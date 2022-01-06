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Украинские патриоты шокированы введением миротворцев в Казахстан

06 января 2022, 11:15  •  271 • Украина

ОДКБ направляет миротворцев в Казахстан. Об этом сообщил председатель Совета коллективной безопасности ОДКБ, премьер-министр Армении Никола Пашинян на своей странице в Фейсбуке.

«В связи с обращением Президента Республики Казахстан К.-Ж.К.Токаева и ввиду угрозы национальной безопасности и суверенитету Республики Казахстан, вызванной, в том числе, вмешательством извне, Совет коллективной безопасности ОДКБ в соответсвии со статьей 4 Договора о коллективной безопасности принял решение направить Коллективные миротворческие силы ОДКБ в Республику Казахстан на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в этой стране», — говорится в документе.


Решение было принято и подписано поздним вечером 5 января. А это значит, что уже сегодня российские и белорусские миротворцы начнут наводить порядок в Алма-Ате.

Украинские патриоты, поддержавшие «Чингиз-майдан» — в шоке, и прогнозируют самое мрачное развитие событий. Так, радикал Игорь Мосийчук прямо из Австрии напоминает, что премьер Армении Пашинян сам пришел к власти в результате протестов, а теперь председательствует в ОДКБ и одобрил решение о введении в Казахстан миротворческого контингента. По мнению украинского политика, протесты казахских побратимов будут жестоко и быстро подавлены. Он также усмотрел «руку Кремля», которая помогла Пашиняну удержаться у власти во время массовых протестов в 2020-м году, связанных с подписанием соглашения по Нагорному Карабаху. «Путин оказал услугу президенту Армении и теперь Пашинян примет на себя основной удар за подписание распоряжения о введении сил ОДКБ в Казахстан. Все начнут кричать: опять русские вторгаются! Какие русские? Пашинян. Вопросы к Пашиняну», — рассуждает бывший депутат.

«Отправить силы ОДКБ в Казахстан руками премьера Армении Николы Пашиняна — это прям очень чёрная ирония судьбы.

Человек, под руководством которого была фактически проиграна война в Карабахе и за что его чуть не свергли, подписывает решения о вводе контингента в другую страну в силу своего формального председательства в военном союзе России», — пишет по этому поводу редактор агентства РБК Сергей Щербина.

«С удовольствием почитаю, как эту новость подаст «Нехта» и прочие грантовые помойки», — иронизирует одесский журналист Юрий Ткачев.

А ТГ-канал «Вече» обратился даже по этому поводу к Джорджу Соросу: «самое интересное, что соросёнок Пашинян подписал решение на подавление сорос-бунта в Казахстане. Джордж Сорос, как тебе такой поворот судьбы?», — интересуются авторы ресурса.

Но пока Сорос молчит, показательна реакция его наймитов. Так, бывший правосек, а ныне руководитель общественной некоммерческой организации под патронатом Ульяны Супрун, Сергей Стерненко, ударился в форменную истерику и умоляет послов западных стран срочно вмешаться.

«Так называемый президент Токаев попросил Российскую Федерацию оккупировать Казахстан. Он боится потерять власть, поэтому обратился к ОДКБ (то есть в РФ) с просьбой о помощи для отпора «агрессии боевиков». Боевиками он называет миллионы казахов, которые не хотят жить в тирании. Токаеву стоило бы подать в отставку, но он избрал путь войны против собственного народа. В случае вторжения миллионы людей будут подвергнуты преследованиям, оккупационный режим убьет множество казахов. Может начаться серьезная война. Появятся беженцы. А российские кафиры захватят страну. Цивилизованные государства мира должны действовать немедленно, чтобы помешать этому», — написал радикал в своем телеграм-канале.

Однако, Запад пока молчит, разве что США, устами Джейн Псаки сообщили, что Америка вне игры. Зато украинские эксперты сходятся во мнение, что совместный ОДКБ-отпор «методичкам» — это российский ответ НАТО в преддверии саммита 10 января.

«По сути, РФ продемонстрировала готовность защищать свои интересы силовым способом, в отличие от США, которые позорно бежали из Афганистана. Россия будет приходить туда, где есть ее интересы и границы. В общем, наблюдаем, как ОДКБ становится противовесом НАТО, готовым померяться силой с Альянсом. И если утром «демократические голоса» не взвоют дружным хором, это будет означать принятие ультиматумов России в сфере мировой безопасности», — считает ТГ-канал «Зрада или перемога».

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