Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Монтян: «Я на собственной шкуре ощутила, что конец Украины близок»
Украинские дипломаты угрожают вторжением в Россию и победой в войне
Турки роем "громили" российские "Панцири". И так было "...
"Отравленные" и "убитые" Скрипали нашлись. Они сбежали из Бр...
Главная / Украина

Украинские партнёры из контактной группы по урегулированию влепили своим визави оплеуху

09 июня 2020, 14:00  •  103 • Украина
Украинская сторона в одностороннем порядке расширила представительство на переговорах трёхсторонней контактной группы в Минске. Как и анонсировали, в состав переговорщиков ввели представителей Донбасса, сбежавших оттуда в ходе событий «Русской весны». Нет, Сергея Сивохо в состав не вернули, зато вместо него пригласили откровенных бандеровцев Дениса Казанского и Сергея Гармаша. И это не просто пощёчина партнёрам, отнюдь. Гармаш и Казанский обещают педалировать на переговорах «крымский вопрос».
До сих пор в контактной группе концентрировались на решении проблемы Донбасса, принципиально обходя Крым. Теперь ситуация должна измениться, хотя условием России, подробно оговаривавшей своё участие в группе, был отказ Украины обсуждать в рамках переговоров крымскую повестку. Москву, таким образом, «кинули», причём сделал это не Пётр Порошенко, а его сменщик, Владимир Зеленский. Впрочем, консультанты российских переговорщиков не раз и не два предупреждали, чем закончится минский процесс – откровенной профанацией украинской стороны. А теперь выходит, ещё и провокациями. Можно ли о чём-то договариваться с такими «партнёрами»?
Злые языки «шутят», мол, радуйтесь, что в переговорщики не позвали Корчинского или Марусю Зверобой. Просто они не в курсе, кто теперь в украинской контактной группе представляет Луганск – как бы врач Константин Либстер и как бы юрист Вадим Горан. Широкого «признания» на Украине им снискать не довелось, зато их наверняка не забыли луганчане – оба не просто бандеровцы, но сторонники «войны до победного конца», не раз призывавшие к геноциду русского населения. Оба – записные грантоеды, давно не работающие по специальности. Пропагандисты. Либстер и Горан – «соавторы» Сергея Иванова, придумавшего «шутку» о якобы «взорвавшемся кондиционере» (после того, как местную администрацию разбомбил украинский военный самолёт, убив с десяток мирных жителей). С таким «обновлённым» составом – только и договариваться о прекращении огня на Донбассе.
Вопрос: а чего, собственно, добивались у Зеленского, делегируя в переговорщики не то, что неспособных договариваться, но откровенно профанирующих процесс персонажей? Ответ очевиден – Зеленскому было необходимо отвесить Москве публичную оплеуху. Впрочем, может, и не Зеленскому, а курирующему процесс главе его администрации, Андрею Ермаку?

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



103
Источник
Похожие новости
07 июня 2020, 09:00
Монтян: «Я на собственной шкуре ощутила, что конец Украины близок»
08 июня 2020, 13:00
Полторы сотни танков с «зелёными человечками» у линии разграничения ждут команды атаковать Луганск и Донецк
08 июня 2020, 07:00
Украинские эксперты рассказали, как можно «ударить ракетами» по Сибири
08 июня 2020, 07:00
Советник Кличко удивился строительству ТРЦ на проезжей части в Киеве
07 июня 2020, 16:00
Польша мечтает стать главным плацдармом НАТО в Европе
08 июня 2020, 10:00
Кива предлагает переименовать проспект Бандеры в честь Джорджа Флойда
Новости партнеров
 
Выбор дня
09 июня 2020, 08:00
Откажется от Крыма? Забудет о Донбассе? Пушков объяснил, почему все надежды Запада вы...
09 июня 2020, 05:00
«Онижедети» начали крушить столицу Евросоюза (Руслан Осташко)
09 июня 2020, 00:00
Британская полиция оробела перед протестующими, снесшими памятник работорговцу
09 июня 2020, 03:00
Держи карман уже: беженцев без статуса лишат российской пенсии
09 июня 2020, 01:00
Лукашенко объявил «предвыборную войну на уничтожение» (Руслан Осташко)
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
06 июня 2020, 01:55
Россия предупредила - Праге аукнется "рициновый скандал"
07 июня 2020, 01:00
Бунтовщики поставили на колени первого мирового лидера. Но не в США
02 июня 2020, 18:28
"Ужаснейший раскол": Яков Кедми честно о последствиях напряженной ситуации в США
07 июня 2020, 20:00
"А-а-а, Макарена!" Нацгвардия США применила на протестующих проверенный в Ираке метод усмирения
04 июня 2020, 07:55
Немец 79 фотографиями взял Украину за горло по делу МН17
07 июня 2020, 20:00
"Отравленные" и "убитые" Скрипали нашлись. Они сбежали из Британии - The Sunday Times
05 июня 2020, 06:55
"Это точка невозврата": Генерал ФСБ раскрыл, что стоит за вставшими на колени полицейскими США
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.