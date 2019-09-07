Украинские освобождённые выстроились в очередь на "обнимашки" с Зеленским - онлайн-трансляция

В киевском аэропорту Борисполь громкими аплодисментами родные встретили украинских заключённых и арестованных, освобождённых в рамках обмена между Киевом и Москвой. Среди них и 11 лиц, помилованных президентом России Владимиром Путиным.

Судя по онлайн-трансляции, у трапа самолёта всех лично встретил президент Украины Владимир Зеленский. Жал крепко руку, перекидывался несколькими словами, а потом обнимал. К слову, за "обнимашками" к главе государства из освобождённых выстроилась небольшая очередь.

Некоторые в толпе даже кричали лозунг украинских националистов "Слава Украине!" и получали скромное, судя по отклику, "Героям слава" в ответ.

К слову, жёлтые браслеты Зеленский со своей руки снял. Напомним, на них были имена украинских моряков, арестованных в результате провокации в Керченском проливе в ноябре прошлого года. Зеленский пообещал носить браслеты до тех пор, пока моряки не вернутся домой. Моряки вернулись, президент Украины политический аксессуар с себя снял.