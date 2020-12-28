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Украинские олигархи в руках русских следователей: компромат в 300 томов нашли в СКР
28 декабря 2020, 08:05 • 167 • Политика
Бывший начальник ГУ МВД Украины в Крыму, экс-замглавы СБУ и депутат Верховной рады нескольких созывов Геннадий Москаль заявил, что украинские олигархи находятся в руках русских следователей - в СКР, по его словам, хранится порядка 300 томов.
По словам бывшего начальника ГУ МВД Украины в Крыму, экс-замглавы СБУ и депутата Верховной рады нескольких созывов Геннадия Москаля, украинские олигархи находятся на крючке у русских следователь. Так, Москаль утверждает, что бежавшие из Киева во время Евромайдана силовики доставили в крымское управление СБУ порядка 300 томов материалов резонансных уголовных дел.
Сейчас эти документы находятся в распоряжении Следственного комитета России, а фигурантами выступают влиятельные представители украинской элиты, заявил "Политнавигатору" Москаль.
В частности, он привёл примеры таких дел: расследование убийства депутата Верховной рады Евгения Щербаня, покушение на убийство экс-главы "Нафтогаза" Игоря Бакая и политика Александра Волкова, а также убийство бизнесмена Александра Шведченко.
Москаль утверждает, что теперь российские следователи могут шантажировать украинских политиков.
"Если Тимошенко что-то завтра России не понравится, явно, что Следственный комитет начнёт расследовать то или иное", - заявил Москаль.
Кроме того, по его словам, есть компромат на олигарха Рината Ахметова, бизнесмена и политика Сергея Таруту и экс-главу Совбеза Украины Виталия Гайдука.
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