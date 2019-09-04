Украинские оценщики перевели потерю Крыма в деньги

Украина недополучила от Крыма за годы полуострова в составе России более триллиона гривен. Как говорится в сообщении "прокуратуры АР Крым", размер убытков составляет 1 трлн 80 млрд 352 млн грн.

По версии "прокуратуры", ссылающейся на данные ОАО "Гильдия оценщиков Украины", выгода для казны Незалежной была упущена из-за того, что крымские предприятия были национализированы, передает "Утро.ру".

После воссоединения Крыма с Россией в регионе было национализировано более 4 тыс. предприятий, говорится в сообщении.

Отметим, что до сих пор, хоть прошло более 5 лет со дня воссоединения Крыма с Россией, Киев по-прежнему считает полуостров своим, забывая о законном референдуме 2014-го года в Крыму.

"Прокуратура АРК", являющаяся подразделением украинской прокуратуры, трактует произошедшее как "аннексию" и даже ведет расследование по ст. 438 УК "нарушение законов и обычаев войны".