Украинские НПЗ могут полностью прекратить работу через год

Украинские нефтеперерабатывающие заводы могут прекратить работу через год-два, заявил коммерческий директор «Укргаздобычи» Сергей Федоренко.«Безусловно, это вопрос не одного момента, но в течение одного-двух лет это абсолютно реальный сценарий в случае отсутствия подвижек с балансировкой налогов на топливо», — заявил он.По его словам, этот сценарий станет реальностью, когда рынок бензинов сократится до 1,6 млн тонн.«Давайте смоделируем баланс рынка. Если все оставить как есть — с нынешних 1,9 млн тонн потребление бензина через два-три года достигнет 1,6 млн тонн. Я думаю, что больше 70% рынка отечественный производитель не займет», — отметил Федоренко, пояснив, что при объеме 1,6 млн тонн 70% — это 1,12 млн тонн, то есть уже меньше сегодняшнего уровня украинского производства.«Дальше нам придется снижать переработку, а это ведет к росту себестоимости и снижению конкурентоспособности. И не только по бензину, но и по дизелю, и авиакеросину, и по тому же сжиженному газу», — подчеркнул он.Остановка нефтепереработки ударит и по нефтедобыче, и по другим смежным отраслям, не говоря уже о целой отрасли компаний-подрядчиков, отметил топ-менеджер «Укргаздобычи».«Мы говорим: покупайте украинский бензин вместо импортного сжиженного газа. Сделать бензин доступным призвана „акцизная“ реформа», — резюмировал Федоренко.