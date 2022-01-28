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Украинские олигархи готовятся бежать из страны

28 января 2022, 13:45  •  137 • Украина

На фоне пропагандистской компании, развязанной западными СМИ о том, что Россия готовит вторжение на Украину, любопытно поведение представителей незалежного олигархата.

Оказывается, все они занялись поиском «запасного аэродрома». Так, например, Ренат Ахметов решил переждать грядущую Донбасскую Весну в Объединенных Арабских Эмиратах.

В то же время один из совладельцев президента-комика Зеленского и заядлый спонсор украинских нацбатов олигарх Коломойский на днях улетел в немецкий Карлс-Руе. Очевидно, миллиардер и главный бенефициар нынешнего главы страны озаботился обсуждением с представителями Германии собственной эвакуации, так как вёл переговоры, связанные с сохранностью его финансовых активов на случай масштабной войны на Украине, а также о роли Берлина в этой самой войне.

Судя по тому, что немцы отказались открыто поддержать президента-куклу и поставлять оружие Киеву, договориться с ними Коломойскому не удалось. Его частный самолет простоял в Карлс-Руе три дня и затем вернулся в Днепропетровск, видимо, ни с чем.

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