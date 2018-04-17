Украинские новости? Спасибо, ешьте сами! • 75 • Аналитика



И опять новости по телевизору. И опять вторым сюжетом Украина. Рада приняла закон по «реинтеграции», такие дела.



Вот такие вот дела. Почему, собственно говоря, телевизор проигрывает (и будет проигрывать) Интернету? Тут дело не только в технологиях, тут дело в психологии. В интернете человек сам себе формирует информационное меню, навязать ему что-то очень сложно. А вот с телевизором ситуация иная. Видимо, по сей день кто-то «шибко умный» пытается использовать телеканалы для «формирования общественного мнения», делая это самым топорным образом.





Скажу честно: мне не интересны «новости» с Украины. Совсем. И не потому что я «устал», дело совсем в другом. Любому нормальному человеку хочется смотреть то, что ему интересно, и таким же естественным образом не смотреть то, чего ему интересно не очень.



Если человек политикой не интересуется, а таких больше половины населения, то новости с Украины ему уже во где сидят! Задолбали. Другое слово подобрать сложно. Достали эти украинцы с их «перемогами» хуже горькой редьки. И вот зачем ему это всё? Не нужна ему Украина (синоним геморроя) ни в первом сюжете, ни во втором. Запарило потому что. Вот вы там в Кремле такие умные? Вот вы и решайте.



Если же человек политикой интересуется (а таких процентов двадцать от силы), то любой украинский сюжет для него малоинформативен. Политика на Украине закончилась, начался откровенный бардак и дикое поле. В чём тут может быть интерес, сказать очень сложно. Не цепляет. Вы таки считаете, что там фашисты и отморозки? Бомбите. Не можете? Ну тогда зачем все эти «телерепортажи»?



Может, хватит уже рассказывать о том, какая плохая хунта? Вам не кажется, что тема слегка увяла? В общем и целом на глобусе очень много стран (больше двух сотен). И даже неподалёку от России есть немало значимых и очень значимых. Но это не Украина.



Значимость данного государства была максимальной для РФ в году этак 1991-м, а потом плавно снижалась (только снижалась!). Сегодня Украина — это сплошные проблемы. И что тут может быть интересного? Допустим, живёт во дворе вашего дома бомжеватый и вороватый сосед. Стоит ли уделять ему всё ваше время и всё ваше внимание?



Насчёт значимых стран и общей картинки. За Чёрным морем расположена прекрасная страна Турция, с которой мы тоже очень тесно связаны исторически. Там протекают достаточно бурные политические процессы сегодня. И да, экономика Турции — не чета украинской! Там реально производят, например, промышленное оборудование для Европы и даже для России. Население — порядка 80 миллионов.



А что мы знаем о Турции по сравнению с Украиной? Я не про туристические достопримечательности, я про политику турецкую (внешнюю и внутреннюю). По факту мы знаем (из телевизора!) очень и очень мало. Да практически ничего. И ведь по значимости на мировой арене эта страна раз в 5 больше чем «страна 404», но серьёзных, информативных репортажей оттуда вы не дождётесь (про современную турецкую политику). Или они есть, но их исчезающе мало.



А потом можно долго удивляться и многого не понимать. Когда события происходить начинают.



Значимый для нас сосед — Турция? Значимый! Происходят там интересные события? Так, барин, помилуй бог, каждый месяц, почитай, происходят!



Ну и что мы о них знаем (в массе)? Практически ничего… Российская журналистика — она такая… российская! Зато уж новостей из Киева… заслушаешься и засмотришься. Это при том, что своего Эрдогана у украинцев не было, нет и не будет никогда! Ну и что там смотреть? Столкновение банды нациков с бандой Авакова? Вам, простите, это интересно?



Чёрт подери, такая близкая и исхоженная миллионами «русо туристо» туретчина… но вот политические расклады в Анкаре для россиян — тайна за семью печатями (что и выяснилось в момент неудавшегося переворота). Нет, понятно, что немцу или, упаси господи, американцу, это неинтересно в принципе. Но мы-то живём в России. И вот хотелось бы перетереть косточки турецким товарищам. Но как-то с фактическим материалом беда. Неужели это так сложно и неподъёмно? Поможем генералу Ватутину выиграть последний бой!



Говоря о Турции, нельзя не сказать о стране, расположенной восточнее, а именно об Иране. Для любого, кто интересуется политикой, абсолютно ясно, что данная страна по значимости на политической арене по крайней мере на порядок больше страны Украины… В Иран у нас ездить как-то не очень принято, поэтому об Иране мы знаем ещё меньше, чем о Турции, о которой мы тоже практически ничего не знаем.



Иранская ядерная программа является уже много лет мейнстримом международной политики. Но вот если для США Иран на другой стороне шарика, а для Европы очень далеко, то для нас Иран — фактически близкий сосед. Более того, Россия строит АЭС в Бушере. Интересно? Интересно! Значимо? Значимо!



Ну и что нам обо всём этом рассказывают? Да практически лучше CNN смотреть… Как-то более информативно. Наша журналистика (ещё с советских времён!) ориентирована больше на Европу и США. В принципе, ещё до Ульянова-Ленина русские путешественники активно ездили в Италию, Францию, Германию. В Лондоне много народа кучковалось. Эмиграция из России тоже шла в основном на Запад…



И у нас как-то сложилось мнение, что «правильная» заграница — это Европа и США. Остальное — скорее экзотика. Когда-то так оно и было, но не сегодня. Сегодня Иран — страна более значимая на мировой арене, чем, например, Испания, Италия или Швеция. Ну и что мы о ней знаем? О ней и о «режиме аятолл»? У нас вообще есть международная журналистика? Или опять надо читать/смотреть аналитические обзоры западной прессы? Своя точка зрения у России есть? И если есть, то почему в новостях её не видно?



Почему мы гораздо меньше знаем о иранской ракетной программе, чем о сексуальных пристрастиях Олега Ляшко? Нет, серьёзно, кого мы видим по телику чаще: Ляшко или главу Ирана? Кстати, как того зовут и какая у него должность официально? Иран — это мощное, крупное, значимое государство в самом центре мировой политики, но российский телезритель практически ничего о нём не знает. Вообще ничего. А мы ещё смеёмся над тупыми американцами, которые верят в медведях на улицах российских городов. Добро пожаловать в гонку вооружений, господа!



Нет, Молдова и Додон — это просто чудесно, как и Грибаускайте. Но вот сегодня в треугольнике Тегеран — Анкара — Эр-Рияд творятся поистине великие дела… А нам всё наши телевизионщики драки в Раде демонстрируют. Война в Сирии выявила полное и абсолютное отсутствие в России грамотных экспертов по Ближнему Востоку. Нам даже поначалу общая картинка происходящего была непонятна: кто-то кого-то режет. И всё. Т.е. Россию ситуация на Ближнем и Среднем Востоке затрагивает напрямую, но из новостных сюжетов телепередач понять это крайне сложно.



Почти нет информации и совсем нет хорошей аналитики. Но вот про разнообразных типов из добровольческих батальонов и про танки из консервных банок нам рассказывают постоянно и с подробностями. Вам не кажется, что картинка мира получается несколько искажённая? До сих пор граждане московские тележурналисты по какой-то странной причине рассматривают Россию как чисто европейскую державу. Ну и новости дают соответственно… Берлин и Брюссель — это мейнстрим, Украина и Америка — это до дыр заезженная пластинка. Я понимаю, многим это покажется странным, но большая международная политика не делается сегодня только и исключительно на Украине.



У наших уважаемых тележурналистов — «кочка зрения» жителей Литвы или ещё какого лимитрофа. Россия не является «маленьким уютным европейским государством» типа Чешской Республики и никогда им не была. Более того, позиция России как «скромного члена ОБСЕ» выглядит несколько дико, если, конечно, не рассматривать «замкадье» как некую разновидность колонии. Почему-то для нашего тиви до сих пор «заграница» — это прежде всего Европа. Семнадцатый век давно остался в прошлом, но и во времена Петра Великого Турция была вполне себе соседом России (политически и экономически значимым), как и Иран. Зачем американцы били по Сирии



Тем более печальна ситуация касательно двух азиатских гигантов: Китая и Индии. Для россиян совсем недавно стал настоящим шоком факт наличия мощной автомобильной промышленности у тех самых индусов. Они, кстати, ещё металлорежущие станки собирают, свои собственные. Да много чего интересного происходит в этой полуторамиллиардной стране Южной Азии, но для нас благодаря нашим журналистам эта страна почти столь же загадочна, как и во времена Афанасия Никитина. (Тем временем Мишико всё-таки депортировали. Зрада? Али перемога?)



Об Индии у нас почему-то вспоминают только в момент подписания (неподписания!) военных контрактов, и все хором начинают крыть индусов, но что мы знаем о современной Индии? Несколько меньше, чем о батальоне «Айдар». И кто тут «тупой американец»? Индия — мощная держава с растущей промышленностью и очень интересным географическим положением, но не интересна она у нас никому. То ли дело будущее Лемберга!



Ну и самое печальное — Китай. Первая торгово-промышленная держава планеты, стремительно создающая свой хай-тек и свой океанский флот. Рассказывать о ней можно бесконечно, а можно вообще не рассказывать (не считая чисто «туристических» коротких сюжетов). Вряд ли кто-то сегодня будет спорить, что по значимости взаимоотношений КНР сегодня для России страна номер один. Однако… из сводок новостей этого не следует почти никак.



Нормандская четвёрка, США, Украина… То есть, исходя из объективных критериев (сугубо объективных), Китая у нас должно быть в новостях минимум на порядок больше, чем «прекрасной страны Украина», но наблюдается ровно обратная картинка. Кого у нас чаще поминают по тиви: Порошенко или Си Цзиньпина? А кто из них политически более тяжеловес? И на сколько порядков? Учитывая тот факт, что герр Порошенко сегодня вообще непонятно что.



Про реальную ситуацию в японской экономике (третья экономика планеты) у нас тоже практически ничего не рассказывают, и слово «абэномика» широкому российскому зрителю мало известно. А тем не менее, как ни странно, Япония — наш ближайший сосед. И она гораздо значимее любого лимитрофа или их совокупности. Странно: про Ригу и Нила Ушакова (и особенности микроскопической внутрилатвийской политики) у нас рассказывают очень подробно, а вот про экономическую/политическую ситуацию в Стране восходящего солнца и мистера Абэ рассказывать любят не очень (потому что «не Эуропа!»). «Нельзя проверить»: Москва и Вашингтон дали несовместимые описания ракетной атаки



Понятно, что тут надо разбираться в языках, в местной культуре, ну и так далее. А между тем киевская Рада служит бесконечным генератором тупых, но забавных новостей. Кому после этого может быть интересна борьба «принцев» и «комсомольцев» в Поднебесной? Когда Ляшко зажигает на трибуне? У нас страна настолько «вестернизировалась», что про демократов и республиканцев в Конгрессе знают все, а вот про группировки в Китае знает мало кто.



Нет, плакаться на отсутствие людей, разбирающих иероглифы, можно очень долго… Но даже соседний Казахстан… Казахстан, Карл! Часто ли мы читаем статьи об этой стране? Как часто видим телерепортажи? По сравнению с Украиной? Что россияне сегодня знают об этой стране?



Потому что «не Европа»? Потому и не пишут?



В общем и целом можно констатировать, что, если на международной арене «RT» и «Спутник» рвут и мечут, то «внутренняя» российская журналистика по ходу пьесы впала в анабиоз. Хотя есть гадкое подозрение, что майдан-2 «вукраине» — это проект российских телевизионщиков типа «Дома-2». Чтобы было что показывать и чтоб китайский не учить.



И опять новости по телевизору. И опять вторым сюжетом Украина. Рада приняла закон по «реинтеграции», такие дела.Вот такие вот дела. Почему, собственно говоря, телевизор проигрывает (и будет проигрывать) Интернету? Тут дело не только в технологиях, тут дело в психологии. В интернете человек сам себе формирует информационное меню, навязать ему что-то очень сложно. А вот с телевизором ситуация иная. Видимо, по сей день кто-то «шибко умный» пытается использовать телеканалы для «формирования общественного мнения», делая это самым топорным образом.Скажу честно: мне не интересны «новости» с Украины. Совсем. И не потому что я «устал», дело совсем в другом. Любому нормальному человеку хочется смотреть то, что ему интересно, и таким же естественным образом не смотреть то, чего ему интересно не очень.Если человек политикой не интересуется, а таких больше половины населения, то новости с Украины ему уже во где сидят! Задолбали. Другое слово подобрать сложно. Достали эти украинцы с их «перемогами» хуже горькой редьки. И вот зачем ему это всё? Не нужна ему Украина (синоним геморроя) ни в первом сюжете, ни во втором. Запарило потому что. Вот вы там в Кремле такие умные? Вот вы и решайте.Если же человек политикой интересуется (а таких процентов двадцать от силы), то любой украинский сюжет для него малоинформативен. Политика на Украине закончилась, начался откровенный бардак и дикое поле. В чём тут может быть интерес, сказать очень сложно. Не цепляет. Вы таки считаете, что там фашисты и отморозки? Бомбите. Не можете? Ну тогда зачем все эти «телерепортажи»?Может, хватит уже рассказывать о том, какая плохая хунта? Вам не кажется, что тема слегка увяла? В общем и целом на глобусе очень много стран (больше двух сотен). И даже неподалёку от России есть немало значимых и очень значимых. Но этоУкраина.Значимость данного государства была максимальной для РФ в году этак 1991-м, а потом плавно снижалась (только снижалась!). Сегодня Украина — это сплошные проблемы. И что тут может быть интересного? Допустим, живёт во дворе вашего дома бомжеватый и вороватый сосед. Стоит ли уделять ему всё ваше время и всё ваше внимание?Насчёт значимых стран и общей картинки. За Чёрным морем расположена прекрасная страна Турция, с которой мы тоже очень тесно связаны исторически. Там протекают достаточно бурные политические процессы сегодня. И да, экономика Турции — не чета украинской! Там реально производят, например, промышленное оборудование для Европы и даже для России. Население — порядка 80 миллионов.А что мы знаем о Турции по сравнению с Украиной? Я не про туристические достопримечательности, я про политику турецкую (внешнюю и внутреннюю). По факту мы знаем (из телевизора!) очень и очень мало. Да практически ничего. И ведь по значимости на мировой арене эта страна раз в 5 больше чем «страна 404», но серьёзных, информативных репортажей оттуда вы не дождётесь (про современную турецкую политику). Или они есть, но их исчезающе мало.А потом можно долго удивляться и многого не понимать. Когда события происходить начинают.Значимый для нас сосед — Турция? Значимый! Происходят там интересные события? Так, барин, помилуй бог, каждый месяц, почитай, происходят!Ну и что мы о них знаем (в массе)? Практически ничего… Российская журналистика — она такая… российская! Зато уж новостей из Киева… заслушаешься и засмотришься. Это при том, что своего Эрдогана у украинцев не было, нет и не будет никогда! Ну и что там смотреть? Столкновение банды нациков с бандой Авакова? Вам, простите, это интересно?Чёрт подери, такая близкая и исхоженная миллионами «русо туристо» туретчина… но вот политические расклады в Анкаре для россиян — тайна за семью печатями (что и выяснилось в момент неудавшегося переворота). Нет, понятно, что немцу или, упаси господи, американцу, это неинтересно в принципе. Но мы-то живём в России. И вот хотелось бы перетереть косточки турецким товарищам. Но как-то с фактическим материалом беда. Неужели это так сложно и неподъёмно?Говоря о Турции, нельзя не сказать о стране, расположенной восточнее, а именно об Иране. Для любого, кто интересуется политикой, абсолютно ясно, что данная страна по значимости на политической арене по крайней мере на порядок больше страны Украины… В Иран у нас ездить как-то не очень принято, поэтому об Иране мы знаем ещё меньше, чем о Турции, о которой мы тоже практически ничего не знаем.Иранская ядерная программа является уже много лет мейнстримом международной политики. Но вот если для США Иран на другой стороне шарика, а для Европы очень далеко, то для нас Иран — фактически близкий сосед. Более того, Россия строит АЭС в Бушере. Интересно? Интересно! Значимо? Значимо!Ну и что нам обо всём этом рассказывают? Да практически лучше CNN смотреть… Как-то более информативно. Наша журналистика (ещё с советских времён!) ориентирована больше на Европу и США. В принципе, ещё до Ульянова-Ленина русские путешественники активно ездили в Италию, Францию, Германию. В Лондоне много народа кучковалось. Эмиграция из России тоже шла в основном на Запад…И у нас как-то сложилось мнение, что «правильная» заграница — это Европа и США. Остальное — скорее экзотика. Когда-то так оно и было, но не сегодня. Сегодня Иран — страна более значимая на мировой арене, чем, например, Испания, Италия или Швеция. Ну и что мы о ней знаем? О ней и о «режиме аятолл»? У нас вообще есть международная журналистика? Или опять надо читать/смотреть аналитические обзоры западной прессы? Своя точка зрения у России есть? И если есть, то почему в новостях её не видно?Почему мы гораздо меньше знаем о иранской ракетной программе, чем о сексуальных пристрастиях Олега Ляшко? Нет, серьёзно, кого мы видим по телику чаще: Ляшко или главу Ирана? Кстати, как того зовут и какая у него должность официально? Иран — это мощное, крупное, значимое государство в самом центре мировой политики, но российский телезритель практически ничего о нём не знает. Вообще ничего. А мы ещё смеёмся над тупыми американцами, которые верят в медведях на улицах российских городов.Нет, Молдова и Додон — это просто чудесно, как и Грибаускайте. Но вот сегодня в треугольнике Тегеран — Анкара — Эр-Рияд творятся поистине великие дела… А нам всё наши телевизионщики драки в Раде демонстрируют. Война в Сирии выявила полное и абсолютное отсутствие в России грамотных экспертов по Ближнему Востоку. Нам даже поначалу общая картинка происходящего была непонятна: кто-то кого-то режет. И всё. Т.е. Россию ситуация на Ближнем и Среднем Востоке затрагивает напрямую, но из новостных сюжетов телепередач понять это крайне сложно.Почти нет информации и совсем нет хорошей аналитики. Но вот про разнообразных типов из добровольческих батальонов и про танки из консервных банок нам рассказывают постоянно и с подробностями. Вам не кажется, что картинка мира получается несколько искажённая? До сих пор граждане московские тележурналисты по какой-то странной причине рассматривают Россию как чисто европейскую державу. Ну и новости дают соответственно… Берлин и Брюссель — это мейнстрим, Украина и Америка — это до дыр заезженная пластинка. Я понимаю, многим это покажется странным, но большая международная политика не делается сегодня только и исключительно на Украине.У наших уважаемых тележурналистов — «кочка зрения» жителей Литвы или ещё какого лимитрофа. Россия не является «маленьким уютным европейским государством» типа Чешской Республики и никогда им не была. Более того, позиция России как «скромного члена ОБСЕ» выглядит несколько дико, если, конечно, не рассматривать «замкадье» как некую разновидность колонии. Почему-то для нашего тиви до сих пор «заграница» — это прежде всего Европа. Семнадцатый век давно остался в прошлом, но и во времена Петра Великого Турция была вполне себе соседом России (политически и экономически значимым), как и Иран.Тем более печальна ситуация касательно двух азиатских гигантов: Китая и Индии. Для россиян совсем недавно стал настоящим шоком факт наличия мощной автомобильной промышленности у тех самых индусов. Они, кстати, ещё металлорежущие станки собирают, свои собственные. Да много чего интересного происходит в этой полуторамиллиардной стране Южной Азии, но для нас благодаря нашим журналистам эта страна почти столь же загадочна, как и во времена Афанасия Никитина. (Тем временем Мишико всё-таки депортировали. Зрада? Али перемога?)Об Индии у нас почему-то вспоминают только в момент подписания (неподписания!) военных контрактов, и все хором начинают крыть индусов, но что мы знаем о современной Индии? Несколько меньше, чем о батальоне «Айдар». И кто тут «тупой американец»? Индия — мощная держава с растущей промышленностью и очень интересным географическим положением, но не интересна она у нас никому. То ли дело будущее Лемберга!Ну и самое печальное — Китай. Первая торгово-промышленная держава планеты, стремительно создающая свой хай-тек и свой океанский флот. Рассказывать о ней можно бесконечно, а можно вообще не рассказывать (не считая чисто «туристических» коротких сюжетов). Вряд ли кто-то сегодня будет спорить, что по значимости взаимоотношений КНР сегодня для России страна номер один. Однако… из сводок новостей этого не следует почти никак.Нормандская четвёрка, США, Украина… То есть, исходя из объективных критериев (сугубо объективных), Китая у нас должно быть в новостях минимум на порядок больше, чем «прекрасной страны Украина», но наблюдается ровно обратная картинка. Кого у нас чаще поминают по тиви: Порошенко или Си Цзиньпина? А кто из них политически более тяжеловес? И на сколько порядков? Учитывая тот факт, что герр Порошенко сегодня вообще непонятно что.Про реальную ситуацию в японской экономике (третья экономика планеты) у нас тоже практически ничего не рассказывают, и слово «абэномика» широкому российскому зрителю мало известно. А тем не менее, как ни странно, Япония — наш ближайший сосед. И она гораздо значимее любого лимитрофа или их совокупности. Странно: про Ригу и Нила Ушакова (и особенности микроскопической внутрилатвийской политики) у нас рассказывают очень подробно, а вот про экономическую/политическую ситуацию в Стране восходящего солнца и мистера Абэ рассказывать любят не очень (потому что «не Эуропа!»).Понятно, что тут надо разбираться в языках, в местной культуре, ну и так далее. А между тем киевская Рада служит бесконечным генератором тупых, но забавных новостей. Кому после этого может быть интересна борьба «принцев» и «комсомольцев» в Поднебесной? Когда Ляшко зажигает на трибуне? У нас страна настолько «вестернизировалась», что про демократов и республиканцев в Конгрессе знают все, а вот про группировки в Китае знает мало кто.Нет, плакаться на отсутствие людей, разбирающих иероглифы, можно очень долго… Но даже соседний Казахстан… Казахстан, Карл! Часто ли мы читаем статьи об этой стране? Как часто видим телерепортажи? По сравнению с Украиной? Что россияне сегодня знают об этой стране?Потому что «не Европа»? Потому и не пишут?В общем и целом можно констатировать, что, если на международной арене «RT» и «Спутник» рвут и мечут, то «внутренняя» российская журналистика по ходу пьесы впала в анабиоз. Хотя есть гадкое подозрение, что майдан-2 «вукраине» — это проект российских телевизионщиков типа «Дома-2». Чтобы было что показывать и чтоб китайский не учить. Автор: Олег Егоров Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка... 75 Источник Похожие новости Константин Душенов: «Сокрушительный удар» - пропагандистская хлопушка Возвращение потерянных берегов О необходимости воссоздания морской ракетоносной авиации

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