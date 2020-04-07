Украинские олигархи требуют отказаться от Донбасса: Эксперт Рожин рассказал о причинах сдачи позиций Киевом

Политэксперт Борис Рожин в своём интервью ИА "Аналитическая служба Донбасса" рассказал о текущем положении дел в Донбассе и как на нём отразилась пандемия коронавируса. Рожин убеждён, что украинские олигархи выступают за окончание конфликта.

"Часть украинской олигархии, чей бизнес страдает из-за войны в Донбассе и гражданской войны внутри Украины, заинтересована в заморозке конфликта, который мешает "делать деньги". Поэтому различные лоббисты, вьющиеся в окружении Зеленского и Коломойского, вбрасывают в публичные поля предложения о строительстве стены и фактическом отделении Донбасса. Эти предложения были озвучены на уровне АП Зеленского, но их ясно позиционируют как "запасной вариант на крайний случай", когда Украина по тем или иным причинам не сможет продолжать ведение войны", - заявил политэксперт.

Рожин объяснил, что пока у государства достаточно сил и ресурсов для силового варианта в Донбассе. Эксперт убеждён, что так Украина выполняет политический заказ США: создавать долгосрочный "управляемый" конфликт на границах России. Если же построят стену, это будет означать конец управляемого сценария. Скорее всего, этого варианта будут стараться избежать всеми силами. При этом, по словам эксперта, ЛДНР уже достаточно хорошо интегрировались в российскую экономику и не захотят поворачиваться лицом к Киеву.

Рожин отметил, что обеспечить режим самоизоляции в условиях постоянно тлеющего конфликта сложно. Если произойдёт вспышка коронавируса, то расклад боевых сил может поменяться.

"Разумеется, при резком увеличении числа заболевших текущий уровень боеспособности сторон может быть поставлен под вопрос. Как показывает история с атомным авианосцем "Теодор Рузвельт", коронавирус способен выводить из строя даже столь крупные военные активы", - подчеркнул Рожин.