстве, не уподобляясь окончательно расколовшим Украину политикам. Ведь менять страну к лучшему гораздо сложнее, чем менять лица у власти и проводить перевороты, гарантирующие почти всегда только ухудшение жизни.Трагичность ситуации дополняет невозможность страны обрести суверенитет и избавится от западного контроля.— это главная функция Украины в глазах Запада. Именно с этой целью ФБР начало расследование против экономических преступлений Коломойского. Новый надсмотрщик за Украиной должен полностью осознавать, кто в доме настоящий хозяин, и расхищать богатства страны так, чтобы это нравилась как западным ТНК, так и внешнеполитическим устремлениям самих Штатов.Роль Украины как русофобского ударного оплота, который можно использовать для создания большой проблемы в нужный момент, подтверждает нежелание США и Запада в целом активнов эту страну (по аналогии, например, с Японией, Израилем или Южной Кореей). На первом месте по ПИИ по-прежнему стоит Россия. Второе место занимает крупнейшая экономическая сверхдержава под названием Кипр по вполне очевидным причинам. США же едва попадают в десятку, инвестируя во много раз меньше "страны-агрессора" (в 2016 году в 20 раз меньше).Если бы Запад действительно поставил на Украину как на образец демократии и развития постсоветских республик по западному пути, то неизбежно вложил бы в этот проект десятки или даже сотни миллиардов долларов, предварительно зачистив всю нынешнюю олигархическую систему. Этого не происходит, и нет шансов, что произойдёт, ибо эта страна в данном вопросе просто неисправима в глазах западных элит, а управлять ею гораздо проще через нескольких грызущихся олигархов. Тем более что Украина в сознании западных политиков и спецслужб — это всё ещё часть "Империи зла", которую удалось оторвать от центра. Западу дешевле поддерживать войну на Украине и создавать России проблемы.Также скромно выглядит иЗапада Украине. По объёмам она едва ли опережает помощь террористам в Сирии. Опасно передавать неплатежеспособной стране сильное новое вооружение, которое может быть позорно уничтожено Россией, ополченцами или, того хуже, попадёт не в те руки. Разница между Украиной и Сирией как раз и заключается в том, что в Украине Запад рассчитывает не на военную победу, а лишь на громкое затяжное поражение этой страны. Иными словами, если в некоторых арабских странах Запад надеялся просто установить своих марионеток, видя в этом финальную точку противостояния, то в Украине марионетки выглядят лишь одним из этапов победы над интересами России.Всё, что происходит сегодня с публичными выходками Зеленского, указывает на полное отсутствие сформированного образа, который впишется в образ лидера страны. Уж слишком много лет Зеленский копировал уже готовых персонажей и сегодня, по сути, завис где-то между ними.К тому же ситуацию усложнила необходимость следовать идеологическим инструкциям политконсультантов и вышестоящих сил. Их советы угодить разноплановому электорату, конечно, помогли консолидировать общество на короткий период, но удержать его своими действиями в нынешней ситуации Зеленский не сможет. Очень много было сделано для того, чтобы раскол невозможно было преодолеть без ослабления позиций бандеровской части общества, которая пока чувствует себя очень уверенно.Многое в налаживании отношений между Россией и Украиной зависит от того насколько быстро украинцы осознают странность этой войны. Ведь действительное нестандартное получается уравнение. Вместо того чтобы душить Украину всеми способами (как это декларировал майдановский режим), Россия больше всех инвестирует в Украину и принимает у себя миллионы украинцев. Хотя готова принять ещё больше! Но уравнение легко решится, как только украинцы осознают, чтоне уничтожение Украины как таковой, а всего лишь смена её внутреннего и внешнего курса.Россию ожидают очередные пять лет ещё более невнятных и непоследовательных выпадов от Украины, которая в ближайшей перспективе погрязнет в междоусобное противостояние враждебных России сил. Внутренняя борьба только усилит непредсказуемость украинской власти, которая на этот раз свои пакости будет чередовать с громкими заявлениями о желании наладить диалог с Кремлём и защитить русскоязычное население. Подобно тому, как Трамп говорит о желании подружится с Россией и тут же вводит очередные санкции или выходит из ДРСМД.Вся политика Украины описывается исключительно интересами обогащения местных олигархов, пытающихся угодить активному нацистскому меньшинству и интересами Вашингтона. Для Вашингтона все они представляют собой надоедливое насекомое, летающее перед носом у русского медведя. Исходя из этого и нужно выстраивать свои дальнейшие отношения с Украиной. А лучше и вовсе попытаться найти для США предлог отказаться от контроля Украины, нанеся сокрушительный удар по их интересам там, где они ожидают меньше всего, используя это в качестве предмета торгов за Украину. Только в таком случае мы увидим резкую смену курса Украины. В противном случае перспектива ликвидации неонацистского образования на границах России укладывается преимущественно в военные рамки.73% украинцев выбрали президента Голобородько, и только один Коломойский выбрал комика Зеленского. В течение пяти лет мы будем наблюдать трансформацию самого известного юмориста на постсоветском пространстве в президента с самым низким рейтингом. Сердюк А. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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