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Украинские освобождённые выстроились в очередь на "обнимашки" с Зеленским - онлайн-трансляция

07 сентября 2019, 16:24  •  191 • Политика
В Киеве приземлился борт с освобождёнными украинскими заключёнными и арестованными, помилованными президентом России Владимиром Путиным. У трапа они даже выстроились в небольшую очередь на "обнимашки" с президентом Украины Владимиром Зеленским под крики и аплодисменты родных. Онлайн-трансляция.
В киевском аэропорту Борисполь громкими аплодисментами родные встретили украинских заключённых и арестованных, освобождённых в рамках обмена между Киевом и Москвой. Среди них и 11 лиц, помилованных президентом России Владимиром Путиным.
Судя по онлайн-трансляции, у трапа самолёта всех лично встретил президент Украины Владимир Зеленский. Жал крепко руку, перекидывался несколькими словами, а потом обнимал. К слову, за "обнимашками" к главе государства из освобождённых выстроилась небольшая очередь.
Некоторые в толпе даже кричали лозунг украинских националистов "Слава Украине!" и получали скромное, судя по отклику, "Героям слава" в ответ.
К слову, жёлтые браслеты Зеленский со своей руки снял. Напомним, на них были имена украинских моряков, арестованных в результате провокации в Керченском проливе в ноябре прошлого года. Зеленский пообещал носить браслеты до тех пор, пока моряки не вернутся домой. Моряки вернулись, президент Украины политический аксессуар с себя снял.

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