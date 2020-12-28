Украинские олигархи в руках русских следователей: компромат в 300 томов нашли в СКР

По словам бывшего начальника ГУ МВД Украины в Крыму, экс-замглавы СБУ и депутата Верховной рады нескольких созывов Геннадия Москаля, украинские олигархи находятся на крючке у русских следователь. Так, Москаль утверждает, что бежавшие из Киева во время Евромайдана силовики доставили в крымское управление СБУ порядка 300 томов материалов резонансных уголовных дел.

Сейчас эти документы находятся в распоряжении Следственного комитета России, а фигурантами выступают влиятельные представители украинской элиты, заявил "Политнавигатору" Москаль.

В частности, он привёл примеры таких дел: расследование убийства депутата Верховной рады Евгения Щербаня, покушение на убийство экс-главы "Нафтогаза" Игоря Бакая и политика Александра Волкова, а также убийство бизнесмена Александра Шведченко.

Москаль утверждает, что теперь российские следователи могут шантажировать украинских политиков.

"Если Тимошенко что-то завтра России не понравится, явно, что Следственный комитет начнёт расследовать то или иное", - заявил Москаль.

Кроме того, по его словам, есть компромат на олигарха Рината Ахметова, бизнесмена и политика Сергея Таруту и экс-главу Совбеза Украины Виталия Гайдука.