Украинская сторона в одностороннем порядке расширила представительство на переговорах трёхсторонней контактной группы в Минске. Как и анонсировали, в состав переговорщиков ввели представителей Донбасса, сбежавших оттуда в ходе событий «Русской весны». Нет, Сергея Сивохо в состав не вернули, зато вместо него пригласили откровенных бандеровцев Дениса Казанского и Сергея Гармаша. И это не просто пощёчина партнёрам, отнюдь. Гармаш и Казанский обещают педалировать на переговорах «крымский вопрос».

До сих пор в контактной группе концентрировались на решении проблемы Донбасса, принципиально обходя Крым. Теперь ситуация должна измениться, хотя условием России, подробно оговаривавшей своё участие в группе, был отказ Украины обсуждать в рамках переговоров крымскую повестку. Москву, таким образом, «кинули», причём сделал это не Пётр Порошенко, а его сменщик, Владимир Зеленский. Впрочем, консультанты российских переговорщиков не раз и не два предупреждали, чем закончится минский процесс – откровенной профанацией украинской стороны. А теперь выходит, ещё и провокациями. Можно ли о чём-то договариваться с такими «партнёрами»?

Злые языки «шутят», мол, радуйтесь, что в переговорщики не позвали Корчинского или Марусю Зверобой. Просто они не в курсе, кто теперь в украинской контактной группе представляет Луганск – как бы врач Константин Либстер и как бы юрист Вадим Горан. Широкого «признания» на Украине им снискать не довелось, зато их наверняка не забыли луганчане – оба не просто бандеровцы, но сторонники «войны до победного конца», не раз призывавшие к геноциду русского населения. Оба – записные грантоеды, давно не работающие по специальности. Пропагандисты. Либстер и Горан – «соавторы» Сергея Иванова, придумавшего «шутку» о якобы «взорвавшемся кондиционере» (после того, как местную администрацию разбомбил украинский военный самолёт, убив с десяток мирных жителей). С таким «обновлённым» составом – только и договариваться о прекращении огня на Донбассе.

Вопрос: а чего, собственно, добивались у Зеленского, делегируя в переговорщики не то, что неспособных договариваться, но откровенно профанирующих процесс персонажей? Ответ очевиден – Зеленскому было необходимо отвесить Москве публичную оплеуху. Впрочем, может, и не Зеленскому, а курирующему процесс главе его администрации, Андрею Ермаку?