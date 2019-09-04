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Украинские оценщики перевели потерю Крыма в деньги

04 сентября 2019, 03:54  •  61 • В мире
Если бы Крым не стал российским, он принес бы в казну Незалежной более 1 трлн гривен. Об этом заявили в так называемой прокуратуре Автономной Республики Крым. Сообщается, что недополученную в казну Незалежной выгоду рассчитали специалисты ОАО "Гильдия оценщиков Украины".
Украина недополучила от Крыма за годы полуострова в составе России более триллиона гривен. Как говорится в сообщении "прокуратуры АР Крым", размер убытков составляет 1 трлн 80 млрд 352 млн грн.
По версии "прокуратуры", ссылающейся на данные ОАО "Гильдия оценщиков Украины", выгода для казны Незалежной была упущена из-за того, что крымские предприятия были национализированы, передает "Утро.ру".
После воссоединения Крыма с Россией в регионе было национализировано более 4 тыс. предприятий, говорится в сообщении.
Отметим, что до сих пор, хоть прошло более 5 лет со дня воссоединения Крыма с Россией, Киев по-прежнему считает полуостров своим, забывая о законном референдуме 2014-го года в Крыму.
"Прокуратура АРК", являющаяся подразделением украинской прокуратуры, трактует произошедшее как "аннексию" и даже ведет расследование по ст. 438 УК "нарушение законов и обычаев войны".

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