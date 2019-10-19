Украинские патриоты готовы оплачивать отпуска Навального? Витязева задала неудобный вопрос бывшему "пленнику Кремля"

Витязева прокомментировала рецепт Кольченко "как победить Россию" в своём Telegram-канале.

Итак, пишет Витязева, по мнению "эксперта", прежде всего "нужно разрушить империю, подчеркнув, что военное противостояние неэффективно и необходимо помогать материально тем, кто продолжает бороться внутри России".

"Трудно сказать, готов ли среднестатистический патриот взять на себя, помимо Бабченко, ещё и расходы по оплате отпусков Навального", - заметила журналист, добавив, что при всем при этом подобные заявления на Украине звучат нередко.

Александр Кольченко, или "пленник Кремля", как его называют украинские СМИ, вместе с режиссёром Олегом Сенцовым был осуждён в России на длительный срок колонии по обвинению в организации терактов в Крыму. После он был особождён в рамках обмена заключённых между Москвой и Киевом.