Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Без промедления. В Госдуме потребовали лишить мандата оправдавшей пытки русских ...
"Это военное преступление": Жестокости бандеровцев изумился даже Bild
Никаких компромиссов с Россией быть не может: Зеленский выступил с новым обращен...
США открывают против России "второй фронт". Угроза серьёзна
Главная / Политика

Украинские офицеры отправились в Словакию за смертельным "подарком"

31 марта 2022, 00:00  •  202 • Политика
Украинские офицеры командования ПВО прибыли в Словакию для консультаций о передаче ПВО Украине. Секретные документы слили в Сеть.
Группа высокопоставленным офицеров Украины выехала в Словакию за системами ПВО. Соответствующие документы с личными данными военных и маркой их автомобиля слили в Сеть.
Из опубликованных данных следует, что офицеры командования ПВО Украины отправились на автомобиле Форд Фиеста в Словакию для участия в консультациях по передаче украинской стороне армейских комплексов противовоздушной обороны. Киев уже давно выпрашивал у Запада эти системы.
Украинские офицеры командования ПВО прибыли в Словакию для консультаций о передаче ПВО Украине
- сообщает Telegram-канал Readovka, опубликовавший соответствующие документы.
Напомним, что на прямую просьбу Украины передать системы ПВО на Западе ответили отказом. При этом США пообещали тайно снабжать Киев соответствующим оружием. И похоже, что Словакия играет в этом ключевую роль.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


202
Источник
Похожие новости
30 марта 2022, 21:40
Украинские беженцы начали сдирать букву Z с полицейских машин в Германии
30 марта 2022, 21:40
Киев заявил об "ошибке" Лаврова по Крыму и Донбассу
30 марта 2022, 20:30
В ГД после переговоров в Стамбуле указали на затягивание времени Киевом
30 марта 2022, 21:40
В Лондоне сделали особую ремарку: Украина не получит гарантии "как у НАТО"
30 марта 2022, 20:30
Сенатор призвала СБ ООН расследовать факты издевательств над пленными из РФ
30 марта 2022, 20:30
Путин встретился с главой Ингушетии Калиматовым
Новости партнеров
 
Выбор дня
30 марта 2022, 21:40
Украинские беженцы начали сдирать букву Z с полицейских машин в Германии
30 марта 2022, 21:40
Киев заявил об "ошибке" Лаврова по Крыму и Донбассу
30 марта 2022, 21:40
В Лондоне сделали особую ремарку: Украина не получит гарантии "как у НАТО"
30 марта 2022, 22:45
«Увидели её в репортаже»: RT помог семье из Норильска вывезти 87-летнюю бабушку из Ма...
30 марта 2022, 23:20
С 2025 года: Путин запретил использовать иностранное ПО в критически важной инфрастру...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
29 марта 2022, 07:45
Мэр Николаева цинично высмеял отчаянье горожан: "Мне это нравится!"
24 марта 2022, 06:25
Чему британцы учили украинских солдат в Донбассе: Тайник с документами выдал неудобную правду
26 марта 2022, 22:35
Россия приняла решение идти до конца: На Западной Украине воздушная тревога
25 марта 2022, 03:25
Да это признание! США разрешили сделки в Крыму и Донбассе
27 марта 2022, 02:40
Ответом русских на речь Байдена в Варшаве стал удар ракетами по Нью-Йорку
30 марта 2022, 14:40
Что затевают в Израиле Роман Абрамович и Игорь Коломойский?
28 марта 2022, 09:35
«Складывайте оружие и уходите полями, это шанс выжить»: украинские военные обращаются к сослуживцам
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.