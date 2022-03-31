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Украинские офицеры отправились в Словакию за смертельным "подарком"
31 марта 2022, 00:00 • 202 • Политика
Украинские офицеры командования ПВО прибыли в Словакию для консультаций о передаче ПВО Украине. Секретные документы слили в Сеть.
Группа высокопоставленным офицеров Украины выехала в Словакию за системами ПВО. Соответствующие документы с личными данными военных и маркой их автомобиля слили в Сеть.
Из опубликованных данных следует, что офицеры командования ПВО Украины отправились на автомобиле Форд Фиеста в Словакию для участия в консультациях по передаче украинской стороне армейских комплексов противовоздушной обороны. Киев уже давно выпрашивал у Запада эти системы.
- сообщает Telegram-канал Readovka, опубликовавший соответствующие документы.
Напомним, что на прямую просьбу Украины передать системы ПВО на Западе ответили отказом. При этом США пообещали тайно снабжать Киев соответствующим оружием. И похоже, что Словакия играет в этом ключевую роль.
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