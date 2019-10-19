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Украинские патриоты готовы оплачивать отпуска Навального? Витязева задала неудобный вопрос бывшему "пленнику Кремля"
19 октября 2019, 02:55 • 31 • Политика
Журналист Юлия Витязева отреагировала на высказывание освобождённого Москвой гражданина Украины Александра Кольченко о том, что Россию нужно "разрушать изнутри", спонсируя тех, кто борется с "режимом" изнутри. Витязева заметила, что трудно определить, готовы ли украинские патриоты взять на себя расходы не только на отдых Бабченко, но и Навального.
Витязева прокомментировала рецепт Кольченко "как победить Россию" в своём Telegram-канале.
Итак, пишет Витязева, по мнению "эксперта", прежде всего "нужно разрушить империю, подчеркнув, что военное противостояние неэффективно и необходимо помогать материально тем, кто продолжает бороться внутри России".
"Трудно сказать, готов ли среднестатистический патриот взять на себя, помимо Бабченко, ещё и расходы по оплате отпусков Навального", - заметила журналист, добавив, что при всем при этом подобные заявления на Украине звучат нередко.
Александр Кольченко, или "пленник Кремля", как его называют украинские СМИ, вместе с режиссёром Олегом Сенцовым был осуждён в России на длительный срок колонии по обвинению в организации терактов в Крыму. После он был особождён в рамках обмена заключённых между Москвой и Киевом.
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