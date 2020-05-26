Украинские олигархи готовят замену Зеленскому

Владимир Зеленский. Фото: Hennadii Minchenko/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com

Новым главой Незалежной может стать мэр большого города

На фоне падения рейтинга и популярности действующего президента Украины Владимира Зеленского местные олигархи начинают присматриваться к кандидатурам на пост главы государства. Возможно, следующим лидером украинцев станет один из мэров. Такой прогноз дал директор директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

"Я не исключаю, что следующим кандидатом в президенты может стать мэр большого города. Это динамика на регионализацию, которая еще мало кем отмечается", – сказал политолог в эфире телеканала UKRLIFE.TV.

По его словам, в условиях карантина местные градоначальники "сделали" центральную власть, в том числе по вопросу выхода из режима ограничений. Он считает, что сейчас изучаются "за кулисами" возможные кандидатуры на президентский пост. В качестве примера он привел режиссера Олега Сенцова, получившего срок в РФ за терроризм, и главного инфекциониста страны Виктора Ляшко.

"Олигархи очень активно присматриваются, смотрят в поле – где, на каких грядках что взошло, что показывает хороший рост, для того чтобы инвестировать в это в будущем", – сообщил эксперт.

По его мнению, у "закулисья" еще достаточно времени, чтобы подготовить будущего главу Незалежной, однако у пана Зеленского "есть хорошие шансы не досидеть срок", из которого он у власти пока разменял первый год. Но олигархи уже на низком старте, считает Бортник.

Он предположил, что несмотря на эпидемию и карантин, на Украине этой осенью состоятся местные выборы. И вот они как раз покажут, насколько популярна у населения пропрезидентская партия "Слуга народа". Если она покажет результат в 20-30% и меньше в среднем по стране, то это будет означать, что "проект сворачивается, что все украинские элиты, особенно олигархи, должны искать другую "лошадь", которая повезет их в следующем политическом цикле", резюмировал политэксперт.

Напомним, в начале мая разразился конфликт между мэром Черкасс Анатолием Бондаренко и центральными властями из-за решения градоначальника, несмотря на Киев, смягчить карантинный режим раньше срока. Он объявил об открытии с 1 мая большинства магазинов, заведений общепита, а также парков и зеленых зон. На это главе "свободного казацкого города", как заявил Бондаренко, кулаком пригрозили Зеленский и министр внутренних дел Арсен Аваков.

