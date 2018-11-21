Украинские олигархи прессуют «единого кандидата» от оппозиции

Чтобы остаться у власти, сегодняшние хозяева Киева не скупятся на интриги. Выборы президента Украины уже совсем скоро, в марте будущего года, а рейтинг нынешнего лидера Петра Порошенко — лишь 8,9%. Ниже, чем даже у совсем анекдотичных фигур типа певца Вакарчука или актёра комического жанра Зеленского. Однако серьёзную конкуренцию кандидату от власти в первом туре может составить совсем другой человек — Юрий Бойко. В отличие от предыдущих персонажей, он имеет реальный политический опыт, работал министром, потом вице-премьером в правительстве «технократа» Николая Азарова. Сейчас Бойко — один из лидеров Оппозиционный блока. Это, напомним, последняя оставшаяся на Украине заметная сила, открыто выступающая против войны в Донбассе и героизации майдана.

И вот совпадение: во вторник Бойко был исключён из фракции «Оппблока» в Верховной Раде. Теперь вместо единого кандидата от оппозиции волшебным образом возникает полдесятка: Вилкул, Добкин, Новинский, Колесников, Мураев… Даже если они вместе соберут все протестные голоса на юго-востоке и в центре Украины, очевидно, во второй тур никто из них поодиночке не пройдёт. Тогда Порошенко сможет на равных побороться с нынешним лидером рейтинга — Юлией Тимошенко. И, возможно, даже победить. А если разрыв будет небольшим, вбросить 5-7% голосов (или просто «купить» соперницу) — не проблема.

Вот, собственно, и мотив, отчего один из спонсоров «Оппблока», олигарх Ринат Ахметов, с подачи Порошенко в последние дни начал разваливать идею «единого кандидата от оппозиции» и топить Юрия Бойко. Но, прессуя Бойко, Ахметов и Порошенко лишь поднимают его реальные рейтинги накануне выборов.