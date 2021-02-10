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Украинские олигархи начинают борьбу против властей США

10 февраля 2021, 10:50  •  33 • Украина

Бывшие акционеры «ПриватБанка» Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, которых английский суд обязал выплатить один миллион фунтов стерлингов в счет возмещения судебных издержек, намерены судиться с США, передаёт правовое издание Global Аrbitration review («Глобальный арбитражный комментарий» — ведущий мировой журнал антимонопольного и конкурентного права).

В частности, подконтрольные одиозным украинским олигархам компании подают инвестиционный иск (ICSID) против Штатов в ответ на гражданские иски о конфискации их активов.

Они намерены с помощью «Optima Ventures» и дочерней компании возместить убытки на сумму более $23 млн. Официально владеют указанной компанией помимо Коломойского и Боголюбова также их коллеги и соплеменники из Майами Мордехай Корфу и Уриэль Лабер, которых силовики обвиняют по делу о финансовом мошенничестве, открытом против украинских олигархов.

Компания «Optima Ventures» настаивает, что для США «неразумно» арестовывать и лишать украинских инвесторов их инвестиций на основании «одностороннего и неправильного толкования» украинского законодательства в отношении поведения, имеющего место в Украине. К тому же якобы действия властей США, по оценке компании, нарушают «доктрину вежливости», а в Украине ни Коломойскому, ни Боголюбову не было предъявлено никаких обвинений в совершении преступления.

Отметим, что национализированный в декабре 2016 года «ПриватБанк» спустя год подал иск в Высокий суд Лондона на Коломойского, Боголюбова и предположительно связанные с ними британские компании. Банк добился всемирного ареста их активов на сумму более $2,5 млрд.

Минюст США 6 августа подал два гражданских иска о конфискации имущества в Окружной суд Южного округа Флориды, утверждая, что коммерческая недвижимость в Луисвилле (Кентукки) и Далласе (Техас) была приобретена с использованием незаконно присвоенных из «ПриватБанка» средств и подлежит конфискации на основании о нарушениях федерального законодательства об отмывании денег. Согласно документу, экс-владельцев «ПриватБанка» обвиняют в том, что они отмывали часть преступных доходов, используя ряд банковских счетов подставных компаний, прежде всего в кипрском отделении «ПриватБанка», до того, как они перевели средства в США для покупки там активов. Как утверждается в иске, займы редко выплачивались, кроме как через новые займы.

Подозрения также сделаны в адрес сообщников Коломойского и Боголюбова — Мордехая Корфа (Mordechai Korf) и Уриэля Лабера (Uriel Laber), которые создали сеть компаний, в названии которых обычно использовалось Optima, для дальнейшего отмывания присвоенных средств и их инвестирования.

Согласно релизу, они приобрели недвижимость и предприятия по всей стране на сотни миллионов долларов, включая имущество, подлежащее конфискации: офисную башню в Луисвилле, известную как PNC Plaza, и офисный парк в Далласе, известный как бывшая штаб-квартира CompuCom, общая стоимость которых составляет около $70 млн.

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